Папа Римський про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: загрожує перерости в спіраль смертей і руйнувань
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Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді відреагував на загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Гази. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за ситуацією.
Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Папи Римського, загострення конфлікту свідчить про небажання будувати майбутнє.
"Останніми днями жорсткі збройні зіткнення переважали в Секторі Гази та Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей та руйнувань. Багато людей зазнали поранень, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їх смерть - знак того, що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати", - наголосив Франциск.
Понтифік також засудив ріст ненависті та насильства в ізраїльських містах, назвавши заворушення "серйозною раною" для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде "складно залікувати", якщо не буде негайного діалогу.
"Невже ми дійсно віримо, що будуємо світ, знищуючи іншого? В ім'я Бога, який створив всіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності, а також закликав їх жити разом як брати між собою, я закликаю до спокою і звертаюся до тих, хто несе відповідальність за те, щоб покласти край цьому брязкоту зброї та йти стежками миру за допомогою міжнародної спільноти", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
Профсоюз докеров итальянского порта Ливорно принял решение прекратить погрузку оружия и боеприпасов на корабль, который должен идти в Ашдод. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", это сделано из солидарности с палестинцами.
"Порт Ливорно не хочет быть соучастником убийств палестинцев. Это оружие будет использован для убийств палестинского населения. А ведь в эту самую ночь жертвами израильских ударов стали сотни палестинцев, включая детей", - сообщил профсоюз L'Unione Sindacale di Base.Информацию о том, куда направляется судно, докерам предоставила организация Weapons Watch, базирующаяся в Генуе. Она призвала правительство Италии разорвать все соглашения о поставках Израилю вооружений.
Но евреи, к счастью для себя, поняли что надеяться можно только на свои силы.
Так что макаронники могут хоть на ушах ходить: евреям на это наплевать.
Франция прекратила поставки самолетов "Мираж", ведь Израиль мог применять их против арабов!
Теперь вооружение для своей армии, флота и ВВС, Израиль либо сам изготавливает, либо покупает в США.