Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
Сеть заработает уже к концу 2021 года. Помимо телевидения, она будет служить системой оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.
Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности. Об этом на брифинге после заседания сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что часть жителей приграничных регионов Украины остались без украинского телевидения. Благодаря новой телесети они смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.
"Мультиплекс предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 телеканалам жителям всей страны. Оператором мультиплекса определен Государственный концерн радиовещания, связи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи", - сказал Федоров.
Прежде всего сеть будет транслировать государственные телеканалы и Общественное телевидение. Зрителям для получения сигнала понадобятся антенны и цифровые тюнеры. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированными.
Он отметил, что цифровая сеть будет созданной в кратчайшие сроки - до конца года. Помимо телевидения, она будет служить системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.
"Мы видим, что происходит в Израиле. Видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало", - сказал Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Які нафік ефірні частоти. зараз вся трансляція йде в 4 мультіплексах по 8 каналів в кожному. Власники телеканалів плотять одразу за трансляцію по всій країні і не мають ніякого відношення до покриття. Це проблема власників цифрового тб.
эти твари олигархи закодировав все свои каналы обрушили все спутники просто спутниковые типа бесплатные другие каналы исчезли из эфира или качество приема передачи сигналы на уровне 60 годов потому что все верно те кто типа в свободном доступе не имеют магнатов и рекламы с который бы оплачивали услуги сигнала.. а те кто закодировались там кроме рекламы больше нечего смотреть... Украине надо создавать свою национальную-общественную сеть телеканалов не только тупое общественное но и новостное и фильмы и сериалы и мир животных и история и так далее музыкальные детские для медиков и пациентов ведь сначла были каналы Фауна Флора Земля и так далее а потом бамц и в кодировку кинули а ведь создавалось как доступное..
PS 12-элементный канал широкополосным не может быть по определению, я думаю, что у вас он просто одинаково плохо ловит всё, потому что максимум, что можно сделать - настроить на середину нужного диапазона. Тогда уж можно заморочиться и сделать 4 таких антенны, каждую точно на свой мультиплекс, и потом сигнал смесителем объединить.
"Сегодня принято решение создать бесплатную сеть мультиплекс, чтобы люди смогли смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях и не попадали под влияние российской пропаганды", - заявил министр цифровой трансформации Федоров.
По его словам, на это уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна.
Ключевые слова "уже выделили деньги, но точная сумма пока неизвестна". А вам и не будет известна, товарисч министр - эти деньги "освоят" лично Зе, Ермак и, может быть, Юля Мендель, которую традиционно бросят на развал очередного проекта. Если учесть, что её дебют на провальном телеканале "ДОМ" ещё больше развернул зрителей оккупированных территорий от укрТВ, то теперь умножте такой эффект на двенадцать.
До очередного распила государственных средств осталось три... два... один...
Helgi Sharp сейчас с Ol Sharp.
Зайди по посиланню, це офіційний сайт. Тут зібрані всі медіа супутники. Правда треба вміти користуватись цим сайтом. Я тобі дав посилання вже на цей супутник де показані всі транспондери з нього.
у родителей перекусил кабель с тазиками маму колбасило неделю без стс нтв и прочего шлака, бедный дед исходил на гавно без салавьёва и новостей расея 24,потом он схватился за радиоприёмник в надежде поймать маяк я смотрел на этот цирк и мне было страшно, поняв что дед сейчас повесится, я купил Т2 и шо вы думаете что включил дед? помойку мертвечука, и мне пришлось его исцелять блокировкой каналов, вот вам и последствия гебельс тв.
Запустити мережу на потужностях Концерну РРТ зовсім не є проблема. Достатньо вчасного фінансування. Прикладом оперативності може бути якраз та приватна структура, що зветься ЗЕОНБУД, яка у найкоротші терміни розвернула мережу з 4 мультиплексів (це 32 канали, по 8 у кожному мультиплексі) у дециметровому діапазоні. Я зумисне опускаю питання кінцевих бенефіціарів цієї структури, покриття території тощо.
https://www.rupor.info/news/174654/mayzhe-piv-milyarda-zbirayutsya-vitratiti-na-tsifrove-movlennya-derzhavnih-i-komertsiynih-telekanaliv
Цитата звідти:
Україна побудує мультиплекс за 490 млн гривень, аби забезпечити покриття цифровим мовленням 95% території. Транслюватимуть 10-12 телеканалів, зокрема, комерційні.
срані 32 канали.
Зеленський зруйнував ще один здобуток Революції, а саме закриття держ. телеканалів.
людині .