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Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля 305 голосами.
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В оточенні ВАЗеленського є хоч хтось, хто захищає інтереси України?
Когда уже Зе и его свора напьются украинской крови?
шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
Повернулись часи інуковоща, коли всі силові структури керувались з кремля...
А чего сразу в РНБО бортникова (директор ФСБ) не назначить???
Что все намеками да намеками?
Сильно!!!
Хотя, если данные в ФСБ сливают прямо из ЗЕОПы, то еще один агент Кремля им не помешает.