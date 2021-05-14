Глава немецкого минздрава Шпан привился вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан вакцинировался препаратом против коронавируса AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шпан сообщил в Твиттере.

"После собеседования с моим врачом я сознательно решил вакцинироваться AstraZeneca", - написал министр.

Он призвал всех, у кого будет возможность, сделать прививки, ведь это защищает самого человека и окружающих и является путем выхода из пандемии.

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