РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергового засідання РНБО в своєму відеозверненні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.

"Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни і серцеві напади для осіб, що роками діяли проти неї та народу. Отже: