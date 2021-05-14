Министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова, - "слуга народа" Гришина
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина назвала вероятных претендентов на руководителей министерств экономического развития и инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграме
Гришина отметила: "Вместо Петрашко номинируется кандидат Любченко. Вместо Криклия - кандидат Кубраков. Мне все нравится!!".
На сегодня Алексей Любченко является главой Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а Александр Кубраков - глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
"Похоже мы потеряли Главу налоговой и нашли Министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики очевидно нуждается в усилении", – подтвердил коллега Гришиной по фракции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.
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еда Мороза не сущони там чтобы прибарахлиться. Исключительно для этого! Тяжело же до людов доходит очевидное... Как тяжело!
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депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина
Если сумел на своего 18-ти летнего сына оформить квартиру и тачку на 300 тыс.у.е. - значит знает толк в экономразвитии .....