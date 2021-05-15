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Новини Політика України
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Мінекономрозвитку (371) Петрашко (82) Мінінфраструктури (691) Криклій (310) Кубраков Олександр (251) Гришина Юлія (38) Любченко Олексій (79)

Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури - Кубракова, - "слуга народу" Гришина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури - Кубракова, -

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Юлія Гришина назвала ймовірних претендентів на керівників міністерств економічного розвитку та інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграмі

Гришина зазначила: "Замість Петрашка номінується кандидат Любченко. Замість Криклія - кандидат Кубраков. Мені все подобається!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова

На сьогодні Олексій Любченко є головою Державної податкової служби, а Олександр Кубраков - голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

"Схоже ми втратили Голову податкової і знайшли Міністра економіки. Думаю, правильне рішення. У ДПС хороший кадровий резерв. А Мінекономіки очевидно потребує посилення", - підтвердив колега Гришиної по фракції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.
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Топ коментарі
+4
Тю, а юзика куда ж?!
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14.05.2021 19:37
+2
У зеленых как у тех с борделя, кровати таскают , меняют, а толку нет.
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14.05.2021 19:38
+2
а Юзик крикнул: "Работайте братья!" и подорвал учебную гранату..
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14.05.2021 19:39
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Тю, а юзика куда ж?!
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14.05.2021 19:37 Відповісти
а Юзик крикнул: "Работайте братья!" и подорвал учебную гранату..
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14.05.2021 19:39 Відповісти
ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. провального 2020-го, - (Держстат) ...і замість прогнозованого та запланованого зросту. Одночасно з тим повідомляється, що заборгованість за комуналку в Україні в даний момент становить 79,3 мільярда гривень...
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14.05.2021 20:07 Відповісти
Кубраков провалив будівництво автодоріг по всій країні, підряди зірвались, отже вони віддавались компаніям які не можуть виконати ці підряди і це поставило на межу катастрофи все будівництво доріг по Україні! Як такого нефахового і непрофільного менеджера можна ставити керувати цілими галузями в яких він не розбирається і показує катастрофічно провальні результати? Створіть йому окреме міністерство зв'язку, щоб він там ще раз обісравсі, вже як куйовий фахівець в питання зв'язку і не чипайте залізницю, порти та Укравтодор!
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14.05.2021 19:41 Відповісти
Юзік вже.
Рейдернув, з двоюрідним братом, гранітний кар'єр. На "великому крадівництві" ряху від'їдають.
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14.05.2021 20:01 Відповісти
Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 4565
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14.05.2021 20:26 Відповісти
в главмясжирпром Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 3234
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14.05.2021 20:04 Відповісти
У зеленых как у тех с борделя, кровати таскают , меняют, а толку нет.
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14.05.2021 19:38 Відповісти
_А, т. е. ты считаешь их цель в том, чтобы был толк? Ну ладно. Сугубо между нами Деда Мороза не сущ они там чтобы прибарахлиться. Исключительно для этого! Тяжело же до людов доходит очевидное... Как тяжело!
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14.05.2021 19:55 Відповісти
Аваков дал команду своим «линять». Видно шухер намечается!!!
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14.05.2021 19:40 Відповісти
На это очень похоже. Причем я стал об этом подозревать когда как-то странно засуетился сам Аваков. А что -- кредитов не дают, пирамида ОВГЗ распухла дальше некуда, в бюджете дырка от бублика, печатный станок жужжит день и ночь, социалка ложится, цены и тарифы растут на глазах --- все это где-то к осени должно как ..... е...бабахнуть.
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14.05.2021 20:00 Відповісти
А я про це подумав, коои почався спектакль з Медведчуком. Цікаво, скільки ця покчзуха буде відволікати зебілів від холодильника, який стрімко пустіє?
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14.05.2021 20:12 Відповісти
Лето протянут если не случится сильного ЧП.
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14.05.2021 20:14 Відповісти
Оба кандидата в нормальной стране после десятки готовились бы только откинутся, а тут во как
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14.05.2021 19:43 Відповісти
одні прибарахлились пішланаступна вахта.
А мудрому наріду лишились рахунки.
Виконавча служба арештувала банківські рахунки "Укрзалізниці" за борги
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14.05.2021 19:46 Відповісти
Мне все нравится!!

депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина
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14.05.2021 19:48 Відповісти
Вам не нравится народ Украины? Или кудой?
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14.05.2021 19:58 Відповісти
" кто все эти люди?"
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14.05.2021 19:55 Відповісти
Разное отребье. Разбойники в галстуках. Грабители. Воры. Мошенники.
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14.05.2021 20:00 Відповісти
Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 5250
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14.05.2021 20:04 Відповісти
Любченко - "достойная" кандидатура на должность министра экономразвития!
Если сумел на своего 18-ти летнего сына оформить квартиру и тачку на 300 тыс.у.е. - значит знает толк в экономразвитии ..... Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 8516
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14.05.2021 20:00 Відповісти
вроде и степашка все
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14.05.2021 20:11 Відповісти
 
 