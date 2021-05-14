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Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО

Мережа запрацює вже до кінця 2021 року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.

Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки. Про це на брифінгу після засідання повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що частина жителів прикордонних регіонів України залишилися без українського телебачення. Завдяки новій телемережі вони зможуть отримувати якісний сигнал теле і радіоканалів.

"Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 телеканалів жителям всієї країни. Оператором мультиплексу визначено Державний концерн радіомовлення, зв'язку і телебачення, який входить у сферу управління Держспецзв'язку", - сказав Федоров.

Перш за все мережа транслюватиме державні телеканали і Громадське телебачення. Глядачам для отримання сигналу знадобляться антени і цифрові тюнери. Наповнення мережі визначатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Канали будуть не закодованими.

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Він зазначив, що цифрову мережу буде створено в найкоротші терміни - до кінця року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення в разі надзвичайних ситуацій.

"Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Бачимо, що система оповіщення має працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало", - сказав Федоров.
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Топ коментарі
+11
Я бы не спешил,год назад премьер-обещал 500 000 рабочих мест... Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО - Цензор.НЕТ 8056
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14.05.2021 19:27
+9
Давайте угадаю каналы: все Бенины плюс Пинчуковские, Ахметовские и Квартал. Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО - Цензор.НЕТ 8428
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14.05.2021 19:22
+8
Та да...торопиться не буду....помню что один премьер рост экономики на 40 процентов тоже обещал..
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14.05.2021 19:29
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Шо, апять ?!!
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14.05.2021 19:19 Відповісти
Це дуже дороге задоволення будувати мережу радіопередавачів на 12 каналів! Достатньо одного державного телеканалу для оповіщення про надзвичайні події, а приватні канали потрібно ЗОБОВ'ЯЗАТИ поставити свої передавачі на мачтах Держконцерну РРТ або вони просто будуть позбавлені ліцензії в Україні!
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14.05.2021 19:36 Відповісти
Умова надання ліцензій на ефірні частоти телеканалам України - повне покриття території України і тут не потрібно вкладати державні гроші, а потрібно давати кізди власникам телеканалів і забирати ліцензії у тих хто відмовиться покривати прифронтову зону своїм телесигналом ЗА РАХУНОК ВЛАСНИКІВ ТЕЛЕКАНАЛІВ!
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14.05.2021 19:37 Відповісти
Ти з якого бункеру виліз?
Які нафік ефірні частоти. зараз вся трансляція йде в 4 мультіплексах по 8 каналів в кожному. Власники телеканалів плотять одразу за трансляцію по всій країні і не мають ніякого відношення до покриття. Це проблема власників цифрового тб.
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15.05.2021 13:07 Відповісти
а через спутники не хотите запустить те же 12-20 телеканалов и радиоканалов????
эти твари олигархи закодировав все свои каналы обрушили все спутники просто спутниковые типа бесплатные другие каналы исчезли из эфира или качество приема передачи сигналы на уровне 60 годов потому что все верно те кто типа в свободном доступе не имеют магнатов и рекламы с который бы оплачивали услуги сигнала.. а те кто закодировались там кроме рекламы больше нечего смотреть... Украине надо создавать свою национальную-общественную сеть телеканалов не только тупое общественное но и новостное и фильмы и сериалы и мир животных и история и так далее музыкальные детские для медиков и пациентов ведь сначла были каналы Фауна Флора Земля и так далее а потом бамц и в кодировку кинули а ведь создавалось как доступное..
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15.05.2021 14:57 Відповісти
Шановний ігоре Л. Мережа цифрового телебачення відрізняється від аналогового якраз тим, що замість одного каналу передавач може транслювати до 12. Про якість зображення у такому разі я трохи утримаюся. Але у разі прийому десь дуже далеко, він буде точнісінько таким, як поблизу телевежі.
