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Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к аппарату СНБО.
"Заседание СНБО пройдет сегодня",- сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.
Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина.
По их данным, заседание состоится при участии президента Владимира Зеленского.
"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.
Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.
Топ комментарии
+4 Леонід Мефодовський
показать весь комментарий14.05.2021 11:40
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1 ч ·
Сегодня новая серия унылого сериала «Голобородько и СНБО».
Неужели введут санкции против Порошенко или Коломойского?
Да ну - бред какой-то)))))