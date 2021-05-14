Транзит газу територією України за 4 міс. знизився на 9%

Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні-квітні 2021 року становив 14,1 млрд куб. м, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У західному напрямку транзитом поставлено 12,5 млрд куб. м газу (Словаччина - 8,4 млрд куб. м, Угорщина - 2,9 млрд куб. м, Польща - 1,2 млрд куб. м), в південному - 1,7 млрд куб. м (Молдова - 1,3 млрд куб. м, Румунія - 0,4 млрд куб. м).

Крім того, транспортування газу з Європи в Україну в січні-квітні 2021 року становить 0,55 млрд куб. м, що всемеро менше, ніж за аналогічний період 2020 року (3,87 млрд куб. м). З боку Словаччини надійшло 0,07 млрд куб. м газу, Угорщини - 0,48 млрд куб. м куб. м, тоді як з боку Польщі, Румунії та Молдови газ в країну майже не завозився.

Зокрема в режимі віртуального реверсу надходження газу в Україну становило 0,49 млрд куб. м, або майже 90% від транспортування. Надходження газу в режимі "митний склад" становило 0,08 млрд куб. м проти 1,22 млрд куб. м за аналогічний період 2020 року.

Реекспорт газу з України за чотири місяці становив 0,68 млрд куб. м, тоді як за весь минулий рік трейдери майже не замовляли послуги реекспорту.

Транзит природного газу через ГТС України в 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту на поточний рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м. У 2021-2024 рр. на українському газотранспортному коридорі діє нова обов'язкова "бронь" для "Газпрому": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) в 2020 році.

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