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14.05.2021 19:54 Відповісти
Я мушу Вас розчарувати, але для передачі 12 телеканалів потрібно доставити ТБ сигнал до передавача, а це означає потрібно побудувати радіорелейні, оптичні-кабельні або супутникові канали зв'язку з Києва в зажоп'є до кожного передавача, який потрібно десятки, бо цифровий сигнал в прифронтовій зоні з одного ТБ передавача можна передати не більше ніж на 40км! Я вважаю що подавати свої ТБ сигнали на передавачі мають телекомпаній власним коштом, а це витрати в десятки та сотні мільйонів гривень при організації мережі і щороку!
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14.05.2021 19:59 Відповісти
Ігорьок, шо ти мелеш? Достатньо сервера. Вже давно є наземний провайдер телеканалів. Називається "Космонова". Через неї вже давно всі провайдери кабельних мереж одержують любі телеканалі HD та SD якості. Вже й супутники скоро непотрібні будуть. Оптоволокно є оптоволокно ні гроза ніякі хмари не перешкода. Шпарять аж бігом і скільки влізе. Став комутатор і один передавач (мультиплекс) і 12 каналів шелестять в ефір тільки так, аби була вишка та антенна.
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14.05.2021 20:14 Відповісти
Вы его убили наповал. Его сейчас переклинит.
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14.05.2021 20:17 Відповісти
Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 8607
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14.05.2021 21:40 Відповісти
Игорька переклинит? Он мелет всякую ерунду, как автомат Калашникова, в любых условиях. Его хоронить будут, а он будет гробовщикам рассказывать, как правильно яму копать.
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15.05.2021 15:28 Відповісти
А куди підключити сервер в полі? В прифронтовій зоні відсутні мачти та передавачі і все це планується будувати з нуля, на все це вже витрачені і будуть ще витрачені десятки мільярдів гривень державних коштів! Ніяких оптичних кабелів там немає, а якщо вони є вони належать мобільним операторам і їх потрібно орендувати або купляти волокна за мільйони доларів! Хто це все буде оплачувати? Держава? А чому? Є телеканали, вони мають власним коштом забезпечувати телетрансляцію свого сигналу і ще платити державі за те що використовують інфраструктуру держави (передавачі, мачти, генератори, обслуговуючий персонал, охорону та оборону! За гроші телеканалів і має будуватись вся ця прифронтова телемережа цифрового ефірного телевізійного мовлення!
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14.05.2021 20:22 Відповісти
Комерційні телеканали нікому нічого не винні. Вони платять налоги державі. А то вже якщо йому (телеканалу) вигідно щоб його дивились в тій зоні то він буде щось робити, а якщо ні ніяким законом ти його не заставиш це робити. Всі комерційні телеканали створюються тільки для того, щоб заробляти гроші. Або на рекламі, або для того, щоб той чи інший олігарх за допомогою цього телеканалу впливав на мізки виборців та "правильно" голосував на виборах. На це олігарх грошей не жаліє. А всі решта живуть тільки за рахунок реклами, а рекламодавці платять за цю рекламу і її вартість вкладають в товар чи послугу яку рекламують. В кінці кінців ми й оплачуєму існування цих телеканалів купуючи товари чи сплачуємо за ту чи іншу послугу. А оптичні кабелі стоють не так вже й багато, тим більше їх вже давно випускають в Україні, якщо пам'ять мене не підводить кажись у Львові вже є завод по виготовленню цих кабелів.
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14.05.2021 21:36 Відповісти
Ви знаєте, Ігоре, з вами навіть не цікаво сперечатися. У Вас на все є домашня заготовка із серії "Всьо пропало!". А скажіть, що, Концерн РРТ не має своїх радіорелейок? А що, оптоволокно хіба не довели ледь не до кожного села? Це така дорога річ? А що, сигнал у прифронтовій зоні розповсюджується не за законами фізики? І 5 кВт у діапазоні 174-230 мГц це зовсім нічого? А що, канали на супутниках не орендуються?
