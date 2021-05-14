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Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Побитий

Народний депутат "Слуги народу" Дмитро Соломчук після бійки з екснардепом Олегом Барною в прямому ефірі вважає, що його кривдник має понести відповідальність за свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram.

"Прямий ефір телеканалу - це не вулиця, де на удар треба відповідати ударом. З екранів телевізорів наші люди мають бачити конструктивну дискусію, а не те, як неадекватна людина дозволяє собі підло вдарити іншу в обличчя", - написав він.

Соломчук припустив, що завтра Барна може накинутися на людей на вулиці чи вчинити інші неадекватні дії, які потребують оцінки психологів: "Він має нести відповідальність перед законом, тому я чиню як громадянин правової держави. Неадекватність не має породжувати неадекватність, а мати відповідні правові наслідки".

"Якщо біологічна істота Барна звик жити за законами племені, то його треба ізолювати від оточуючих", - резюмував нардеп.

Як повідомлялося раніше, колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.

Побитий слуга народу Соломчук запропонував ізолювати біологічну істоту Барну 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
..."зеленый" провокатор сам напросился..отгреб и пусть обтекает теперь Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 6019 Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 3570
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14.05.2021 12:29
+9
Ківа не з його партії, але какая разніца - і те і інше лайно.))
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14.05.2021 12:43
+7
Да чувак ещё легко отделался. Яценюка тот вообще за яйца от трибуны оттягивал.
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14.05.2021 12:26
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Натрави на жлоба Барну трамвай. Он их боится
Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 1584
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14.05.2021 12:23 Відповісти
Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 167
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14.05.2021 12:23 Відповісти
Барна клінічний недоумок! Треба була ізоляція ще після випадку з Яценюком! Хоча деяких слуг теж треба ізольовувати!
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14.05.2021 12:25 Відповісти
клінічні недоумки або зрадники наразі рулять Україною.. потрібне - підкреслити..
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14.05.2021 13:53 Відповісти
Да чувак ещё легко отделался. Яценюка тот вообще за яйца от трибуны оттягивал.
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14.05.2021 12:26 Відповісти
Эх...,жаль,что они носы друг дружке не откусили... Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 7468
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14.05.2021 12:26 Відповісти
..."зеленый" провокатор сам напросился..отгреб и пусть обтекает теперь Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 6019 Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 3570
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14.05.2021 12:29 Відповісти
если тебе о бошку яйца сырые дебилы из подворотен бить будут, понравится?))..а Олька не посадят, не за что...
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14.05.2021 16:24 Відповісти
Ну да,Соломчук,Барна -це не науковець Ківа з твоєї партії,який погрожує незнайомій людині відрізати голову. Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 836
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14.05.2021 12:39 Відповісти
Ківа не з його партії, але какая разніца - і те і інше лайно.))
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14.05.2021 12:43 Відповісти
Так,звичайно.Прошу вибачення.Ківа з лайнопартії ОПЗЖ.Він до того,як стати науковцем був видатним соціалістом.Я за цим слабоумним не вспіваю слідкувати. Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 8051
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14.05.2021 12:50 Відповісти
Ми живемо в еру деградації, можливо Ківа - наступний президент.))
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14.05.2021 12:52 Відповісти
Так.Негативна селекція в дії.І йде вона дуже прискоренними темпами,на жаль.
Якщо так піде далі,то Ківа може стати президентом,а в Раді депутати будуть при обговоренні законів кидатися один в одного лайном,як мавпи. Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 8637
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14.05.2021 12:59 Відповісти
такі да...и це не смішно...
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14.05.2021 16:12 Відповісти
Да то он реальной звезды еще не получал!
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14.05.2021 12:43 Відповісти
"Прямой эфир телеканала - это не улица, где удар надо отвечать ударом. С экранов телевизоров наши люди должны видеть конструктивную дискуссию, это он имеет в виду то бубонение пока Барна выступал?
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14.05.2021 12:58 Відповісти
Этого Соломчука давно надо было отпи...дить!! Собралась безграмотная банда зелёных ворюг во главе с Зеленским и пудрят населению мозги!!
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14.05.2021 13:02 Відповісти
Барну нагородити, Соломчука ізолювати щоб не заражав зебілізмом нормальних людей.
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14.05.2021 13:03 Відповісти
Барну подяка і респект 👍🏼🙂
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14.05.2021 13:09 Відповісти
Зібралась пара їнтєлєхтуалів провести наукову дискусію! Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 1563 Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 6932
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14.05.2021 13:20 Відповісти
усыпите зелёное быдло!
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14.05.2021 13:30 Відповісти
спасибо Барне за победу.. - эта зелёная шлюха из зекомандЫ давно напрашивается, везде..
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14.05.2021 13:48 Відповісти
По идее, существуют правила полемики. Если один выражает свою мысль, ему надо дать возможность её выразить.
Если перебивать говорящего человека, то вполне справедливо, можно за это поплатиться... У нас, не раша, где перекрикивать и перебивать и переходить на личности - нормально. И слава Богу! И Слава Украине!
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14.05.2021 14:29 Відповісти
«Проблеми починаються тоді, коли два дурня починають з'ясовувати хто з них розумніший ...». ©
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14.05.2021 14:33 Відповісти
Вообще удивительно,что зкленые сопли не начали получать по щщам раньше-давно просятся
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14.05.2021 15:02 Відповісти
а Барна,оказывается,хороош)))
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14.05.2021 16:34 Відповісти
 
 