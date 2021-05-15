Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський

Українці - європейці географіічно, за цінностями і прагненнями, а Україна - центр і серце Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері з нагоди Дня Європи в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна - це Європа. І ми - європейці. Ми - центр і серце Європи. Географічно, за духом, цінностями і прагненнями. Ми довели це на Майдані і доводимо щодня, змінюючи нашу державу, розбудовуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов'язково буде у Європейському Союзі", - написав Зеленський.

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