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15.05.2021 14:43 Відповісти
Молодцы!!!
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14.05.2021 19:22 Відповісти
А сейчас у нас типа платные? Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО - Цензор.НЕТ 7042
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14.05.2021 19:23 Відповісти
Т2...24 канала....бесплатно...смотри хоть упади...
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14.05.2021 19:25 Відповісти
Які 24? Безкоштовно принаймні 30, а в деяких регіонах і 32
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14.05.2021 20:09 Відповісти
Таки да. 4 х 8 = 32
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14.05.2021 20:18 Відповісти
ага , надивишся , у мене до вишки 20 км , 4 мультиплекса по 8 кан , антена з усілком .. ще в добру погоду тяне , дощ- сніг - усе здохло .. добре що є шара айпитиви з інету..
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14.05.2021 20:26 Відповісти
20 км кажеш?... А антена так звана польська? Чи яка? Якщо 20 км то викинь нахрін той усілітєль та прикрути напряму, викинь блок живлення та накрути звичайний штекер для антени, якщо кабель якісний то буде тобі щастя Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 7783
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14.05.2021 21:13 Відповісти
ніхрена там щастя не буде , 12 елементий волновий канал , ще той шо на ДМВ діпазон ставили колись , за польку вообще нефіг говорить ... просто там слаба потужність передавача , написано покриття до 25 км , але ... інша вишка в другій стороні вобще за 60 км .. та я то перебьюсь ... а старики без інету...
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14.05.2021 21:33 Відповісти
Не знаю яка там потужність стоїть, але думаю, що для 20 км якщо немає ніяких рельєфних перешкод (думаю, що ви знаєте як розповсюджуютья радіохвилі в ДМХ діапазоні, а це пряма видимість) то вихідна потужність передавача 200 Вт цілком достатньо.
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14.05.2021 21:53 Відповісти
А взагалі ось сайт де є покриття всіх регіонів. Подивіться свій https://belyislon.com.ua/karta-pokrytie-t2/
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14.05.2021 21:54 Відповісти
І ще одна порада. Треба антену широкополосну, щоб перекривала весь ДМХ діапазон від 400 до 800 Мгц тому, що мультиплекси працюють на різних частотах. Якщо 4 мультиплекси транслюють 32 телеканали то йде чотрири частоти. Одна може бути близько 400 Мгц, а інша близько 800 Мгц, а 12 елементний волновий канал як правило вузькополосний і тому не хаває всі частоти. Так, що для цього як не крути а так звана польська антена вона широкополосна і на 20 км ніякого підсилювача непотрібно. Спробуй, або зроби сам. Зараз це не проблема маючи інтернет та бажання.
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14.05.2021 22:11 Відповісти
спасибі Гришо за поради.. я це все пережував ще 2 роки назад , нафіга мені 800 мгц коли у мене мульти 490 , 506, 514 , і 562 ??? і волновий кан з цим прекрасно справляється з 999 усіл тим більше ... місцевість -да , вони в ямі , і ми теж , між нами горб .... усіх благ !
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15.05.2021 09:28 Відповісти
Если рельеф местности сигнал перекрывает, то что не ставь, какие мощности в антенну не подавай, всё равно устойчивого сигнала не будет. У вас сейчас скорее всего на переотражении антенна работает. Я тоже в яме живу, хоть и в Киеве, а приема устойчивого нет, а тут передатчик ломовой. У меня вообще можно хоть куда антенну направлять, хочешь на соседний лес, хочешь на строящийся жилой комплекс, а можно вообще переотраженный сигнал с Печерских холмов ловить, уровень сигнала от этого не сильно меняется. Разве что вертикально вверх ничего не ловится.
PS 12-элементный канал широкополосным не может быть по определению, я думаю, что у вас он просто одинаково плохо ловит всё, потому что максимум, что можно сделать - настроить на середину нужного диапазона. Тогда уж можно заморочиться и сделать 4 таких антенны, каждую точно на свой мультиплекс, и потом сигнал смесителем объединить.
