Избитый "слуга народа" Соломчук предложил изолировать "биологическое существо" Барну

Народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Соломчук после драки с экс-нардепом Олегом Барной в прямом эфире считает, что его обидчик должен понести ответственность за свои действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.

"Прямой эфир телеканала - это не улица, где удар надо отвечать ударом. С экранов телевизоров наши люди должны видеть конструктивную дискуссию, а не то, как неадекватный человек позволяет себе подло ударить другого в лицо", - написал он.

Соломчук предположил, что завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов: "Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а должна иметь соответствующие правовые последствия".

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"Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.