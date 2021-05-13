Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля 305 голосами.

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