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Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки

Сьогодні, 14 травня, Рада національної безпеки та оборони розглянула нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту кіберпростору і створення кібервійськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розглянули нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО 14 травня говорили також про державні землі і будинки в Конча-Заспі, "якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату". Крім того РНБО ввів санкції проти 557 українських ворів у законі і 111 іноземних кримінальних авторитетів.
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Топ коментарі
+14
Напоминаю : ботофермы - это НЕ кибервойска Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 709
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14.05.2021 19:11
+8
а киберартиллерия и киберавиация будут?а кибернави? Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 926
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14.05.2021 19:10
+8
Порох возродил Армию, а
ЗЕленский создал потешные войска....

каждому свое Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 4850
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14.05.2021 19:19
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а киберартиллерия и киберавиация будут?а кибернави? Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 926
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14.05.2021 19:10 Відповісти
Будуть чи ні, науці не відомо... Але те що буде Головний Кіберокомандувач.... це точно.
Навіть не буду вангувати хто....
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14.05.2021 19:15 Відповісти
Ми вже нікчемну кіберполіцію створили і результати її роботи просто сміхотворні. Давайте кіберполіцію перетворимо на кібервійська, бо витрачати гроші на дві нікчемні структури це занадто, а так якщо всіх працівників кіберполіції перевести на військові контракти і почати бити по голові палками, щоб вони працювали а не займались всякою куйньою, може щось і вийде!
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14.05.2021 19:18 Відповісти
не ний.
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14.05.2021 19:21 Відповісти
А ми це хто? І нашталт палок... вони будуть *********?
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14.05.2021 19:23 Відповісти
киберклоуны.. Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 6450
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14.05.2021 19:18 Відповісти
Порох возродил Армию, а
ЗЕленский создал потешные войска....

каждому свое Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 4850
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14.05.2021 19:19 Відповісти
еще нужно создать космические и влагально-менструальные войска
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14.05.2021 20:38 Відповісти
будем бамбить пакетами
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14.05.2021 23:35 Відповісти
Напоминаю : ботофермы - это НЕ кибервойска Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 709
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14.05.2021 19:11 Відповісти
но оно ж то об этом не знает))))))
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14.05.2021 19:22 Відповісти
Понятно, опять Федоров и Подоляк наплодят новых ботоферм в поддержку "величайшего".
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14.05.2021 19:12 Відповісти
Схема с госфинансированием опробована на мусе и сироже и прекрасно себя зарекомендовала.
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14.05.2021 19:15 Відповісти
Наплодить тупих ботів, які будуть прославляти велич дрібного клована Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 7963
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14.05.2021 19:13 Відповісти
а вот и первий кибер-воин)
муж Венедиктовой Денис Колесник 25 сентября уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции и получил 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи.Через 10 дней Колесник восстановился в должности.
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14.05.2021 19:13 Відповісти
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 278
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14.05.2021 19:15 Відповісти
на цензорі можна армію зібрати, а далі push(); pop();
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14.05.2021 19:20 Відповісти
побольше ЗЕльоных БУЛЬБ имитации бурной деятельности.
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14.05.2021 19:21 Відповісти
Когда лезет "государство" в такие науки, всегда получается провал. Здесь всё работает на неоплачиваемом интересе. Не зря в этой области самые успешные- это граждане до 30лет, которые в своё время 24/7 баловались на допотопных компах у себя в "5квадратных кухнях", а не в университетах.

В университетах будут учится те, кто загубит эту отрасль, в итоге, в Украине...
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14.05.2021 19:33 Відповісти
Держава туди не лізе, держава зазвичай веде набір тих самих з 5 квадратних метрів. І якщо це буде не фарс, а реальна спроба створення АНБ, то сенс в цьому є.
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14.05.2021 22:47 Відповісти
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 7551

...
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14.05.2021 19:21 Відповісти
мы крутые!!!!
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14.05.2021 19:24 Відповісти
Ага...круче только вареное яйцо...😃
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14.05.2021 19:30 Відповісти
Кістяком стане ботоферма "ЗЕдиджитал" під керівництвом Михайла Подоляка.
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14.05.2021 19:36 Відповісти
Уже недавно забанили пачку зебильных ботоферм
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14.05.2021 19:53 Відповісти
Вы фсье!!....принимаете ....полумеры. Вам за основу, за основу надо взять ....методологию врага. Она расписана пошагово!! По ша го вооо! Это - манускрипт Войнича.
Если вы хотите убрать биологическую опасность, вам надо убрать того,....ТОГО!..кто создает вам эту опасность. Создателя коронавируса....другими словами ....ПРОГРАММИСТА. Это и есть тот, кто написал манускрипт Войнича. Это книга ЕГО внутреннего пользования. Это счастливейшая удача, что она попала к вам в руки. Это ....шанс из миллионов возможных!!
Киберугроза, все лишь небольшой частный случай, которым занимается ...Петрушкан. Ох он не любит, когда его так называют.
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14.05.2021 19:54 Відповісти
"Если вы хотите убрать биологическую опасность"
Це неможливо, тому що програміст може знаходитись абсолютно в іншій державі, в неофіційному статусі, і про його існування може не знати навіть держава, на території якій він знаходиться. А творець коронавіруса вже давно сидить, в США, якщо ви в курсі.
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14.05.2021 22:59 Відповісти
Против Пороха будут воевать.и зеленого подонка славить
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14.05.2021 19:55 Відповісти
кибервойска?
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 5121
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14.05.2021 20:02 Відповісти
вава, анонсировать - єто не то, что тьі подумал
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14.05.2021 20:19 Відповісти
Давно писал Зеленскому про кибервойска - это оружие сравнимое с Ядерной бомбой! Кибервойска могут обесточить любую страну и починить ничего нельзя будет потому что любые приборы работают только от сети, бензина не будет ибо остановятся его перевозки и производство ибо тоже нужно электричество, прорабатывать и консервировать еду тоже будет невозможно и начнется голод, доставки в магазины невозможны без бензина, воды тоже не будет в кранах ибо тоже нужен свет, на улицы выйдут люди грабящие все и пытающиеся выжить любой ценой - начнется хаос апокалиптический! Это только одно, а еще можно взламывать и доставать любую информацию. Компроматы нарывать и вербовать. Счета можно опустошать. Короче это оружие мощнейшее!
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14.05.2021 21:08 Відповісти
а про импотенцию, про импотенцию забыл
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14.05.2021 21:13 Відповісти
Айкос - зло
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15.05.2021 00:44 Відповісти
Тобто ботоферм за рахунок платників податків
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15.05.2021 01:32 Відповісти
От этого эффект точно такой как если бы Шмаркля объявил о создании космических войск - то есть никакой.
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15.05.2021 12:45 Відповісти
 
 