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Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан вакцинувався препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шпан повідомив у Твіттері.

"Після розмови з моїм лікарем я свідомо вирішив вакцинуватися AstraZeneca", - написав міністр.

Він закликав усіх, у кого буде можливість, зробити щеплення, адже це захищає саму людину і оточуючих і є шляхом виходу з пандемії.
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все адекватные люди прививаются.
вопрос, есть ли вакцины?
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15.05.2021 00:07 Відповісти
Забув частку не перед словом адекватні.
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15.05.2021 09:16 Відповісти
Шпанську мушку нехай вколе.
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15.05.2021 09:35 Відповісти
І так стоїть ,що вся кров від мозґів відплила.
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15.05.2021 10:48 Відповісти
Пласебо. Вот Джилл никогда бы сама не кольнулась этой бодягой и Джо не позволила бы. И Трюдо кольнул себе витамины, я уверен.
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15.05.2021 01:10 Відповісти
Шредера АстраЗенекой вакцинируете! И тогда все станет ясно,-что для немца нормально -для русских (в том числе и агентов) -смерть! Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9552
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15.05.2021 06:49 Відповісти
А нифига!
Кремлёвскую консерву - ковишильд не берёт!
Лобода - мощное противоядие!
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15.05.2021 10:26 Відповісти
Уж ты-то знаешь все про лебеду,-это потому что Мендель виноват. Внук Лейтенанта Шмидта обязательно будет похож на своего деда!
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15.05.2021 11:05 Відповісти
Ну, лебеду изучал не Мендель, а Менделянеску. Медель - он больше по гороху....
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15.05.2021 12:10 Відповісти
Если бы не было Менделя,не было бы его законов,а не было бы его законов -ты бы не был похож на своего деда Лейтенанта Шмидта,и тогда бы вся твоя династия не были бы специалистами по лебеде! Нормально Григорий? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4989
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15.05.2021 14:27 Відповісти
Вяло, Константин!
Не хватает эмоционального окраса.
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16.05.2021 09:53 Відповісти
Ты живешь далеко от самого высокого дерева Украины? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4428 А то я уже не молодой,-зрение и силы уже не те... Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9675
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16.05.2021 13:08 Відповісти
Твои реплики таку темны и запутаны, что отвечать по смыслу нет никакой возможноси!
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16.05.2021 13:21 Відповісти
У тебя нет возможнососи? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3538
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16.05.2021 13:59 Відповісти
Єто юмор или сатира?
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17.05.2021 10:22 Відповісти
Консерве-владельцу шаровар,полных кизяком -не понять!
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17.05.2021 21:43 Відповісти
нацики-проститутки уже не брезгуют и заработком в рекламе.
ну и срань же ж эта немчура...
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15.05.2021 08:34 Відповісти
"Глава німецького міністерства охорони здоров'я Шпан щепився вакциною AstraZeneca"- якщо чесно, по-німецьки то на німців чекають веселі урядові поминки, з музикою,і шнапсом?
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15.05.2021 09:20 Відповісти
 
 