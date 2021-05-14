Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 14 травня, Рада національної безпеки та оборони розглянула нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту кіберпростору і створення кібервійськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні ми розглянули нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України", - повідомив Зеленський.
Як повідомлялося, на засіданні РНБО 14 травня говорили також про державні землі і будинки в Конча-Заспі, "якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату". Крім того РНБО ввів санкції проти 557 українських ворів у законі і 111 іноземних кримінальних авторитетів.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть не буду вангувати хто....
ЗЕленский создал потешные войска....
каждому свое
муж Венедиктовой Денис Колесник 25 сентября уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции и получил 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи.Через 10 дней Колесник восстановился в должности.
В университетах будут учится те, кто загубит эту отрасль, в итоге, в Украине...
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Если вы хотите убрать биологическую опасность, вам надо убрать того,....ТОГО!..кто создает вам эту опасность. Создателя коронавируса....другими словами ....ПРОГРАММИСТА. Это и есть тот, кто написал манускрипт Войнича. Это книга ЕГО внутреннего пользования. Это счастливейшая удача, что она попала к вам в руки. Это ....шанс из миллионов возможных!!
Киберугроза, все лишь небольшой частный случай, которым занимается ...Петрушкан. Ох он не любит, когда его так называют.
Це неможливо, тому що програміст може знаходитись абсолютно в іншій державі, в неофіційному статусі, і про його існування може не знати навіть держава, на території якій він знаходиться. А творець коронавіруса вже давно сидить, в США, якщо ви в курсі.