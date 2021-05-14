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Новости Экономика
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Украине нужна не декларативная деолигархизация, а реальная демонополизация экономики, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украине нужна не декларативная деолигархизация, а реальная демонополизация экономики, - Уманский

Чтобы построить в Украине здоровую конкурентную экономику, необходимо разрушить монопольно-олигархическую модель, которая выгодна только ограниченному кругу лиц.

Об этом пишет экс-министр финансов Игорь Уманский в своей статье для Hvylya.net.

Он отмечает, что монопольно-олигархическая модель блокирует создание новых бизнесов и возможности людей работать на Родине.
"Итак, здоровая конкурентная экономика - это шанс для каждого. Для бизнесмена - создать рабочие места и получить новые прибыли. Для работника - вернуться домой и получить достойный доход, не оставляя семью. Это шансы для профессиональных чиновников, учителей и врачей ", - подчеркивает экс-министр.


Но для разблокирования этих возможностей необходимо сильное государство, основанное на верховенстве права, а также сильное правительство.
"Сильное правительство способно ликвидировать нынешнюю рентно-коррупционную модель и осуществить переход к рыночным отношениям в заблокированных олигархами сферах. Сильное правительство положит конец периоду первичного накопления и перераспределения капитала. Сильное правительство создаст условия для перехода к цивилизованной модели развития, в том числе через амнистию капиталов, нулевую декларацию, введение всеобщего декларирования", - отмечает Игорь Уманский.


Он также обращает внимание на то, что в последние годы все декларации власти относительно уничтожения олигархов почему-то приводили лишь к усилению их влияния.
"Демонополизация автоматически влечет деолигархизацию экономики. Вместо борьбы с влиянием определенных лиц нужно создать единые правила игры и превратить олигархов в крупный бизнес ", - подчеркивает экс-министр.


Среди других важных вопросов для развития страны он называет переход к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и создание рабочих мест для преодоления миграционного кризиса, пересмотр модели создания рынка земли.


"Она должна защищать конкуренцию и гарантировать равный доступ к рынку земли прежде всего гражданам Украины. Опыт стран Европы является для нас определяющим. Создание и запуск Земельного банка - необходимый инструмент прозрачного управления государственными землями сельскохозяйственного назначения ", - отмечает Игорь Уманский.


Движущей силой изменений должны стать иностранные инвесторы, потому что несмотря на нынешнее состояние, украинская промышленность имеет огромный потенциал - инфраструктуру, землю, логистику - для создания мощных производственных объектов.
"Нигде в Европе не найти таких стартовых условий", - подчеркивает экс-министр.

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Топ комментарии
+3
проблема не в олигархии , а в том какая она ...а она у нас офшорная и криминальная , поскольку такое молниеносное обогащение не возможно в законном правовом поле , и капиталы они свои прячут в офшорах потому что знают , что заработанно далеко не честным трудом
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14.05.2021 14:10
+2
Точно сказано!
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14.05.2021 14:10
+2
Украине, как воздух нужны глубокие экономические реформы, но на них абсолютно не способен Клоун со своей бандой, которым благодарные граждане доверили свою судьбу.
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14.05.2021 14:23
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Мафия блокирует антикорупционные реформы Цензор напиши как моряков кинули с реформой о дипломировании и выдачей подтверждений к рабочим дипломами.как мафия не хочет оторватся от кормушки.
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14.05.2021 14:09 Ответить
проблема не в олигархии , а в том какая она ...а она у нас офшорная и криминальная , поскольку такое молниеносное обогащение не возможно в законном правовом поле , и капиталы они свои прячут в офшорах потому что знают , что заработанно далеко не честным трудом
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14.05.2021 14:10 Ответить
Это феодализм, как говаривал некто Людовик XIV - "Государство это Я!"
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14.05.2021 14:27 Ответить
вот вот , а потом бац и - великая французкая революция , под лозунги - Смерть жирондистам! (промышленникам , заводчикам, купцам и прочим богатеям)
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14.05.2021 14:33 Ответить
Ага, Робеспьер с Маратом где-то уже составляют списки
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14.05.2021 15:09 Ответить
кому сколько сдавать ...на революцию
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14.05.2021 15:12 Ответить
Точно сказано!
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14.05.2021 14:10 Ответить
Демононизация
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14.05.2021 14:12 Ответить
Дебілізація.
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14.05.2021 17:46 Ответить
Если начать разрушать, то сразу начнутся вопли об угрозе существующему строю.
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14.05.2021 14:13 Ответить
Демонополизация, простите, чего? Экономики??? Я бы так громко не называл эти остатки былого потенциала. Сказал бы проще - все снова поделить, а то красть уже нечего.
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14.05.2021 14:16 Ответить
Украине, как воздух нужны глубокие экономические реформы, но на них абсолютно не способен Клоун со своей бандой, которым благодарные граждане доверили свою судьбу.
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14.05.2021 14:23 Ответить
Наче майже усе і вірно, але не зрозуміло якими методами він пропонує цього досягти? Невже у рамках правового поля?
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14.05.2021 14:29 Ответить
Глупость несете.. пока государство , на госуровне, не будет иметь свои активы, заводы, пароходы, шахты , скважины (и вообще все экспортное должно быть ТОЛЬКО в собственности государства, либо контрольный пакет) не будет толку с этих потуг.. любой бизнесмен создавая новое предприятия стремится стать олигархом!! Государство должно научиться зарабатывать, а оно у нас занимается грабежами собственного населения ввиде налогов, тарифов и т.п. .. Государство должно спросить хотя бы к примеру у Ахметова - как это выходит что в славению он продает электроэнергия на 50% дешевле, чем Украине!? т.е электроэнергию которую произвели в Украине нам же и дороже... по логике должно быть наоборот! При том что в принципе он ничего не создавал из энергогенерирующих мощностей... купил за бесценок, а аренда энергоблоков коммерческими это вообще полный абзац!
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14.05.2021 14:31 Ответить
Ага, самый большой владелец недвижимости в мире знаете кто? - Пентагон Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський - Цензор.НЕТ 2843
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14.05.2021 15:12 Ответить
Да здравствует совок и коллективизация!
Где вы такие беретесь в 21 веке?
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15.05.2021 00:37 Ответить
Никакого совка и коллективизации... но отрасли которые были построены за бюджетные деньги - контрльные пакеты у государства, именно пердприятий которые экспортируют, их уж не так и много... и никто не мешает эти олигархам строить новые.... но обычно они ничего не строят, а всякими махинациями нахаляву завладевают народным добром... а потом по типу ахметова электроэнергию в словакию продают на 50% дещевле чем нам в Украину!
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16.05.2021 23:51 Ответить
Богом ринкової економіки є Антимонополізм.
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14.05.2021 14:36 Ответить
 
 