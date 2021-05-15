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День Европы (16) Зеленский (10027) Евросоюз (3947)

Украина обязательно будет в Европейском Союзе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина обязательно будет в Европейском Союзе, - Зеленский

Украинцы являются европейцами по географии, ценностям и стремлениям, а Украина - центр и сердце Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере по случаю дня Европы в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, по духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовала информационная кампания ко Дню Европы в Украине, - Кабмин

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Топ комментарии
+13
Артист розмовного, обісцяльного, жанру.
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15.05.2021 12:51
+7
Звісно , що Украіна буде в ЄС , тільки не при недолугому ЗепризЕдентові !
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15.05.2021 12:49
+7
с конфискацией имущества
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15.05.2021 12:51
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знову все в майбутньому
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15.05.2021 12:48 Ответить
Звісно , що Украіна буде в ЄС , тільки не при недолугому ЗепризЕдентові !
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15.05.2021 12:49 Ответить
Украина обязательно будет в Европейском Союзе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5272

Украина обязательно будет в Европейском Союзе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 302
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15.05.2021 12:51 Ответить
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейської Солідарність" Петро Порошенко приїхав до Львова. Про це повідомляє телеканал "НТА".
Під стінами ЛНУ ім Ів Франка відбувається Форум місцевих депутатів, приурочений до Дня Європи.https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
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15.05.2021 13:10 Ответить
Трудно даже поспорить с таким выдающимся мозгом.Ты хоть Медведчука посади,хоть на год !
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15.05.2021 12:49 Ответить
с конфискацией имущества
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15.05.2021 12:51 Ответить
Артист розмовного, обісцяльного, жанру.
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15.05.2021 12:51 Ответить
Да, да! После импичмента!
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15.05.2021 12:53 Ответить
Похоже на крик отчаяния.
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15.05.2021 12:54 Ответить
В столетии в каком?
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15.05.2021 12:55 Ответить
Зеленський доручив РНБО вивчити, хто живе в Конча-Заспі і Пущі-Водиці

Зеленський заявив, що там за "символічну плату" живе "низка незрозумілих осіб".

P.S. В липні Зеленський оселився на дачі в Конча-Заспі.
Я вважаю , що в розслідуванні , головне не вийти на самих себе , європеєць брехливий! 😃і жулік !!
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15.05.2021 12:55 Ответить
Брехливий оманський маланець-маларос.
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15.05.2021 12:58 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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15.05.2021 12:56 Ответить
Юморист. Типа, объявить войну и сдаться.
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15.05.2021 12:56 Ответить
Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8370
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15.05.2021 12:57 Ответить
Украина обязательно будет в Европейском Союзе/ Таки да. Известно кто и когда Украину в ЕС приведёт. 02.12.10 .Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский . 10 лет уже прошли. Осталось 30.
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15.05.2021 13:01 Ответить
Зеленский Лучший Президент Украины!
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15.05.2021 13:02 Ответить
это точно, играет как настоящий
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15.05.2021 13:06 Ответить
Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 347 Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2893
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15.05.2021 13:16 Ответить
Лучшіший 😂
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15.05.2021 14:49 Ответить
Для этого сепаратистов не должно быть, а для этого нужно уничтожить агентов Путина в Украине, которые этих сепаратистов породили - это сделал Ахметов и рыги и Медведчук и вся эта русская мафия. Они должны ответить за все это горе, которое они сделали стране. И второе СМИ забанить РФ на всех ресурсах и в том числе ютубе. Заблокировать показ их для Украины - это же сделать для власти проще простого дать запрос в ютуб, что законом Украины запретили показ этой пропаганды и все - ее забанят для Украины. И запустить мощную Украинскую пропаганду по всюду и за короткое время сепаратистов в Украине не будет.
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15.05.2021 13:05 Ответить
Если бороться с коррупцией, а не с патриотами! Уволить Авакова! Если не убивать свою же атомную энергетику в угоду олигархата, если перкратить финансировать Новотсосию пенсиями, ввести Блокаду и визовый режим - иными словами начать бороться за Украину на деле, а не на словах!, то возможно и помогать будут активнее и тогда появится вероятность!
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15.05.2021 13:06 Ответить
Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9930
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15.05.2021 13:10 Ответить
Казлина криворожеская говорит одно, а делает совсем другое.
Мразь *************, закрой уже свою вонючую пасть!!!
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15.05.2021 13:11 Ответить
Очередная не смешная шутка плохого клоуна.
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15.05.2021 13:12 Ответить
но ты - скотина, делаешь всё, чтобы этого не произошло...
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15.05.2021 13:14 Ответить
Зря наезжаешь, он делает как понимает и как может, низзя так грубо. Все сделал "мудрий нарід" на последних выборах. Чего уж теперь....
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15.05.2021 13:29 Ответить
Всё оно понимает, поэтому и понабирало в свою команду штирлицев-ермаков. Его задача не оттолкнуть запад открыто, как янык (ибо это чревато), а создать условия, при которых, сам запад откажется от нас, как от безнадёжных дикарей, не поддающихся никакой реформации. Я, лично, не сомневаюсь, что оно сознательно косит под дурачка, который якобы не ведает, что творит, чтобы избежать ответственности... А, что касается нарИда, тут я согласен - основная вина на нём.
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15.05.2021 14:38 Ответить
Чего то вспомнилось:
Покупает гражданин в зоомагазине черепаху.
Прдавец ему: Она живет 300 лет...
Покупатель: Посмотрим, посмотрим...
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15.05.2021 13:15 Ответить
Звісно не буде
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15.05.2021 13:20 Ответить
Россия продолжает вербовку европейских политиков

