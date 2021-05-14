Украине нужна не декларативная деолигархизация, а реальная демонополизация экономики, - Уманский
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Чтобы построить в Украине здоровую конкурентную экономику, необходимо разрушить монопольно-олигархическую модель, которая выгодна только ограниченному кругу лиц.
Об этом пишет экс-министр финансов Игорь Уманский в своей статье для Hvylya.net.
Он отмечает, что монопольно-олигархическая модель блокирует создание новых бизнесов и возможности людей работать на Родине.
"Итак, здоровая конкурентная экономика - это шанс для каждого. Для бизнесмена - создать рабочие места и получить новые прибыли. Для работника - вернуться домой и получить достойный доход, не оставляя семью. Это шансы для профессиональных чиновников, учителей и врачей ", - подчеркивает экс-министр.
Но для разблокирования этих возможностей необходимо сильное государство, основанное на верховенстве права, а также сильное правительство.
"Сильное правительство способно ликвидировать нынешнюю рентно-коррупционную модель и осуществить переход к рыночным отношениям в заблокированных олигархами сферах. Сильное правительство положит конец периоду первичного накопления и перераспределения капитала. Сильное правительство создаст условия для перехода к цивилизованной модели развития, в том числе через амнистию капиталов, нулевую декларацию, введение всеобщего декларирования", - отмечает Игорь Уманский.
Он также обращает внимание на то, что в последние годы все декларации власти относительно уничтожения олигархов почему-то приводили лишь к усилению их влияния.
"Демонополизация автоматически влечет деолигархизацию экономики. Вместо борьбы с влиянием определенных лиц нужно создать единые правила игры и превратить олигархов в крупный бизнес ", - подчеркивает экс-министр.
Среди других важных вопросов для развития страны он называет переход к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и создание рабочих мест для преодоления миграционного кризиса, пересмотр модели создания рынка земли.
"Она должна защищать конкуренцию и гарантировать равный доступ к рынку земли прежде всего гражданам Украины. Опыт стран Европы является для нас определяющим. Создание и запуск Земельного банка - необходимый инструмент прозрачного управления государственными землями сельскохозяйственного назначения ", - отмечает Игорь Уманский.
Движущей силой изменений должны стать иностранные инвесторы, потому что несмотря на нынешнее состояние, украинская промышленность имеет огромный потенциал - инфраструктуру, землю, логистику - для создания мощных производственных объектов.
"Нигде в Европе не найти таких стартовых условий", - подчеркивает экс-министр.
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