Германия смягчила правила въезда в страну для вакцинированных и переболевших COVID-19

В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Полностью привитые признанными в ЕС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson) или перенесшие коронавирусную инфекцию больше не должны по приезде в страну уходить на карантин и сдавать тест.

Исключение в этой категории граждан составляют приезжающие в ФРГ из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.

Освобождаются от обязательного карантина также и те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за семь последних дней из расчета на 100 тысяч населения. Однако они обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Прибывшие же из регионов высокого риска по-прежнему обязаны уйти на карантин и через пять дней сдать тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия намерена смягчить карантинные ограничения: "Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни"