Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський

Щоб побудувати в Україні здорову конкурентну економіку, необхідно зруйнувати монопольно-олігархічну модель, яка вигідна тільки обмеженому колу осіб.

Про це пише ексміністр фінансів Ігор Уманський у своїй статті для Hvylya.net.

Він зазначає, що монопольно-олігархічна модель блокує створення нових бізнесів і можливості людей працювати на Батьківщині.

"Отже, здорова конкурентна економіка – це шанс для кожного. Для бізнесмена – створити робочі місця та отримати нові прибутки. Для заробітчанина – повернутися додому та отримати гідний дохід, не залишаючи родину. Це шанси для професійних чиновників, вчителів та лікарів", - підкреслює ексміністр.

Але для розблокування цих можливостей необхідна сильна держава, заснована на верховенстві права, а також сильний уряд.

"Сильний уряд здатний ліквідувати теперішню рентно-корупційну модель та здійснити перехід до ринкових відносин у заблокованих олігархами сферах. Сильний уряд покладе край періоду первинного накопичення й перерозподілу капіталу. Сильний уряд створить умови для переходу до цивілізованої моделі розвитку, у тому числі через амністію капіталів, нульову декларацію, запровадження загального декларування", - зазначає Ігор Уманський.

Він також звертає увагу на те, що останніми роками всі декларації влади щодо знищення олігархів чомусь призводили лише до посилення їхнього впливу.

"Демонополізація автоматично має наслідком деолігархізацію економіки. Замість боротьби з впливом певних осіб потрібно створити єдині правила гри та перетворити олігархів на великий бізнес", - наголошує ексміністр.

Серед інших важливих питань для розвитку країни він називає перехід до виробництва товарів з високою доданою вартістю і створення робочих місць для подолання міграційної кризи, перегляд моделі створення ринку землі.

"Вона має захищати конкуренцію та гарантувати рівний доступ до ринку землі перш за все громадянам України. Досвід країн Європи є для нас визначальним. Створення та запуск Земельного банку – необхідний інструмент прозорого управління державними землями сільськогосподарського призначення", - зауважує Ігор Уманський.

Рушійною силою змін мають стати іноземні інвестори, тому що попри нинішній стан, українська промисловість має величезний потенціал - інфраструктуру, землю, логістику - для створення потужних виробничих об'єктів.

"Ніде в Європі не знайти таких стартових умов", - наголошує ексміністр.