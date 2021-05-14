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Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до апарату РНБО.
"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.
Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16.00.
Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна.
За їхніми даними, засідання відбудеться за участі президента Володимира Зеленського.
"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені минулого року", - уточнив один зі співрозмовників.
Назви фігурантів нового списку санкцій джерела поки не розкривають.
Топ коментарі
+4 Леонід Мефодовський
показати весь коментар14.05.2021 11:40
+4 Serhii 3ed11e2e
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+4 18c49ed2
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1 ч ·
Сегодня новая серия унылого сериала «Голобородько и СНБО».
Неужели введут санкции против Порошенко или Коломойского?
Да ну - бред какой-то)))))