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Новини Політика України
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Зеленський (17463) РНБО (1721) Галущенко (252)

Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення міністра енергетики України Германа Галущенка до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України.

Текст відповідного указу опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, Верховна Рада призначила віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики України 29 квітня 305 голосами.

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Чувачок, який СВІДОМО знищив "енергоатом", шістка підсанкційного деркача, призначений міністром енергетики, введений до складу РНБО.
В оточенні ВАЗеленського є хоч хтось, хто захищає інтереси України?
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13.05.2021 21:03 Відповісти
Енто тот, который закупает в России электроэнергию, а на украинские деньги идет война на Донбассе и гибнут наши воины?
Когда уже Зе и его свора напьются украинской крови?
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13.05.2021 21:16 Відповісти
Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО/ Галущенко -"гонорар" Деркачу за публикации фейковых пленок . Назначение Галущенко лоббировал Шефир. / Британский бизнес-ресурс: Все стратегические решения "Энергоатома" принимаются российским офицером КГБ Деркачем и пророссийским персонажем Шефиром.
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13.05.2021 21:20 Відповісти
Ганьба! за державну зраду та роботу на ворога пiд час вiйни- вiдпочинок вдома...

шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
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13.05.2021 21:41 Відповісти
Всіх фєдєрастових агентів - у РНБО...
Повернулись часи інуковоща, коли всі силові структури керувались з кремля...
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13.05.2021 22:27 Відповісти
Назначили человека, работающего на агента ФСБ деркача????
А чего сразу в РНБО бортникова (директор ФСБ) не назначить???

Что все намеками да намеками?
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14.05.2021 00:38 Відповісти
Человека Деркача (агента ФСБ) в СНБО?

Сильно!!!

Хотя, если данные в ФСБ сливают прямо из ЗЕОПы, то еще один агент Кремля им не помешает.
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14.05.2021 01:43 Відповісти
ашкенази ввел... или введул?
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14.05.2021 07:16 Відповісти
 
 