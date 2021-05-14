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Новини Політика України
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Зеленський (17467) РНБО (1721)

Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)

Сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до апарату РНБО.

"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.

Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16.00.

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Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, засідання відбудеться за участі президента Володимира Зеленського.

"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені минулого року", - уточнив один зі співрозмовників.

Назви фігурантів нового списку санкцій джерела поки не розкривають.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
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14.05.2021 11:40
+4
Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
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14.05.2021 11:45
+4
Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
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14.05.2021 11:53
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Ну как-же без любимой игрушки "величайшего" по пятницам? Снова будет за контрабандистами гоняться или яхты с самолетами искать?
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14.05.2021 11:37 Відповісти
Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
показати весь коментар
14.05.2021 11:53 Відповісти
- Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? (с)
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14.05.2021 12:36 Відповісти
Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
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14.05.2021 11:40 Відповісти
Без ареста Медведчука , - все заседания СНБО лишь фикция и борьба с ветряными мельницами.
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14.05.2021 11:41 Відповісти
Ситуацію яку подали Ви , - на власному горбу носив і продовжую Носити.А хто вірив у Шахраїв і продовжують Це робити голосуючи за пусті Обіцянки то Вата ватная . Вірить в Україну , - Вона не здасть , не Продасть за 30 серебренників . А все то Полова , яка відсіється.
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14.05.2021 12:01 Відповісти
Вранье и манипуляции. По минским -- абсолютно тупое вранье, формулу Штанмайера согласовал уже Зеля. Про рашенский шлак Интер или НАШ так и продолжают работать и на них даже "борцуны" уже не жужжат. Депутатом от ОПЗЖ Медведчук и его холуи стали уже при Зеле. Почему их вообще допустили до выборов? И т.д. и т.п.
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14.05.2021 12:02 Відповісти
Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
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14.05.2021 11:45 Відповісти
лохи садитесь поудобней включайте телевизор
Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4644
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14.05.2021 11:47 Відповісти
В очередной раз предупредят, кому надо подготовиться к показательному обыску.....
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14.05.2021 11:50 Відповісти
видосик?
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14.05.2021 11:51 Відповісти
"продлевать будете?" © ...
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14.05.2021 11:51 Відповісти
Очередная лакшина на вуха или цирк шапито ШОУ продолжается
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14.05.2021 11:54 Відповісти
Домашний арест - это тоже наказание. Всех оставшихся, 12, тоже на дом, пусть отдыхают, счета заблокировать и пусть себе живут, а яхты гнить будут и то на душе населения легче будет.
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14.05.2021 12:12 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочці імпічмент.
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14.05.2021 12:58 Відповісти
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:22 Відповісти
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:22 Відповісти
Маю півгаража покришок. Куди тягнути? Мене це бидло вже задовбало!!!!
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14.05.2021 13:23 Відповісти
З всього того кварталу подобалась мені особисто одна танцюристка. Потім її кудись прибрали, взагалі перестав дивитись я те лайно. Але воно, те лайно квартальне, мене тепер з стрічки новин догнало. Бідна Україна, як ти докотилась до такого. що 3/4 активного населення стали настільки хворими на голову?
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14.05.2021 13:35 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Сегодня новая серия унылого сериала «Голобородько и СНБО».

Неужели введут санкции против Порошенко или Коломойского?

Да ну - бред какой-то)))))
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14.05.2021 14:03 Відповісти
 
 