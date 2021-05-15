Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca
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Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан вакцинувався препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шпан повідомив у Твіттері.
"Після розмови з моїм лікарем я свідомо вирішив вакцинуватися AstraZeneca", - написав міністр.
Він закликав усіх, у кого буде можливість, зробити щеплення, адже це захищає саму людину і оточуючих і є шляхом виходу з пандемії.
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ну и срань же ж эта немчура...