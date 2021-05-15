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Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українці - європейці географіічно, за цінностями і прагненнями, а Україна - центр і серце Європи.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері з нагоди Дня Європи в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна - це Європа. І ми - європейці. Ми - центр і серце Європи. Географічно, за духом, цінностями і прагненнями. Ми довели це на Майдані і доводимо щодня, змінюючи нашу державу, розбудовуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов'язково буде у Європейському Союзі", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар15.05.2021 12:51
+7 Amber
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+7 Влад Курипко
показати весь коментар15.05.2021 12:51
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Під стінами ЛНУ ім Ів Франка відбувається Форум місцевих депутатів, приурочений до Дня Європи.https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
Зеленський заявив, що там за "символічну плату" живе "низка незрозумілих осіб".
P.S. В липні Зеленський оселився на дачі в Конча-Заспі.
Я вважаю , що в розслідуванні , головне не вийти на самих себе , європеєць брехливий! 😃і жулік !!
Мразь *************, закрой уже свою вонючую пасть!!!
Покупает гражданин в зоомагазине черепаху.
Прдавец ему: Она живет 300 лет...
Покупатель: Посмотрим, посмотрим...
На этот раз пытались завербовать членов голландской партии Splinter.
На это дело был выделен бюджет в размере 250 тыс евро
Евроскептики - главный актив РФ в ЕС, на который Москва денег не жалеет, интересно сколько нашим козлам -евроскептикам
раша выделяет денег ?
-- При Коммунизме денег не будет!
-- Но когда ж они будут?