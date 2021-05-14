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Глава немецкого минздрава Шпан привился вакциной AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава немецкого минздрава Шпан привился вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан вакцинировался препаратом против коронавируса AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шпан сообщил в Твиттере.

"После собеседования с моим врачом я сознательно решил вакцинироваться AstraZeneca", - написал министр.

Он призвал всех, у кого будет возможность, сделать прививки, ведь это защищает самого человека и окружающих и является путем выхода из пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия смягчила правила въезда в страну для вакцинированных и переболевших COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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все адекватные люди прививаются.
вопрос, есть ли вакцины?
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15.05.2021 00:07 Ответить
Забув частку не перед словом адекватні.
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15.05.2021 09:16 Ответить
Шпанську мушку нехай вколе.
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15.05.2021 09:35 Ответить
І так стоїть ,що вся кров від мозґів відплила.
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15.05.2021 10:48 Ответить
Пласебо. Вот Джилл никогда бы сама не кольнулась этой бодягой и Джо не позволила бы. И Трюдо кольнул себе витамины, я уверен.
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15.05.2021 01:10 Ответить
Шредера АстраЗенекой вакцинируете! И тогда все станет ясно,-что для немца нормально -для русских (в том числе и агентов) -смерть! Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9552
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15.05.2021 06:49 Ответить
А нифига!
Кремлёвскую консерву - ковишильд не берёт!
Лобода - мощное противоядие!
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15.05.2021 10:26 Ответить
Уж ты-то знаешь все про лебеду,-это потому что Мендель виноват. Внук Лейтенанта Шмидта обязательно будет похож на своего деда!
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15.05.2021 11:05 Ответить
Ну, лебеду изучал не Мендель, а Менделянеску. Медель - он больше по гороху....
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15.05.2021 12:10 Ответить
Если бы не было Менделя,не было бы его законов,а не было бы его законов -ты бы не был похож на своего деда Лейтенанта Шмидта,и тогда бы вся твоя династия не были бы специалистами по лебеде! Нормально Григорий? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4989
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15.05.2021 14:27 Ответить
Вяло, Константин!
Не хватает эмоционального окраса.
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16.05.2021 09:53 Ответить
Ты живешь далеко от самого высокого дерева Украины? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4428 А то я уже не молодой,-зрение и силы уже не те... Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9675
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16.05.2021 13:08 Ответить
Твои реплики таку темны и запутаны, что отвечать по смыслу нет никакой возможноси!
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16.05.2021 13:21 Ответить
У тебя нет возможнососи? Глава німецького міністерства охорони здоров’я Шпан щепився вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3538
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16.05.2021 13:59 Ответить
Єто юмор или сатира?
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17.05.2021 10:22 Ответить
Консерве-владельцу шаровар,полных кизяком -не понять!
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17.05.2021 21:43 Ответить
нацики-проститутки уже не брезгуют и заработком в рекламе.
ну и срань же ж эта немчура...
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15.05.2021 08:34 Ответить
"Глава німецького міністерства охорони здоров'я Шпан щепився вакциною AstraZeneca"- якщо чесно, по-німецьки то на німців чекають веселі урядові поминки, з музикою,і шнапсом?
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15.05.2021 09:20 Ответить
 
 