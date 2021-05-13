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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) СНБО (4377) Галущенко (177)

Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля 305 голосами.

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Автор: Володимир Янченко
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Чувачок, який СВІДОМО знищив "енергоатом", шістка підсанкційного деркача, призначений міністром енергетики, введений до складу РНБО.
В оточенні ВАЗеленського є хоч хтось, хто захищає інтереси України?
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13.05.2021 21:03 Ответить
Енто тот, который закупает в России электроэнергию, а на украинские деньги идет война на Донбассе и гибнут наши воины?
Когда уже Зе и его свора напьются украинской крови?
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13.05.2021 21:16 Ответить
Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО/ Галущенко -"гонорар" Деркачу за публикации фейковых пленок . Назначение Галущенко лоббировал Шефир. / Британский бизнес-ресурс: Все стратегические решения "Энергоатома" принимаются российским офицером КГБ Деркачем и пророссийским персонажем Шефиром.
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13.05.2021 21:20 Ответить
Ганьба! за державну зраду та роботу на ворога пiд час вiйни- вiдпочинок вдома...

шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
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13.05.2021 21:41 Ответить
Всіх фєдєрастових агентів - у РНБО...
Повернулись часи інуковоща, коли всі силові структури керувались з кремля...
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13.05.2021 22:27 Ответить
Назначили человека, работающего на агента ФСБ деркача????
А чего сразу в РНБО бортникова (директор ФСБ) не назначить???

Что все намеками да намеками?
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14.05.2021 00:38 Ответить
Человека Деркача (агента ФСБ) в СНБО?

Сильно!!!

Хотя, если данные в ФСБ сливают прямо из ЗЕОПы, то еще один агент Кремля им не помешает.
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14.05.2021 01:43 Ответить
ашкенази ввел... или введул?
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14.05.2021 07:16 Ответить
 
 