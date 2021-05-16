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Новости Политика Украины
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СНБО ввел санкции против воров в законе, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах очередного заседания СНБО в своем видеообращении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак:

  • после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе;
  • санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами;
  • кроме того, мы подняли вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
У нас что, уже отменили КК? И у зеленого дитяти появилась новая любимая игрушка?
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14.05.2021 18:25
+27
Санкції, що це таке? Чому не працює Кримінальний Кодкс? Що це за цирк та повна руйнація державних органів. Гроші це добре коли ти ними вмієш керувати, а якщо гроші починають керувати тобою, ти пропав. Скоро буде велика війна.
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14.05.2021 18:20
+27
РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9532

ДЫБИЛ ЗЕленомордый! ЕстьУГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, и воры в законе должны СИДЕТЬ, а не получать клоунские санкции!
Ты ещё, тупой баран, "глубокую озабоченность" выскажи.
Дыбил КривоРагульный
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14.05.2021 18:32
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...и расейский паспорт криворогого шлимазла вовочки тоже проверить РНБО ввів санкції проти українських ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3937
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14.05.2021 20:46 Ответить
Прямо как в анекдоте про поручика ржевского хочется сказать
ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ РНБО ввів санкції проти українських ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 592
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14.05.2021 20:14 Ответить
Так шо, Колю оболонского теперь теперь прижмут?)
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14.05.2021 20:27 Ответить
РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 495
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16.05.2021 09:59 Ответить
Зеля точно слабоумный... ну какие санкции против воров в законе? Из вообще то надо сажать в тюрьму. А Зебил похоже хочет просто заблокировать им банковские карточки, и все?))
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14.05.2021 20:48 Ответить
На одну неделю.
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15.05.2021 10:58 Ответить
Возглавляет список воров в законе - ЗелЁнский
Вторым идет - Коломойский
Третьим - Ермак
Дальше - кРадуцкий и весь список партиии ,, слуги народа"😀
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14.05.2021 20:52 Ответить
Клоунада триватиме поки не зробимо імпічмент.
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15.05.2021 10:59 Ответить
«Європейська Солідарність» вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям - тільки не своїм. Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету. Так, родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких - у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно законодавства країни-окупанта. Квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед - а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту. Тому «Європейська Солідарність» підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах - законно чи незаконно, морально чи аморально - проживає в Конча-Заспі. Принагідно нагадуємо відоме китайське прислів'я: перш ніж кидатися камінням, перевір, чи не скляний у тебе дах. До слова, Петро Порошенко - єдиний президент України, який не жив на державній дачі.
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14.05.2021 20:52 Ответить
******* стільки накрало що йому та дача вже нафіг непотрібна була!!!
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14.05.2021 21:00 Ответить
Зебіло, фактами підтвердиш, чи смородом відбудешся?
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14.05.2021 21:12 Ответить
Порошенко, Зеленский и Вакарчук -два сапога пара,имеют одну идеологию,только власть не поделили, голосуют они вместе за приватизацию у народа активов в том числе Земли, не рыночный % для долгов и экономики страны,а значит все дружно банкротят страну и народ и отнимают у его майно,таким образом делать из Украины колонию, а украинцев или выживут, кто по моложе и здоровее или умертвят,не на прямую, а через нищету и болезни, ничего нового колониализм, расизм, большевизм, нацызм мир в истории прохолил, вот эти мрази это и делают используя власть в своих интересах.
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15.05.2021 13:49 Ответить
Бла- бла- бла.
