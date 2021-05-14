Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки

Сьогодні, 14 травня, Рада національної безпеки та оборони розглянула нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту кіберпростору і створення кібервійськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розглянули нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО 14 травня говорили також про державні землі і будинки в Конча-Заспі, "якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату". Крім того РНБО ввів санкції проти 557 українських ворів у законі і 111 іноземних кримінальних авторитетів.