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15.05.2021 15:40 Відповісти
Я завжди починаю з кабеля. Якщо кабель із серії РК-75-4-12, то там на частотах вище 174 мГц затухання таке, що огого.
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15.05.2021 15:49 Відповісти
Хех, его ещё найти надо Хотя, да, есть любители советского дерьма, которые даже в нынешних условиях его где-то находят. Последний раз, когда я его использовал, я из него плел сетку для винограда - очень неплохо получилось, до сих пор стоит.
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15.05.2021 15:53 Відповісти
Є й 38.
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14.05.2021 20:48 Відповісти
у нас спочатку було 32, а зараз що 4 добавили.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
А де це у вас? Україна велика Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 271
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Запорожье. Я сам ТВ не смотрю, но товарищ сказал, мол, у него 36 каналов показывает. Я удивился и решил проверить, настроил по новой- так и есть, 36 каналов. Только номера какие-то стремные, с 1 по 32 как и было, а вот дополнителные(все местные) 4 идут под номерами 800-803.
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14.05.2021 22:41 Відповісти
Может местная власть поставила свой мультиплекс и в формате Т2 вещает... Тюнеру то по барабану, сканонул, что всосал то и показывает Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 7763 Еще бывают нюансы когда с места приема антенна видит не одну вышку, а как минимум две и с них естествественно вещание осуществляется на разных частотах. Вот тюнер при сканировании их все и запоминает. Так тоже бывает...
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14.05.2021 22:56 Відповісти
я живу в километрах 2 от телевышки, второй по близости в упор не наблюдается.
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14.05.2021 23:25 Відповісти
Понимаете, ну как вам обьяснить?... Есть к примеру передатчик так называемый мультиплекс. Он вещает на одной частоте с полосой в 8 Мгц. И вот в эту полосу можно напиахть определенное количество телеканалов. В зависимоти от их качества и формата. Зеонбуд практикует 8 телеканалов с качеством 480 - 576і. Долго обьяснять не буду просто усредненно они влазят в эту полосу. Но могут затолкать и больше если позволяет битрейт. Так вот может это и есть тот случай. Не знаю. Вот собираются сделать покрытие государственным наземным ТВ стандарта Т2 и грозятся запустить 12 телеканалов. Вот будут запихивать в одну полосу ( один мультиплекс) 12 телеканалов. Если битрейт позволит можно и больше запихать, главное, что бы за полосу 8 Мгц не вылазил.
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14.05.2021 23:53 Відповісти
Ці дебіли будуть транслювати з 576і. І це 21 століття. Радянський стандарт ТБ, який був запроваджений у другій половині 40-х років, мав 625і (по факту 576і). І це у розгромленій і спаплюженій війною країні, Карле! Перші телевізори могли відтворити лише половину можливостей стандарту. А наразі, у нас телевізори з 4К (3840х2160) вже масово продаються, а стандарт, по суті, лишається 75 річної давності. Будемо дивитися "мило" на екрані. Так і хочеться запитати у людини, відповідальної за все це, словами із відомого фільму: "Дядя Петя, ти дурень?".
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15.05.2021 16:01 Відповісти
Давайте угадаю каналы: все Бенины плюс Пинчуковские, Ахметовские и Квартал. Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО - Цензор.НЕТ 8428
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14.05.2021 19:22 Відповісти
И что мне делать теперь...у меня телевизора нет...бежать покупать ...или зеленое стадо выделит...как средство оповещения??
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14.05.2021 19:24 Відповісти
Я бы не спешил,год назад премьер-обещал 500 000 рабочих мест... Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО - Цензор.НЕТ 8056
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14.05.2021 19:27 Відповісти
Та да...торопиться не буду....помню что один премьер рост экономики на 40 процентов тоже обещал..
