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РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергового засідання РНБО в своєму відеозверненні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.
"Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни і серцеві напади для осіб, що роками діяли проти неї та народу. Отже:
- після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 ворів у законі;
- санкції також "прилетіли" до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами;
- крім того, ми торкнулися питання державних земель і будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почали користуватися деякі незрозумілі особи", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+33 18c49ed2
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+27 Эдуард Силенко
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+27 Джура
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ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ
Вторым идет - Коломойский
Третьим - Ермак
Дальше - кРадуцкий и весь список партиии ,, слуги народа"😀
Факт. Постійне зростання економіки при Порошенкові і повна руйнація при ВАЗеленському.
Вакарчук до чого? І куди, в такому випадку, поділись мадам Тимошенко- Капітельман, Палиця, Кулініч, мервечук?
В 2014 році на Україну напали кацапи. Окупували крим і частину донбасу. З виробництвом.
Порошенко прийшов на 108 тис, після себе залишив 130 млрд на ЄКР, через 5 місяців, до пандемії, у ВАЗеленського залишилось 12 млрд. Різницю відчуваєте?
Самий великий, за 20 років, відтік іноземних ініестицій стався в 2020 році.
Порошенко і ВАЗеленський такі схожи, як день і ніч, небо і земля. Не намагайтесь їх ототожнювати. Не вийде.
Порошенко- розбудовував країну, ВАЗеленський- нищить.
https://www.youtube.com/watch?v=yAo0M7-MdBk
Потому что ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, а не гулять на свободе
Беню уже посадил?
Чтоб посадить наверняка, хорошо поработать надо. А не так как Зюзя Мудачука посадил... отдохнуть в свое имение.
Или Антоненко полтора года просидел без доказательств?
Почему не сидят Труба и Вовк?
Сажетель... Пусть пойдет сначала ликбез окончит.
А КОЛИ БУДУТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ САНТЕХНИКІВ І МАРШРУТЧИКІВ, ЖИТТЯ ВІД НИХ НЕМАЄ
МАРАЗМ У ЦИРКУ КРЕПЧАВ.
Вова, шоб ты жил как моя мама пенсионерка!
Ничего общего с реальностью.
Політик з Зе ніякий - за строк президенства в нього скоріш за все пару передозів було вже ....
Сумно, але схоже на правду, бо кілька раз бачили як від його резденції швидка від їджала.
2. При тебе, клоун, много непонятных лиц пролезли на ключевые должности в ключевых ветвях власти и экономики.
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Видиммо ЗЕ снова играет писей на пианино с уже мировым сообщенством но здесь спущеные штаны обойдутся ему в зад по самые немогу
4 ч. ·
Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».
До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))
Этак скоро и убийцы будут гулять под санкциями , а не сидеть в тюрьме
Воры аплодируют ЗЄ
В наше время особую опасность представляют те «ВОРЫ В ЗАКОНЕ», КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ И ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В. В. Путин 1 апреля 2019 года подписал законопроект (ранее предложенный им же) о поправках в Уголовный кодекс России, в который была включена статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей,
а за создание или руководство преступным сообществом и за участие в собраниях преступных сообществ будет грозить до 20 лет
У правоохранителей достаточно рычагов, чтобы разобраться с ними и без новелл в законодательстве.