Глава немецкого минздрава Шпан привился вакциной AstraZeneca
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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан вакцинировался препаратом против коронавируса AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шпан сообщил в Твиттере.
"После собеседования с моим врачом я сознательно решил вакцинироваться AstraZeneca", - написал министр.
Он призвал всех, у кого будет возможность, сделать прививки, ведь это защищает самого человека и окружающих и является путем выхода из пандемии.
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