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14.05.2021 19:29 Відповісти
Купи. Или на телефоне-ноутбуке смотреть удобнее?
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15.05.2021 07:51 Відповісти
так есть же Т2
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14.05.2021 19:32 Відповісти
Ему об этом побоялись сказать. Разошелся сегодня "величайший". Видимо свежачок подвезли.
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14.05.2021 19:37 Відповісти
Это про Т2 как раз речь и идет. Сигнал не покрывает всю Украину.
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15.05.2021 15:42 Відповісти
И каналы будут все лояльные к Бубочке не иначе, Ермака в кацапии прокрнсультрировали как народ к выборам готовить.
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14.05.2021 19:32 Відповісти
І кому воно потрібно? Ще одне крадівництво?
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14.05.2021 19:32 Відповісти
Походу, какое-то тело, приближенное к зелёному дятлу, хочет заработать на продаже тюнеров...
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14.05.2021 19:38 Відповісти
Так аналогового телевидения всё равно уже нет, а все современные зомбоящики и сами прекрасно T2 ловят, без всяких тюнеров.
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15.05.2021 15:44 Відповісти
В Украине намерены создать сеть из 12 цифровых телеканалов с вещанием на неподконтрольные территории.

"Сегодня принято решение создать бесплатную сеть мультиплекс, чтобы люди смогли смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях и не попадали под влияние российской пропаганды", - заявил министр цифровой трансформации Федоров.

По его словам, на это уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна.

Ключевые слова "уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна". А вам и не будет известна, товарисч министр - эти деньги "освоят" лично Зе, Ермак и, может быть, Юля Мендель, которую традиционно бросят на развал очередного проекта. Если учесть, что её дебют на провальном телеканале "ДОМ" ещё больше развернул зрителей оккупированных территорий от укрТВ, то теперь умножте такой эффект на двенадцать.

До очередного распила государственных средств осталось три... два... один...
Helgi Sharp сейчас с Ol Sharp.
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14.05.2021 19:50 Відповісти
Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 6955
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14.05.2021 19:51 Відповісти
Я звиняюсь. там Сватов Галабародька и Папиков будут крутить? Шоб поржать по приколу. А сигналом оповещения поставьте кантату Паганини в исполнении Президента Бубочки.
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14.05.2021 20:05 Відповісти
У меня стоит тарелка, дом стоит так, что приёма на вышки нет. Телек показывыет айстив и всякую херню озжп и одни рекламы. Зато русских каналов хоть отбавляй, я осведомлён за всё в раше, и смотрю рашинские фильмы и соловьёва, и всякую гадость. Спасибо за это всё правительству недоумков. У меня всё.
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14.05.2021 20:07 Відповісти
Ану скажи з яких супутників ти приймаєш?
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14.05.2021 20:08 Відповісти
ASTRA 4A HOTBIRD AMOS
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14.05.2021 20:25 Відповісти
Ну, і де ти на ньому кацапсячі телеканали побачив? https://www.lyngsat.com/Astra-4A.html
Зайди по посиланню, це офіційний сайт. Тут зібрані всі медіа супутники. Правда треба вміти користуватись цим сайтом. Я тобі дав посилання вже на цей супутник де показані всі транспондери з нього.
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14.05.2021 21:20 Відповісти
1 TV RUS Evrope, RTR, NTV MIR, TU RUS, 8 TU RU, NOVIY MIR.
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14.05.2021 21:28 Відповісти
ROSSIYA24
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14.05.2021 21:30 Відповісти
Ти мені частоту транспондера назви, або скрін зроби і виложи. Небачу я на Астрі цих каналів
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Це на хот бьорді.
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15.05.2021 09:44 Відповісти
В место СТБ - 5 ый канал, Туза - закарпаття, KDR TRK - UA DONBAS, SUA -UA Перший. А где все остальные любимые каналы, закодированы?
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14.05.2021 20:44 Відповісти
Брехня.
