Венедіктова обіцяє зробити все, щоб у "справі Медведчука" не було геополітики

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що підозра куму Путіна Віктору Медведчуку - виключно у сфері кримінальної юстиції. Вона обіцяє зробити все, щоб Україна не була втягнута в геополітичні процеси.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю нашою заслугою, що ми не увійшли в геополітичні процеси, пов'язані з американськими виборами. І зараз я зроблю все, щоб ми ні в які геополітичні процеси не зайшли. Ми з вами залишаємося в руслі кримінальних процесів", - сказала генпрокурорка.

За її словами, політики і журналісти "можуть говорити скільки завгодно і про що завгодно", тоді як правоохоронні органи не можуть собі цього дозволити.

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"Я єдина серед вас, хто говорить не просто, щоб поговорити, - я беру на себе відповідальність у процесі, я бачила і знаю матеріали ... Чому не звучать інші прізвища росіян? Все просто: і слідство, і прокуратура поводяться відповідально, і ми нічого не робимо для піару, ми робимо все, щоб у процесі ... ми мали гідний вигляд як державні інститути, як правоохоронні органи. Чому не звучать прізвища негромадян України - тому що у нас ще будуть міжнародні процеси", - пояснила Венедіктова.

При цьому вона додала: "Наївно вважати, що все, що зараз відбувається, що я зараз говорю, не моніториться, ретельно не відслідковується правоохоронними органами РФ".

Відповідаючи на запитання про те, чи вплине на хід розслідування інформація про нібито закриття в РФ компанії "Новий проєкт", генпрокурор сказала: "Ні, фактаж у нас вже є ... У нас достатньо матеріалів".