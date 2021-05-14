УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5151 відвідувач онлайн
Новини Економіка
899 18
олігарх (688) Уманський (64)

Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський

Щоб побудувати в Україні здорову конкурентну економіку, необхідно зруйнувати монопольно-олігархічну модель, яка вигідна тільки обмеженому колу осіб.

Про це пише ексміністр фінансів Ігор Уманський у своїй статті для Hvylya.net.

Він зазначає, що монопольно-олігархічна модель блокує створення нових бізнесів і можливості людей працювати на Батьківщині.

"Отже, здорова конкурентна економіка – це шанс для кожного. Для бізнесмена – створити робочі місця та отримати нові прибутки. Для заробітчанина – повернутися додому та отримати гідний дохід, не залишаючи родину. Це шанси для професійних чиновників, вчителів та лікарів", - підкреслює ексміністр.

Але для розблокування цих можливостей необхідна сильна держава, заснована на верховенстві права, а також сильний уряд.

"Сильний уряд здатний ліквідувати теперішню рентно-корупційну модель та здійснити перехід до ринкових відносин у заблокованих олігархами сферах. Сильний уряд покладе край періоду первинного накопичення й перерозподілу капіталу. Сильний уряд створить умови для переходу до цивілізованої моделі розвитку, у тому числі через амністію капіталів, нульову декларацію, запровадження загального декларування", - зазначає Ігор Уманський.

Він також звертає увагу на те, що останніми роками всі декларації влади щодо знищення олігархів чомусь призводили лише до посилення їхнього впливу.

"Демонополізація автоматично має наслідком деолігархізацію економіки. Замість боротьби з впливом певних осіб потрібно створити єдині правила гри та перетворити олігархів на великий бізнес", - наголошує ексміністр.

Серед інших важливих питань для розвитку країни він називає перехід до виробництва товарів з високою доданою вартістю і створення робочих місць для подолання міграційної кризи, перегляд моделі створення ринку землі.

"Вона має захищати конкуренцію та гарантувати рівний доступ до ринку землі перш за все громадянам України. Досвід країн Європи є для нас визначальним. Створення та запуск Земельного банку – необхідний інструмент прозорого управління державними землями сільськогосподарського призначення", - зауважує Ігор Уманський.

Рушійною силою змін мають стати іноземні інвестори, тому що попри нинішній стан, українська промисловість має величезний потенціал - інфраструктуру, землю, логістику - для створення потужних виробничих об'єктів.

"Ніде в Європі не знайти таких стартових умов", - наголошує ексміністр.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
проблема не в олигархии , а в том какая она ...а она у нас офшорная и криминальная , поскольку такое молниеносное обогащение не возможно в законном правовом поле , и капиталы они свои прячут в офшорах потому что знают , что заработанно далеко не честным трудом
показати весь коментар
14.05.2021 14:10
+2
Точно сказано!
показати весь коментар
14.05.2021 14:10
+2
Украине, как воздух нужны глубокие экономические реформы, но на них абсолютно не способен Клоун со своей бандой, которым благодарные граждане доверили свою судьбу.
показати весь коментар
14.05.2021 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мафия блокирует антикорупционные реформы Цензор напиши как моряков кинули с реформой о дипломировании и выдачей подтверждений к рабочим дипломами.как мафия не хочет оторватся от кормушки.
показати весь коментар
14.05.2021 14:09 Відповісти
проблема не в олигархии , а в том какая она ...а она у нас офшорная и криминальная , поскольку такое молниеносное обогащение не возможно в законном правовом поле , и капиталы они свои прячут в офшорах потому что знают , что заработанно далеко не честным трудом
показати весь коментар
14.05.2021 14:10 Відповісти
Это феодализм, как говаривал некто Людовик XIV - "Государство это Я!"
показати весь коментар
14.05.2021 14:27 Відповісти
вот вот , а потом бац и - великая французкая революция , под лозунги - Смерть жирондистам! (промышленникам , заводчикам, купцам и прочим богатеям)
показати весь коментар
14.05.2021 14:33 Відповісти
Ага, Робеспьер с Маратом где-то уже составляют списки
показати весь коментар
14.05.2021 15:09 Відповісти
кому сколько сдавать ...на революцию
показати весь коментар
14.05.2021 15:12 Відповісти
Точно сказано!
показати весь коментар
14.05.2021 14:10 Відповісти
Демононизация
показати весь коментар
14.05.2021 14:12 Відповісти
Дебілізація.
показати весь коментар
14.05.2021 17:46 Відповісти
Если начать разрушать, то сразу начнутся вопли об угрозе существующему строю.
показати весь коментар
14.05.2021 14:13 Відповісти
Демонополизация, простите, чего? Экономики??? Я бы так громко не называл эти остатки былого потенциала. Сказал бы проще - все снова поделить, а то красть уже нечего.
показати весь коментар
14.05.2021 14:16 Відповісти
Украине, как воздух нужны глубокие экономические реформы, но на них абсолютно не способен Клоун со своей бандой, которым благодарные граждане доверили свою судьбу.
показати весь коментар
14.05.2021 14:23 Відповісти
Наче майже усе і вірно, але не зрозуміло якими методами він пропонує цього досягти? Невже у рамках правового поля?
показати весь коментар
14.05.2021 14:29 Відповісти
Глупость несете.. пока государство , на госуровне, не будет иметь свои активы, заводы, пароходы, шахты , скважины (и вообще все экспортное должно быть ТОЛЬКО в собственности государства, либо контрольный пакет) не будет толку с этих потуг.. любой бизнесмен создавая новое предприятия стремится стать олигархом!! Государство должно научиться зарабатывать, а оно у нас занимается грабежами собственного населения ввиде налогов, тарифов и т.п. .. Государство должно спросить хотя бы к примеру у Ахметова - как это выходит что в славению он продает электроэнергия на 50% дешевле, чем Украине!? т.е электроэнергию которую произвели в Украине нам же и дороже... по логике должно быть наоборот! При том что в принципе он ничего не создавал из энергогенерирующих мощностей... купил за бесценок, а аренда энергоблоков коммерческими это вообще полный абзац!
показати весь коментар
14.05.2021 14:31 Відповісти
Ага, самый большой владелец недвижимости в мире знаете кто? - Пентагон Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський - Цензор.НЕТ 2843
показати весь коментар
14.05.2021 15:12 Відповісти
Да здравствует совок и коллективизация!
Где вы такие беретесь в 21 веке?
показати весь коментар
15.05.2021 00:37 Відповісти
Никакого совка и коллективизации... но отрасли которые были построены за бюджетные деньги - контрльные пакеты у государства, именно пердприятий которые экспортируют, их уж не так и много... и никто не мешает эти олигархам строить новые.... но обычно они ничего не строят, а всякими махинациями нахаляву завладевают народным добром... а потом по типу ахметова электроэнергию в словакию продают на 50% дещевле чем нам в Украину!
показати весь коментар
16.05.2021 23:51 Відповісти
Богом ринкової економіки є Антимонополізм.
показати весь коментар
14.05.2021 14:36 Відповісти
 
 