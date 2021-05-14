Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО
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Мережа запрацює вже до кінця 2021 року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.
Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки. Про це на брифінгу після засідання повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що частина жителів прикордонних регіонів України залишилися без українського телебачення. Завдяки новій телемережі вони зможуть отримувати якісний сигнал теле і радіоканалів.
"Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 телеканалів жителям всієї країни. Оператором мультиплексу визначено Державний концерн радіомовлення, зв'язку і телебачення, який входить у сферу управління Держспецзв'язку", - сказав Федоров.
Перш за все мережа транслюватиме державні телеканали і Громадське телебачення. Глядачам для отримання сигналу знадобляться антени і цифрові тюнери. Наповнення мережі визначатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Канали будуть не закодованими.
Він зазначив, що цифрову мережу буде створено в найкоротші терміни - до кінця року. Крім телебачення, вона буде служити системою оповіщення в разі надзвичайних ситуацій.
"Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Бачимо, що система оповіщення має працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало", - сказав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Які нафік ефірні частоти. зараз вся трансляція йде в 4 мультіплексах по 8 каналів в кожному. Власники телеканалів плотять одразу за трансляцію по всій країні і не мають ніякого відношення до покриття. Це проблема власників цифрового тб.
эти твари олигархи закодировав все свои каналы обрушили все спутники просто спутниковые типа бесплатные другие каналы исчезли из эфира или качество приема передачи сигналы на уровне 60 годов потому что все верно те кто типа в свободном доступе не имеют магнатов и рекламы с который бы оплачивали услуги сигнала.. а те кто закодировались там кроме рекламы больше нечего смотреть... Украине надо создавать свою национальную-общественную сеть телеканалов не только тупое общественное но и новостное и фильмы и сериалы и мир животных и история и так далее музыкальные детские для медиков и пациентов ведь сначла были каналы Фауна Флора Земля и так далее а потом бамц и в кодировку кинули а ведь создавалось как доступное..
PS 12-элементный канал широкополосным не может быть по определению, я думаю, что у вас он просто одинаково плохо ловит всё, потому что максимум, что можно сделать - настроить на середину нужного диапазона. Тогда уж можно заморочиться и сделать 4 таких антенны, каждую точно на свой мультиплекс, и потом сигнал смесителем объединить.
"Сегодня принято решение создать бесплатную сеть мультиплекс, чтобы люди смогли смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях и не попадали под влияние российской пропаганды", - заявил министр цифровой трансформации Федоров.
По его словам, на это уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна.
Ключевые слова "уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна". А вам и не будет известна, товарисч министр - эти деньги "освоят" лично Зе, Ермак и, может быть, Юля Мендель, которую традиционно бросят на развал очередного проекта. Если учесть, что её дебют на провальном телеканале "ДОМ" ещё больше развернул зрителей оккупированных территорий от укрТВ, то теперь умножте такой эффект на двенадцать.
До очередного распила государственных средств осталось три... два... один...
Helgi Sharp сейчас с Ol Sharp.
Зайди по посиланню, це офіційний сайт. Тут зібрані всі медіа супутники. Правда треба вміти користуватись цим сайтом. Я тобі дав посилання вже на цей супутник де показані всі транспондери з нього.
у родителей перекусил кабель с тазиками маму колбасило неделю без стс нтв и прочего шлака, бедный дед исходил на гавно без салавьёва и новостей расея 24,потом он схватился за радиоприёмник в надежде поймать маяк я смотрел на этот цирк и мне было страшно, поняв что дед сейчас повесится, я купил Т2 и шо вы думаете что включил дед? помойку мертвечука, и мне пришлось его исцелять блокировкой каналов, вот вам и последствия гебельс тв.
Запустити мережу на потужностях Концерну РРТ зовсім не є проблема. Достатньо вчасного фінансування. Прикладом оперативності може бути якраз та приватна структура, що зветься ЗЕОНБУД, яка у найкоротші терміни розвернула мережу з 4 мультиплексів (це 32 канали, по 8 у кожному мультиплексі) у дециметровому діапазоні. Я зумисне опускаю питання кінцевих бенефіціарів цієї структури, покриття території тощо.
https://www.rupor.info/news/174654/mayzhe-piv-milyarda-zbirayutsya-vitratiti-na-tsifrove-movlennya-derzhavnih-i-komertsiynih-telekanaliv
Цитата звідти:
Україна побудує мультиплекс за 490 млн гривень, аби забезпечити покриття цифровим мовленням 95% території. Транслюватимуть 10-12 телеканалів, зокрема, комерційні.
срані 32 канали.
Зеленський зруйнував ще один здобуток Революції, а саме закриття держ. телеканалів.
людині .