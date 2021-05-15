Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури - Кубракова, - "слуга народу" Гришина
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Народний депутат із фракції "Слуга народу" Юлія Гришина назвала ймовірних претендентів на керівників міністерств економічного розвитку та інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграмі
Гришина зазначила: "Замість Петрашка номінується кандидат Любченко. Замість Криклія - кандидат Кубраков. Мені все подобається!!"
На сьогодні Олексій Любченко є головою Державної податкової служби, а Олександр Кубраков - голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").
"Схоже ми втратили Голову податкової і знайшли Міністра економіки. Думаю, правильне рішення. У ДПС хороший кадровий резерв. А Мінекономіки очевидно потребує посилення", - підтвердив колега Гришиної по фракції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.
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Рейдернув, з двоюрідним братом, гранітний кар'єр. На "великому крадівництві" ряху від'їдають.
еда Мороза не сущони там чтобы прибарахлиться. Исключительно для этого! Тяжело же до людов доходит очевидное... Как тяжело!
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депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина
Если сумел на своего 18-ти летнего сына оформить квартиру и тачку на 300 тыс.у.е. - значит знает толк в экономразвитии .....