Факт. Постійне зростання економіки при Порошенкові і повна руйнація при ВАЗеленському.
Вакарчук до чого? І куди, в такому випадку, поділись мадам Тимошенко- Капітельман, Палиця, Кулініч, мервечук?
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15.05.2021 14:07 Ответить
ДА экономика потехоньку зростала і убытков стратегический предприятий не было,но после какого падения, когла население потеряло доход в 3 раза и сбережения и то вклады компенсировали за счет бюджета из кармана того же народа да и там обл.энерго и Припортовый убытки показывали,а прибыля уходили налево, % по кредитам были самые большие , а самое главное не рыночные,а это фундамент доверия к экономике, как может быть депозит в $ 2%, а кредит 20%, потому, что выголно 18% в валюте зарабатывать,вкладчики не всчет, а избранным,а экономика народа "руйнуэться", потому банки и почистили", вместе с депозитами и залогами вкладчиков и не кто не виноват, вот и приватизация и рынок Земли в пору на фоне обнищания и пандемии вместо инвест климата и законности не для себя любимых, кто во власти,а для населения-страны и нет ни какого олигархического коллониализма, расизма по отношению к насеоению , большевизма и нацизма, а все законно,просто у Нас дердава бідна. За Медведчука говорить не чего, я его не прихильник, но это борьба за власть и телеканалы, народ его при нормальных обстрятельствах ни когла не выбрал, а так на фоне коррупции змеи полымают голову.Тому маємо, що маємо,а не Бла-бла
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15.05.2021 14:47 Ответить
РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7072 Для тих, хто голосував за ВАЗеленського і у кого відсутня пам'ять нагадую.
В 2014 році на Україну напали кацапи. Окупували крим і частину донбасу. З виробництвом.
Порошенко прийшов на 108 тис, після себе залишив 130 млрд на ЄКР, через 5 місяців, до пандемії, у ВАЗеленського залишилось 12 млрд. Різницю відчуваєте?
Самий великий, за 20 років, відтік іноземних ініестицій стався в 2020 році.
Порошенко і ВАЗеленський такі схожи, як день і ніч, небо і земля. Не намагайтесь їх ототожнювати. Не вийде.
Порошенко- розбудовував країну, ВАЗеленський- нищить.
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15.05.2021 19:18 Ответить
Да и еще, то что Вами написано про "Президента" Зеленского о том как он "помагает " стране, проживая в маєточку в 4, 5 тыс.метров избавив народ от нескольких миллионов долл. В год на его содержании ,приплюсовав к тем миллиардам , которые были не эфективно и не за целевым призначенням використані на строительстве дорог, субсидий на Зел. Э/э частному, монопольному бизнесу заслуживает внимания населения.
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15.05.2021 15:25 Ответить
то шо порошенко і його торгові партнери *йло і мертветчук, одного дерева ягода згоден, а то що Зеленський і Вакарчук то менше свинарчуків слухай. перший неЛОХ а другому вже остогидла наша політика. і обом не по Семену капелюх
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16.05.2021 07:45 Ответить
Перекладачі з російської, правильно " ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ"! А не "ВОР".
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14.05.2021 20:58 Ответить
А на воров не в законе в особо крупном размере...
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14.05.2021 21:37 Ответить
"ряд непонятних ліц"-це він про себе?
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14.05.2021 21:40 Ответить
Чи почнеться війна з олігархами | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=yAo0M7-MdBk
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14.05.2021 21:45 Ответить
Каждый месяц клоунские санкции, которые не затрагивают Ахметова и Коломойского, олигархов-ворье на которых указывает США и ЕС... к ним никаких вопросов у зеленого долбо#ба нет...
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14.05.2021 21:53 Ответить
Не нравятся САНКЦИИ?
Потому что ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, а не гулять на свободе
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15.05.2021 11:08 Ответить
А что Зюзя уже кого-то посадил и в первую очередь из своих? Ведь Ли Куан Ю, говорил о посадке своих.
Беню уже посадил?
Чтоб посадить наверняка, хорошо поработать надо. А не так как Зюзя Мудачука посадил... отдохнуть в свое имение.
Или Антоненко полтора года просидел без доказательств?
Почему не сидят Труба и Вовк?
Сажетель... Пусть пойдет сначала ликбез окончит.
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15.05.2021 12:57 Ответить
зачем ты называешь своего потужного сывочолого рабовладельца зюзей и пишешь про него брехливые гадости?
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15.05.2021 18:54 Ответить
"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Источник: https://censor.net/ru/n3265379

