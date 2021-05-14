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Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности

Сегодня, 14 мая, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите киберпространства и созданию кибервойск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработка Стратегии кибербезопасности завершена, - СНБО

Как сообщалось, на заседании СНБО 14 мая говорили также о государственных землях и домах в Конча-Заспе, "которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату". Кроме того СНБО ввел санкции против 557 украинских воров в законе и 111 иностранных криминальных авторитетов.
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Топ комментарии
+14
Напоминаю : ботофермы - это НЕ кибервойска Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 709
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14.05.2021 19:11
+8
а киберартиллерия и киберавиация будут?а кибернави? Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 926
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14.05.2021 19:10
+8
Порох возродил Армию, а
ЗЕленский создал потешные войска....

каждому свое Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 4850
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14.05.2021 19:19
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а киберартиллерия и киберавиация будут?а кибернави? Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 926
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14.05.2021 19:10 Ответить
Будуть чи ні, науці не відомо... Але те що буде Головний Кіберокомандувач.... це точно.
Навіть не буду вангувати хто....
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14.05.2021 19:15 Ответить
Ми вже нікчемну кіберполіцію створили і результати її роботи просто сміхотворні. Давайте кіберполіцію перетворимо на кібервійська, бо витрачати гроші на дві нікчемні структури це занадто, а так якщо всіх працівників кіберполіції перевести на військові контракти і почати бити по голові палками, щоб вони працювали а не займались всякою куйньою, може щось і вийде!
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14.05.2021 19:18 Ответить
не ний.
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14.05.2021 19:21 Ответить
А ми це хто? І нашталт палок... вони будуть *********?
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14.05.2021 19:23 Ответить
киберклоуны.. Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 6450
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14.05.2021 19:18 Ответить
Порох возродил Армию, а
ЗЕленский создал потешные войска....

каждому свое Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 4850
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14.05.2021 19:19 Ответить
еще нужно создать космические и влагально-менструальные войска
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14.05.2021 20:38 Ответить
будем бамбить пакетами
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14.05.2021 23:35 Ответить
Напоминаю : ботофермы - это НЕ кибервойска Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 709
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14.05.2021 19:11 Ответить
но оно ж то об этом не знает))))))
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14.05.2021 19:22 Ответить
Понятно, опять Федоров и Подоляк наплодят новых ботоферм в поддержку "величайшего".
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14.05.2021 19:12 Ответить
Схема с госфинансированием опробована на мусе и сироже и прекрасно себя зарекомендовала.
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14.05.2021 19:15 Ответить
Наплодить тупих ботів, які будуть прославляти велич дрібного клована Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 7963
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14.05.2021 19:13 Ответить
а вот и первий кибер-воин)
муж Венедиктовой Денис Колесник 25 сентября уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции и получил 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи.Через 10 дней Колесник восстановился в должности.
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14.05.2021 19:13 Ответить
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 278
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14.05.2021 19:15 Ответить
на цензорі можна армію зібрати, а далі push(); pop();
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14.05.2021 19:20 Ответить
побольше ЗЕльоных БУЛЬБ имитации бурной деятельности.
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14.05.2021 19:21 Ответить
Когда лезет "государство" в такие науки, всегда получается провал. Здесь всё работает на неоплачиваемом интересе. Не зря в этой области самые успешные- это граждане до 30лет, которые в своё время 24/7 баловались на допотопных компах у себя в "5квадратных кухнях", а не в университетах.

В университетах будут учится те, кто загубит эту отрасль, в итоге, в Украине...
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14.05.2021 19:33 Ответить
Держава туди не лізе, держава зазвичай веде набір тих самих з 5 квадратних метрів. І якщо це буде не фарс, а реальна спроба створення АНБ, то сенс в цьому є.
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14.05.2021 22:47 Ответить
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 7551

...
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14.05.2021 19:21 Ответить
мы крутые!!!!
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14.05.2021 19:24 Ответить
Ага...круче только вареное яйцо...😃
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14.05.2021 19:30 Ответить
Кістяком стане ботоферма "ЗЕдиджитал" під керівництвом Михайла Подоляка.
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14.05.2021 19:36 Ответить
Уже недавно забанили пачку зебильных ботоферм
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14.05.2021 19:53 Ответить
Вы фсье!!....принимаете ....полумеры. Вам за основу, за основу надо взять ....методологию врага. Она расписана пошагово!! По ша го вооо! Это - манускрипт Войнича.
Если вы хотите убрать биологическую опасность, вам надо убрать того,....ТОГО!..кто создает вам эту опасность. Создателя коронавируса....другими словами ....ПРОГРАММИСТА. Это и есть тот, кто написал манускрипт Войнича. Это книга ЕГО внутреннего пользования. Это счастливейшая удача, что она попала к вам в руки. Это ....шанс из миллионов возможных!!
Киберугроза, все лишь небольшой частный случай, которым занимается ...Петрушкан. Ох он не любит, когда его так называют.
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14.05.2021 19:54 Ответить
"Если вы хотите убрать биологическую опасность"
Це неможливо, тому що програміст може знаходитись абсолютно в іншій державі, в неофіційному статусі, і про його існування може не знати навіть держава, на території якій він знаходиться. А творець коронавіруса вже давно сидить, в США, якщо ви в курсі.
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14.05.2021 22:59 Ответить
Против Пороха будут воевать.и зеленого подонка славить
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14.05.2021 19:55 Ответить
кибервойска?
Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 5121
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14.05.2021 20:02 Ответить
вава, анонсировать - єто не то, что тьі подумал
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14.05.2021 20:19 Ответить
Давно писал Зеленскому про кибервойска - это оружие сравнимое с Ядерной бомбой! Кибервойска могут обесточить любую страну и починить ничего нельзя будет потому что любые приборы работают только от сети, бензина не будет ибо остановятся его перевозки и производство ибо тоже нужно электричество, прорабатывать и консервировать еду тоже будет невозможно и начнется голод, доставки в магазины невозможны без бензина, воды тоже не будет в кранах ибо тоже нужен свет, на улицы выйдут люди грабящие все и пытающиеся выжить любой ценой - начнется хаос апокалиптический! Это только одно, а еще можно взламывать и доставать любую информацию. Компроматы нарывать и вербовать. Счета можно опустошать. Короче это оружие мощнейшее!
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14.05.2021 21:08 Ответить
а про импотенцию, про импотенцию забыл
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14.05.2021 21:13 Ответить
Айкос - зло
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15.05.2021 00:44 Ответить
Тобто ботоферм за рахунок платників податків
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15.05.2021 01:32 Ответить
От этого эффект точно такой как если бы Шмаркля объявил о создании космических войск - то есть никакой.
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15.05.2021 12:45 Ответить
 
 