Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан вакцинувався препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шпан повідомив у Твіттері.

"Після розмови з моїм лікарем я свідомо вирішив вакцинуватися AstraZeneca", - написав міністр.

Він закликав усіх, у кого буде можливість, зробити щеплення, адже це захищає саму людину і оточуючих і є шляхом виходу з пандемії.