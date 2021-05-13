Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення міністра енергетики України Германа Галущенка до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України.

Текст відповідного указу опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, Верховна Рада призначила віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики України 29 квітня 305 голосами.

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