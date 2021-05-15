Украина обязательно будет в Европейском Союзе, - Зеленский

Украинцы являются европейцами по географии, ценностям и стремлениям, а Украина - центр и сердце Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере по случаю дня Европы в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, по духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский.

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