Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО

Мережа запрацює вже до кінця 2021 року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.

Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки. Про це на брифінгу після засідання повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що частина жителів прикордонних регіонів України залишилися без українського телебачення. Завдяки новій телемережі вони зможуть отримувати якісний сигнал теле і радіоканалів.

"Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 телеканалів жителям всієї країни. Оператором мультиплексу визначено Державний концерн радіомовлення, зв'язку і телебачення, який входить у сферу управління Держспецзв'язку", - сказав Федоров.

Перш за все мережа транслюватиме державні телеканали і Громадське телебачення. Глядачам для отримання сигналу знадобляться антени і цифрові тюнери. Наповнення мережі визначатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Канали будуть не закодованими.

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Він зазначив, що цифрову мережу буде створено в найкоротші терміни - до кінця року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення в разі надзвичайних ситуацій.

"Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Бачимо, що система оповіщення має працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало", - сказав Федоров.