Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности
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Сегодня, 14 мая, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите киберпространства и созданию кибервойск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины", - сообщил Зеленский.
Как сообщалось, на заседании СНБО 14 мая говорили также о государственных землях и домах в Конча-Заспе, "которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату". Кроме того СНБО ввел санкции против 557 украинских воров в законе и 111 иностранных криминальных авторитетов.
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Если вы хотите убрать биологическую опасность, вам надо убрать того,....ТОГО!..кто создает вам эту опасность. Создателя коронавируса....другими словами ....ПРОГРАММИСТА. Это и есть тот, кто написал манускрипт Войнича. Это книга ЕГО внутреннего пользования. Это счастливейшая удача, что она попала к вам в руки. Это ....шанс из миллионов возможных!!
Киберугроза, все лишь небольшой частный случай, которым занимается ...Петрушкан. Ох он не любит, когда его так называют.
Це неможливо, тому що програміст може знаходитись абсолютно в іншій державі, в неофіційному статусі, і про його існування може не знати навіть держава, на території якій він знаходиться. А творець коронавіруса вже давно сидить, в США, якщо ви в курсі.