А КОЛИ БУДУТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ САНТЕХНИКІВ І МАРШРУТЧИКІВ, ЖИТТЯ ВІД НИХ НЕМАЄ РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3773
МАРАЗМ У ЦИРКУ КРЕПЧАВ.
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14.05.2021 22:19 Ответить
РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 141
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14.05.2021 22:22 Ответить
РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9958
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14.05.2021 22:25 Ответить
На каждую бирочку на картинке есть ответ и каждый раз поганый.
Вова, шоб ты жил как моя мама пенсионерка!
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15.05.2021 11:12 Ответить
Я так зрозумів що це початок кінця для зеленого придурка -

РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5747
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14.05.2021 22:26 Ответить
и всё равно остаётся самый высокий среди всех.
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15.05.2021 01:05 Ответить
По подсчетм зеленской конторы.
Ничего общего с реальностью.
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15.05.2021 07:00 Ответить
Потому что поддерживается приближенными к этой шайке олигархами
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15.05.2021 11:13 Ответить
Дєнєжки кидає конторам соціологічним, а вони йому рейтинг.

Політик з Зе ніякий - за строк президенства в нього скоріш за все пару передозів було вже ....
Сумно, але схоже на правду, бо кілька раз бачили як від його резденції швидка від їджала.
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15.05.2021 21:35 Ответить
1. Если Бени нет в этом списке, то это только половина дела.
2. При тебе, клоун, много непонятных лиц пролезли на ключевые должности в ключевых ветвях власти и экономики.
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14.05.2021 22:30 Ответить
Через прозорые конкурсы? И разом детей не крестили? Только Ермак крестил сына Коли Оболонского и
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
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15.05.2021 11:16 Ответить
Я вчера тоже был на Марсе.ДУРДОМ всех ловят с поличным но никто по сей день реально не осужден.Даже Медведчук,по всем доказательствам в измене Родине,отпущен под ,,домашний арест,,даже без залога.
Видиммо ЗЕ снова играет писей на пианино с уже мировым сообщенством но здесь спущеные штаны обойдутся ему в зад по самые немогу
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14.05.2021 22:46 Ответить
Сейчас гопники не в моде.
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14.05.2021 23:10 Ответить
Не в моде, это точно. Они сейчас при власти.
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15.05.2021 18:13 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».

До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))
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14.05.2021 23:33 Ответить
Дуже правильно і розумно . Шкода тільки , що ще в 1991р цього не зробили . Напевно було невигідно тодішнім "президентам" і "депутатам" мочити своїх подєльників .
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15.05.2021 06:37 Ответить
Вор должен сидеть в ТЮРЬМЕ, а не гулять на свободе под смешными санкциями.
Этак скоро и убийцы будут гулять под санкциями , а не сидеть в тюрьме
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15.05.2021 11:19 Ответить
Где деньги, Зин?
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15.05.2021 08:45 Ответить
Воры сказали: "Страшно аж жуть..."
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15.05.2021 08:59 Ответить
И пошли воровать дальше
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15.05.2021 11:19 Ответить
А в других странах их садят, вот дураки 😁😁😁😁
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15.05.2021 09:01 Ответить
ЗЕлень сказало новое слово в мировой юриспруденции. Если ты - "вор", ты должен сидеть в тюрьме, если ты - "вор в законе", подпадаешь под санкции СНБО. Ну все правильно, иерархия среди воров соблюдена РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1285
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15.05.2021 09:31 Ответить
668 уголовных авторитетов, и под каждым до сотни уголовников, это же целая армия 66800, у нас в ООС такой нет - бандитская страна.
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15.05.2021 10:09 Ответить
Проти «Спортмастера» бубочка теж санкції вводив, а повний телефон зі сповіщеннями за знижки та пропозиції...
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15.05.2021 10:41 Ответить
Зеле понравилось слово санкции. Теперь всем будут санкции. Главное. что можно так дело повернуть. что только одни выгоды останутся. Пора уже бене санкции выписывать. Это уже что-то как рецепт от доктора. Можно акое написать. что никто не поймёт. На Западе тоже.
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15.05.2021 10:56 Ответить
Все воры в аху е....)))) это просто пипец....
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15.05.2021 11:11 Ответить
Воры теперь в законе, который не предполагает их посадку.
Воры аплодируют ЗЄ
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15.05.2021 11:22 Ответить
Основной сплачивающей силой преступного мира стала тенденция неполитического противодействия и неподчинения власти, а его элитой стали «воры в законе», которые называли себя хранителями криминальных традиций дореволюционной России
В наше время особую опасность представляют те «ВОРЫ В ЗАКОНЕ», КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ И ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В. В. Путин 1 апреля 2019 года подписал законопроект (ранее предложенный им же) о поправках в Уголовный кодекс России, в который была включена статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей,
а за создание или руководство преступным сообществом и за участие в собраниях преступных сообществ будет грозить до 20 лет
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15.05.2021 11:31 Ответить
Ще одне підтвердження, що ніякої держави немає.
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15.05.2021 11:37 Ответить
Воры в законе - лидеры преступных сообществ, и должны преследоваться ПО ЗАКОНУ

