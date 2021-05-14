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ДБР підозрює полковника поліції Сумщини в замаху на вбивство

Новини Цензор.НЕТ Події

ДБР підозрює полковника поліції Сумщини в замаху на вбивство

Слідчі територіального управління ДБР у Мелітополі, за сприяння департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили про підозру начальнику одного з управлінь ГУ Нацполіції в Сумській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, що в серпні 2018 року між полковником поліції і єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов'язків.

У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський" поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.

Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив.

Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника.

13 травня 2021 року полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура. Оперативний супровід — Херсонське управління ДВБ НПУ.

Автор: Наталя Джума
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Поліцаю забажалося поласувать заповідною олениною?...
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14.05.2021 10:34 Відповісти
оперативненько, однако...- 3 года думали...(((
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14.05.2021 11:46 Відповісти
От і я про це... Все-таки, закони в "Старій веселій Англії" і "благословенній Франції", були "оперативніші" : спіймали "на гарячому"лісники браконьєра - і на гілляку...
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14.05.2021 12:19 Відповісти
 
 