На этот раз пытались завербовать членов голландской партии Splinter.
На это дело был выделен бюджет в размере 250 тыс евро

Евроскептики - главный актив РФ в ЕС, на который Москва денег не жалеет, интересно сколько нашим козлам -евроскептикам
раша выделяет денег ?
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15.05.2021 13:31 Ответить
Не будет.Жлобский менталитет не даст это сделать.
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15.05.2021 14:02 Ответить
Будет, когда очистится от зеленых гнид
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15.05.2021 14:06 Ответить
Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3347
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15.05.2021 14:13 Ответить
Реальних перспективних кандидатів не видно, все якась темна шушера, мета якої добратися до влади, щоб за 5 років забезпечити собі щасливу старість. Держава Україна їм пох.
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15.05.2021 23:08 Ответить
ДА., ДА!! только не при Ворюге Зеленском и таких неучей как он!! Так лет через 30-40, может и пустят на порог ЕС!!!
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15.05.2021 14:58 Ответить
Как только Украина посадит беню и его карманного клоуна вовочку - так сразу и вступит в ЕС Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3008 Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5124
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15.05.2021 15:06 Ответить
-- Скажите, а при Коммунизме деньги будут?
-- При Коммунизме денег не будет!
-- Но когда ж они будут?
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15.05.2021 15:27 Ответить
Интересно, что быстрее, ЕС развалится, или Украина станет членом ЕС?
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15.05.2021 15:41 Ответить
Как только Украина станет членом, так ЕС и развалится.
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15.05.2021 23:10 Ответить
когда едеш в европу почемуто солнце светит в жопу
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15.05.2021 16:08 Ответить
так-само і Зек янукович казав...
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15.05.2021 16:46 Ответить
Ну, Крым и Донбасс Зеля уже вернул, теперь дело за малым. Владимир Зеленский: мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим
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15.05.2021 16:52 Ответить
Закусувати треба.
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15.05.2021 18:02 Ответить
тора и мантра
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15.05.2021 22:03 Ответить
Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6821
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15.05.2021 23:16 Ответить
да уже при предыдущем вступили.
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16.05.2021 03:08 Ответить
 
 