Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО

Сеть заработает уже к концу 2021 года. Помимо телевидения, она будет служить системой оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности. Об этом на брифинге после заседания сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что часть жителей приграничных регионов Украины остались без украинского телевидения. Благодаря новой телесети они смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.

"Мультиплекс предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 телеканалам жителям всей страны. Оператором мультиплекса определен Государственный концерн радиовещания, связи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи", - сказал Федоров.

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Прежде всего сеть будет транслировать государственные телеканалы и Общественное телевидение. Зрителям для получения сигнала понадобятся антенны и цифровые тюнеры. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированными.

Он отметил, что цифровая сеть будет созданной в кратчайшие сроки - до конца года. Помимо телевидения, она будет служить системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

"Мы видим, что происходит в Израиле. Видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало", - сказал Федоров.

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