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14.05.2021 20:14 Відповісти
а я лет 10 назад позаваливал все антенны и сделал хороший каркас для винограда, поснимал тазики с расейскими гебельс тв))) сейчас смотрю фильмы те какие пожелаю через оптику альтанет
у родителей перекусил кабель с тазиками Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 566 маму колбасило неделю без стс нтв и прочего шлака, бедный дед исходил на гавно без салавьёва и новостей расея 24,потом он схватился за радиоприёмник в надежде поймать маяк я смотрел на этот цирк и мне было страшно, поняв что дед сейчас повесится, я купил Т2 и шо вы думаете что включил дед? помойку мертвечука, и мне пришлось его исцелять блокировкой каналов, вот вам и последствия гебельс тв.
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15.05.2021 10:54 Відповісти
А які це державні телеканали? Вони в Україні є? Знаю тільки один "Перший національний" і то наполовину тільки державний. Якщо мова йде про безкоштовне телебачення то від Ахмєтки 32 безкоштовних зараз і так ідуть.
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14.05.2021 20:07 Відповісти
Це як? Зараз 32 канали, а буде 12 і всі "зелені" або "девяностопяті"?
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14.05.2021 20:09 Відповісти
Це так шо в моєму місті за 60 км від Харкова практично 0 каналів Т2, але є своя радіовежа де мабуть встановлять передавач
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14.05.2021 21:11 Відповісти
Взагалі статтю писав типовий блогер, який чув дзвін, та не знає звідки він. Мережа буде працювати на частотах 6-12 каналів. Саме ці частоти найкраще підходять для максимального покриття великої території. Наразі трансляція там аналогового телебачення припинена. Дійсно, доведеться придбати антену саме на цей діапазон. Але "полячка" чудово вписується у ці частоти та це й залишає можливість дивитися наявні 32 канали. Якщо ви вже дивитеся з ефіру телебачення, то ніякий тюнер вам вже не потрібен. Він або у вас є, або у вас телевізор, який підтримує стандарт DVB-T2. Кілька років тому було прийнято рішенння партії та уряду про запуск цієї мережі. Але, як завжди, поплямкали губами, покивали головами та пожалілися, шо нема грошей. Ще трохи поплямкали і закрили тему.
Запустити мережу на потужностях Концерну РРТ зовсім не є проблема. Достатньо вчасного фінансування. Прикладом оперативності може бути якраз та приватна структура, що зветься ЗЕОНБУД, яка у найкоротші терміни розвернула мережу з 4 мультиплексів (це 32 канали, по 8 у кожному мультиплексі) у дециметровому діапазоні. Я зумисне опускаю питання кінцевих бенефіціарів цієї структури, покриття території тощо.
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14.05.2021 20:20 Відповісти
Як, що Ви мешкаєте в Києвi, то Вам по барабану всi розтрати. А я з Краматорська, i хто-зна, що буде тут через годину, i дивлюсь те що є. У мене немає зайвих коштiв, щоб на це втрачатися, бо може прийдеця звiдciлля драпати на Полтавщину в однiх пiдгузниках.
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14.05.2021 21:22 Відповісти
это Зеля Голубое Очко готовится ко второму сроку и ей нужна своя секта особоупоротых, а без сети ТВквартал - ну никак.. т.е. как всегда, она сбрехала, что на второе презство не пойдёт
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14.05.2021 20:21 Відповісти
Доречі, з'явилася більш конкретна інформація щодо вартості мережі
https://www.rupor.info/news/174654/mayzhe-piv-milyarda-zbirayutsya-vitratiti-na-tsifrove-movlennya-derzhavnih-i-komertsiynih-telekanaliv

Цитата звідти:
Україна побудує мультиплекс за 490 млн гривень, аби забезпечити покриття цифровим мовленням 95% території. Транслюватимуть 10-12 телеканалів, зокрема, комерційні.
