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Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення міністра енергетики України Германа Галущенка до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України.
Текст відповідного указу опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, Верховна Рада призначила віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики України 29 квітня 305 голосами.
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В оточенні ВАЗеленського є хоч хтось, хто захищає інтереси України?
Когда уже Зе и его свора напьются украинской крови?
шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
Повернулись часи інуковоща, коли всі силові структури керувались з кремля...
А чего сразу в РНБО бортникова (директор ФСБ) не назначить???
Что все намеками да намеками?
Сильно!!!
Хотя, если данные в ФСБ сливают прямо из ЗЕОПы, то еще один агент Кремля им не помешает.