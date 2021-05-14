РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15146 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 811 3
покушение (968) Нацполиция (15746) Сумская область (1849) ГБР (2551)

ГБР подозревает полковника полиции Сумщины в покушении на убийство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР подозревает полковника полиции Сумщины в покушении на убийство

Следователи территориального управления ГБР в Мелитополе, при содействии департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщили о подозрении начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи установили, что в августе 2018 между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей.

В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить

В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал.

Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.

13 мая 2021 полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Также смотрите: Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция. ФОТОрепортаж

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Херсонское управление ГВБ НПУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поліцаю забажалося поласувать заповідною олениною?...
показать весь комментарий
14.05.2021 10:34 Ответить
оперативненько, однако...- 3 года думали...(((
показать весь комментарий
14.05.2021 11:46 Ответить
От і я про це... Все-таки, закони в "Старій веселій Англії" і "благословенній Франції", були "оперативніші" : спіймали "на гарячому"лісники браконьєра - і на гілляку...
показать весь комментарий
14.05.2021 12:19 Ответить
 
 