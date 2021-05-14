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Новости Политика Украины
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Зеленский (9933) СНБО (1572)

Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)

Сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к аппарату СНБО.

"Заседание СНБО пройдет сегодня",- сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

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Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина.

По их данным, заседание состоится при участии президента Владимира Зеленского.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.

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Топ комментарии
+4
Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
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14.05.2021 11:40
+4
Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
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14.05.2021 11:45
+4
Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
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14.05.2021 11:53
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Ну как-же без любимой игрушки "величайшего" по пятницам? Снова будет за контрабандистами гоняться или яхты с самолетами искать?
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14.05.2021 11:37 Ответить
Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
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14.05.2021 11:53 Ответить
- Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? (с)
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14.05.2021 12:36 Ответить
Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
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14.05.2021 11:40 Ответить
Без ареста Медведчука , - все заседания СНБО лишь фикция и борьба с ветряными мельницами.
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14.05.2021 11:41 Ответить
Ситуацію яку подали Ви , - на власному горбу носив і продовжую Носити.А хто вірив у Шахраїв і продовжують Це робити голосуючи за пусті Обіцянки то Вата ватная . Вірить в Україну , - Вона не здасть , не Продасть за 30 серебренників . А все то Полова , яка відсіється.
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14.05.2021 12:01 Ответить
Вранье и манипуляции. По минским -- абсолютно тупое вранье, формулу Штанмайера согласовал уже Зеля. Про рашенский шлак Интер или НАШ так и продолжают работать и на них даже "борцуны" уже не жужжат. Депутатом от ОПЗЖ Медведчук и его холуи стали уже при Зеле. Почему их вообще допустили до выборов? И т.д. и т.п.
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14.05.2021 12:02 Ответить
Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
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14.05.2021 11:45 Ответить
лохи садитесь поудобней включайте телевизор
Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4644
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14.05.2021 11:47 Ответить
В очередной раз предупредят, кому надо подготовиться к показательному обыску.....
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14.05.2021 11:50 Ответить
видосик?
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14.05.2021 11:51 Ответить
"продлевать будете?" © ...
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14.05.2021 11:51 Ответить
Очередная лакшина на вуха или цирк шапито ШОУ продолжается
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14.05.2021 11:54 Ответить
Домашний арест - это тоже наказание. Всех оставшихся, 12, тоже на дом, пусть отдыхают, счета заблокировать и пусть себе живут, а яхты гнить будут и то на душе населения легче будет.
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14.05.2021 12:12 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочці імпічмент.
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14.05.2021 12:58 Ответить
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:22 Ответить
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:22 Ответить
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:23 Ответить
З всього того кварталу подобалась мені особисто одна танцюристка. Потім її кудись прибрали, взагалі перестав дивитись я те лайно. Але воно, те лайно квартальне, мене тепер з стрічки новин догнало. Бідна Україна, як ти докотилась до такого. що 3/4 активного населення стали настільки хворими на голову?
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14.05.2021 13:35 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Сегодня новая серия унылого сериала «Голобородько и СНБО».

Неужели введут санкции против Порошенко или Коломойского?

Да ну - бред какой-то)))))
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14.05.2021 14:03 Ответить
 
 