Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности

Сегодня, 14 мая, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите киберпространства и созданию кибервойск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины", - сообщил Зеленский.

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Как сообщалось, на заседании СНБО 14 мая говорили также о государственных землях и домах в Конча-Заспе, "которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату". Кроме того СНБО ввел санкции против 557 украинских воров в законе и 111 иностранных криминальных авторитетов.