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14.05.2021 20:27 Відповісти
Выходит Т2 с 32 безплатными каналами где можно ещё что-то посмотреть,(в Киеве 52 канала ,не все интересные) уберут, а запустят 12 каналов безплатных , но уверен не интересных.
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14.05.2021 21:13 Відповісти
не понял. сейчас 32 канала, а будет 12?
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14.05.2021 21:16 Відповісти
Трохи не так. Держава береться за розповсюдження 10-12 телеканалів в одному мультиплексі. Тобто, передавач на вежі для цього один. Кого нацрада туди напхає, важко сказати, але точно буде Громадське. Все це на метровому діапазоні (6-12 канал). Мовлення у такзваному Т2 на ДМХ лишається. Його здійсню ТОВ "Зеонбуд". Хто куди перейде - важко сказати. Але ніколи так не було, щоб якось не було. Ходять чутки, що Зеонбуд хоче зробити контент, який транслює, платним. Тобто канали закодують і відкрити їх можна буде лише через картку умовного доступу. Але це очікується після розгортання державного мультиплексу.
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14.05.2021 22:19 Відповісти
Нехай кодують. Вимруть. Зараз уже навіть у віддалених селах оптоволоконний інтернет доступний. А там є все. Не кажучи вже про ті срані 32 канали.
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15.05.2021 09:49 Відповісти
хорошо.
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15.05.2021 00:06 Відповісти
Давно пора потому что на пример в Чернигове люди смотрят российское и беларуское тв из-за того что свои каналы украинские закодировали на кабельном и осталось несколько каналов с скучными новостями- это цитата. Народу нужно хлеба и зрелищ.
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15.05.2021 00:30 Відповісти
Якщо в Чернігові, то у вас є інтернет. Купіть медіаплеєр (це не так і дорого) чи смарт-ТВ і дивіться те, що Ваша душа побажає.
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15.05.2021 09:51 Відповісти
Теперь "сватов" всем хватит
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15.05.2021 00:45 Відповісти
Нещодавно Єрмак жалівся, що рейтинги падають, через відсутність державної пропаганди, так ось це і є воно )
Зеленський зруйнував ще один здобуток Революції, а саме закриття держ. телеканалів.
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15.05.2021 01:18 Відповісти
Скажите клоунам, что в формате Т2 уже десяток лет работает бесплатно 32 канала. Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 8934
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15.05.2021 06:26 Відповісти
Але наше ТБ настільки гамняне і безталанне, що я давно відмовився від телевізора і користуюсь виключно смартфоном , безлімом і "wi-fi-вухами". Вже багато років . Вважаю , що телевізор - це виключно прилад для перетворення людей в бидломасу . Абсолютно шкідлива річ . І абсолютно не потрібна нормальній , здоровій і ********
людині .
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15.05.2021 06:59 Відповісти
Це класна заміна - 42 дюйми на 6. І не треба об'єднувати поняття телевізор і ТВ-канали. Бо до телевізора можна підєднати ТВ-бокс і забути назавжди про якісь тв-програми.
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15.05.2021 08:04 Відповісти
Ви через лупу чи мікроскоп дивитесь? Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО - Цензор.НЕТ 8925
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15.05.2021 09:53 Відповісти
Це класна заміна - 42 дюйми на 6. І не треба об'єднувати поняття телевізор і ТВ-канали. Бо до телевізора можна підєднати ТВ-бокс і забути назавжди про якісь тв-програми.
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15.05.2021 08:00 Відповісти
а шо, сат-миску проблема прикрутить?
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15.05.2021 08:15 Відповісти
На що? Там нормальних українських каналів некодованих немає.
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15.05.2021 09:52 Відповісти
ну, тоді нехай чекають вседосяжний мультиплекс
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15.05.2021 10:25 Відповісти
Є вседосяжний інтернет. Було б бажання. Але їм там, мабуть RT більше подобається.
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15.05.2021 10:42 Відповісти
 
 