У правоохранителей достаточно рычагов, чтобы разобраться с ними и без новелл в законодательстве.
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15.05.2021 11:38 Ответить
На следующем заседании СНБО будет рассмотрено санкции против директора ЖЕКа №256, а так же семьи алкоголиков, которые случайно подожгли собственный дом.
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15.05.2021 12:47 Ответить
О господи... Дурачку один раз подсказали финт с СНБО чтоб выйти из судебного кризиса, так ему так понравилось что он теперь за любым чихом его созывает. Но цирковое представление явно затянулось. Законы, криминальный кодекс, конституция... не, не слышали. И главное ведь ни одна зеленая падла не может толком, внятно и конкретно обьяснить что это за "санкции" и в чем они заключаются)) В общем понятно тут одно. Максимум на что способен сейчас клоун это тупо собирать СНБО. Все! Принимать законы оно не в состоянии и не имеет рычагов влияние вообще ни на что.
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15.05.2021 14:07 Ответить
А для чого ми "кормим" 300 тис мусорів і 30 тис. СБУ ?
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15.05.2021 14:49 Ответить
А от я чомусь думав,що злодій, (в законі він,чи не в законі), повинен сидіти у в*язниці. А вони санкції якісь вводять. Роботяги,пля...
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15.05.2021 14:56 Ответить
а как гнусавый поц начал -после принятия соответствующего закона ..... сам закон томозит, но санкции вводит. Эрмаку ФСБ дало список вот они и кочевряжатся. Где они нашли такое количество авторитетных бизнесменов -пути поцов неисповедимы. А как самокритично завершил - там живут непонятные люди - тоесть не по понятиям. Понятийным санкции, не понятийных выселить. Скорее всего, ФБР точно устоновило связи павлинов с авторитетными бизнесменами, а это глобальное заседание - я ни я и мы с Ермаком точно не причем. Гнус есть гнус.
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15.05.2021 15:04 Ответить
Это какой-то цирк! Воры и бандиты должны сажаться в тюрьму по судебному решению и никак иначе. Если у нас сейчас развалена судебная система, где правит бал круговая порука и коррупция, то нужно создавать новую судебную систему, а не заниматься созданием новых фейков для отвлечения людей от главных проблем страны. Проблемы никуда не денутся и клоунские усилия ни к чему не приведут.
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15.05.2021 17:15 Ответить
Настольной книгой по воспитанию своего ребенка в семье зеленского, была сказка про иванушку-дурачка. Поэтому когда вовочка вырос, он сам того не замечая, стал дурачком.
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15.05.2021 18:10 Ответить
кацапам и какао-ботам не нравятся санкции против воров в законе.
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15.05.2021 18:56 Ответить
...
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15.05.2021 19:27 Ответить
Очень , очень жаль , что Осел не в нефтяники пошел , там ему цены бы не было , ну не существует такого дна , которое оно с легкостью пробивает.
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15.05.2021 20:25 Ответить
когда СНБО начнет вводить санкции против серийных убийц, насильников, педофилов?!???????????????????????????????
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15.05.2021 20:41 Ответить
І що цікаво, порохоботи, рашковани і за життя ()()оп одностайні в своїй критиці влади, при любій події в Україні, навіть тоді коли ці події позитивні.
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16.05.2021 07:49 Ответить
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