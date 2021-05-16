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Папа Римський про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: загрожує перерости в спіраль смертей і руйнувань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Папа Римський про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: загрожує перерости в спіраль смертей і руйнувань

Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді відреагував на загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Гази. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за ситуацією.

Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Папи Римського, загострення конфлікту свідчить про небажання будувати майбутнє.

"Останніми днями жорсткі збройні зіткнення переважали в Секторі Гази та Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей та руйнувань. Багато людей зазнали поранень, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їх смерть - знак того, що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати", - наголосив Франциск.

Понтифік також засудив ріст ненависті та насильства в ізраїльських містах, назвавши заворушення "серйозною раною" для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде "складно залікувати", якщо не буде негайного діалогу.

"Невже ми дійсно віримо, що будуємо світ, знищуючи іншого? В ім'я Бога, який створив всіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності, а також закликав їх жити разом як брати між собою, я закликаю до спокою і звертаюся до тих, хто несе відповідальність за те, щоб покласти край цьому брязкоту зброї та йти стежками миру за допомогою міжнародної спільноти", - сказав він.

Також дивіться: "Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+9
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 6997
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16.05.2021 15:38
+5
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 2962
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16.05.2021 15:39
+4
У ізраїльтян нема питань,якою мовою розмовляти ,яку армію підтримувати та до якої синогоги йти !!!!)))
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16.05.2021 15:41
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Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 6997
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16.05.2021 15:38 Відповісти
У ізраїльтян нема питань,якою мовою розмовляти ,яку армію підтримувати та до якої синогоги йти !!!!)))
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16.05.2021 15:41 Відповісти
У них арабский язык является официальным. Хотя русский можно услышать чаще.
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16.05.2021 15:55 Відповісти
Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 2962
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16.05.2021 15:39 Відповісти
Ничего особого не случится! Сейчас наваляет ЦЕХАЛ арабо-вате и на лет 5 будет затишье... только тихий вой "радикальных" арабов, а то как же: мы их хотели убить, а они по нам стреляют в ответ! вот какие негодяи израильтяне... путинг введи!
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16.05.2021 15:44 Відповісти
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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16.05.2021 17:25 Відповісти
Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить".Чётко сказано.Страны бензоколонки с авторитарным средневековым правлением идут в решительный и последний бой на свободный мир технологий Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 3683
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Итальянские докеры отказались грузить оружие на корабль, направляющийся в Ашдод



Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 4673

Профсоюз докеров итальянского порта Ливорно принял решение прекратить погрузку оружия и боеприпасов на корабль, который должен идти в Ашдод. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", это сделано из солидарности с палестинцами.
"Порт Ливорно не хочет быть соучастником убийств палестинцев. Это оружие будет использован для убийств палестинского населения. А ведь в эту самую ночь жертвами израильских ударов стали сотни палестинцев, включая детей", - сообщил профсоюз L'Unione Sindacale di Base.Информацию о том, куда направляется судно, докерам предоставила организация Weapons Watch, базирующаяся в Генуе. Она призвала правительство Италии разорвать все соглашения о поставках Израилю вооружений.
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16.05.2021 15:45 Відповісти
Это имело бы значение во время первой арабо-израильской войны, Шестидневной войны, войны Судного дня.
Но евреи, к счастью для себя, поняли что надеяться можно только на свои силы.
Так что макаронники могут хоть на ушах ходить: евреям на это наплевать.
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16.05.2021 16:00 Відповісти
Шота мне кажется, что неразрешимая уже 7 лет в Украине проблема "патронного завода" для Израиля неактуальна. Итальянские докеры могут только подсчитать убыток в своих карманах от невыполненной работы и перечислить его в знак солидарности Палестине.
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16.05.2021 17:01 Відповісти
В шестидесятых годах, Израиль сталкивался с подобными проблемами.
Франция прекратила поставки самолетов "Мираж", ведь Израиль мог применять их против арабов!
Теперь вооружение для своей армии, флота и ВВС, Израиль либо сам изготавливает, либо покупает в США.
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16.05.2021 17:10 Відповісти
Для флота в Германии. Новенькие подводные лодки и корветы от Тиссен/Крупп. Фирма солидная с давней историей. Там ещё что-то про откаты от евреев было, но расследуют это в Израиле, а не в Германии😀
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16.05.2021 17:35 Відповісти
Да насрать на макаронников, тем более на профсоюзы-сборище гомосеков.
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16.05.2021 17:12 Відповісти
Чомусь у критичних випадках, при розростанні ркової пухлини, лікарі вважають за необхідне її видалять оперативно... Те саме зараз на кордоні з Ізраїлем...
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16.05.2021 17:28 Відповісти
 
 