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Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну

Народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Соломчук после драки с экс-нардепом Олегом Барной в прямом эфире считает, что его обидчик должен понести ответственность за свои действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.

"Прямой эфир телеканала - это не улица, где удар надо отвечать ударом. С экранов телевизоров наши люди должны видеть конструктивную дискуссию, а не то, как неадекватный человек позволяет себе подло ударить другого в лицо", - написал он.

Соломчук предположил, что завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов: "Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а должна иметь соответствующие правовые последствия". 

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"Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Избитый слуга народа Соломчук предложил изолировать биологическое существо Барну 01

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Топ комментарии
+10
..."зеленый" провокатор сам напросился..отгреб и пусть обтекает теперь Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 6019 Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 3570
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14.05.2021 12:29
+9
Ківа не з його партії, але какая разніца - і те і інше лайно.))
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14.05.2021 12:43
+7
Да чувак ещё легко отделался. Яценюка тот вообще за яйца от трибуны оттягивал.
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14.05.2021 12:26
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Натрави на жлоба Барну трамвай. Он их боится
Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 1584
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14.05.2021 12:23 Ответить
Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 167
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14.05.2021 12:23 Ответить
Барна клінічний недоумок! Треба була ізоляція ще після випадку з Яценюком! Хоча деяких слуг теж треба ізольовувати!
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14.05.2021 12:25 Ответить
клінічні недоумки або зрадники наразі рулять Україною.. потрібне - підкреслити..
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14.05.2021 13:53 Ответить
Да чувак ещё легко отделался. Яценюка тот вообще за яйца от трибуны оттягивал.
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14.05.2021 12:26 Ответить
Эх...,жаль,что они носы друг дружке не откусили... Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 7468
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14.05.2021 12:26 Ответить
..."зеленый" провокатор сам напросился..отгреб и пусть обтекает теперь Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 6019 Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 3570
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14.05.2021 12:29 Ответить
если тебе о бошку яйца сырые дебилы из подворотен бить будут, понравится?))..а Олька не посадят, не за что...
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14.05.2021 16:24 Ответить
Ну да,Соломчук,Барна -це не науковець Ківа з твоєї партії,який погрожує незнайомій людині відрізати голову. Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну - Цензор.НЕТ 836
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14.05.2021 12:39 Ответить
Ківа не з його партії, але какая разніца - і те і інше лайно.))
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14.05.2021 12:43 Ответить
Так,звичайно.Прошу вибачення.Ківа з лайнопартії ОПЗЖ.Він до того,як стати науковцем був видатним соціалістом.Я за цим слабоумним не вспіваю слідкувати. Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 8051
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14.05.2021 12:50 Ответить
Ми живемо в еру деградації, можливо Ківа - наступний президент.))
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14.05.2021 12:52 Ответить
Так.Негативна селекція в дії.І йде вона дуже прискоренними темпами,на жаль.
Якщо так піде далі,то Ківа може стати президентом,а в Раді депутати будуть при обговоренні законів кидатися один в одного лайном,як мавпи. Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 8637
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14.05.2021 12:59 Ответить
такі да...и це не смішно...
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14.05.2021 16:12 Ответить
Да то он реальной звезды еще не получал!
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14.05.2021 12:43 Ответить
"Прямой эфир телеканала - это не улица, где удар надо отвечать ударом. С экранов телевизоров наши люди должны видеть конструктивную дискуссию, это он имеет в виду то бубонение пока Барна выступал?
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14.05.2021 12:58 Ответить
Этого Соломчука давно надо было отпи...дить!! Собралась безграмотная банда зелёных ворюг во главе с Зеленским и пудрят населению мозги!!
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14.05.2021 13:02 Ответить
Барну нагородити, Соломчука ізолювати щоб не заражав зебілізмом нормальних людей.
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14.05.2021 13:03 Ответить
Барну подяка і респект 👍🏼🙂
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14.05.2021 13:09 Ответить
Зібралась пара їнтєлєхтуалів провести наукову дискусію! Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 1563 Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну - Цензор.НЕТ 6932
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14.05.2021 13:20 Ответить
усыпите зелёное быдло!
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14.05.2021 13:30 Ответить
спасибо Барне за победу.. - эта зелёная шлюха из зекомандЫ давно напрашивается, везде..
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14.05.2021 13:48 Ответить
По идее, существуют правила полемики. Если один выражает свою мысль, ему надо дать возможность её выразить.
Если перебивать говорящего человека, то вполне справедливо, можно за это поплатиться... У нас, не раша, где перекрикивать и перебивать и переходить на личности - нормально. И слава Богу! И Слава Украине!
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14.05.2021 14:29 Ответить
«Проблеми починаються тоді, коли два дурня починають з'ясовувати хто з них розумніший ...». ©
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14.05.2021 14:33 Ответить
Вообще удивительно,что зкленые сопли не начали получать по щщам раньше-давно просятся
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14.05.2021 15:02 Ответить
а Барна,оказывается,хороош)))
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14.05.2021 16:34 Ответить
 
 