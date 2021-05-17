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Федоров Михайло (245) електронний цифровий підпис (2) Мінцифри (200)

У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія".

Про це повідомив на форумі "Україна 30: Цифровізація" віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, отримання захищеного електронного підпису в додатку займає дуже мало часу і дозволяє підписувати всі необхідні документи прямо в смартфоні за допомогою біоавторизації.

"Технологія дуже безпечна, і вам у принципі не потрібно відвідувати ніякі оффлайн-установи... Вам просто потрібно за технологією "фото-ID" дати можливість системі порівняти біометрії вашого обличчя з тими даними, які ви залишали, отримуючи закордонний паспорт і id-карту", - наголосив він.

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"Дія Підпис" зберігає всі підписані документи, процес підпису одного документа триває кілька секунд.

"Дія Підписом" у смартфоні можна користуватися в усіх держпослугах, доступних на порталі "Дія", в сервісах mononbank, "Документ.Онлайн" і "Вчасно".

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Топ коментарі
+5
Ща оно вам наподписует.
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17.05.2021 13:33
+4
Уже. Почитайте в сети или спросите в банках у безлпасников о последних аферах с картами.
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17.05.2021 13:45
+4
Дія - дуже зручно . Це підтвердять усі , хто користується .
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17.05.2021 13:51
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почему субсидию нельзя через дiю оформить
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17.05.2021 13:29 Відповісти
Давай попробуємо
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17.05.2021 13:38 Відповісти
Ща оно вам наподписует.
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17.05.2021 13:33 Відповісти
Уже. Почитайте в сети или спросите в банках у безлпасников о последних аферах с картами.
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17.05.2021 13:45 Відповісти
а в мене нема смартфона, є комп, як ним підписатись?
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17.05.2021 13:37 Відповісти
Може вийде скачати Дію на комп? По ідеї повинен бути і такий варіант.
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17.05.2021 13:42 Відповісти
Встановити Емулятор MEmu, або Bluestacks/Nox. На 99% впевнений, що буде працювати.
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17.05.2021 13:45 Відповісти
Не буде. Игры для смартфонов работают, приложения те что нужны - не работают.
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17.05.2021 14:21 Відповісти
Ну ХЗ, сильно сперечатись не буду. Саму "Дія", не тестував. Але У Мене в MEmu навіть Monobank/Приватбанк/Альфа-Банк працює. Не говорячи вже про viber|Whatsapp|instagram працює на віртуальній машині. Теоретично, все повинно працювати. Але якщо навіть, не працює - то існує аналог прямо в браузері.
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17.05.2021 14:42 Відповісти
Вайбер, вацап или приват незачем ставить на виртуальную машину, они прекрасно и так работают на ПК. Есть приложения, несовместимые с виртуальной машиной, вы просто с ними не сталкивались.
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17.05.2021 15:20 Відповісти
1. Встановити на комп - эмулятор Android;
2. Купити найдешевший смартфон;
3. Продовжувати користуватись звичайним підписом. Електронний підпис - право, а не обов'язок.
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17.05.2021 13:43 Відповісти
На сайте этой самой дии можно. Главно свято верить в то, что ключ ваш никуда не идёт дальше компа.
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17.05.2021 13:46 Відповісти
Оно вам точно надо?
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17.05.2021 13:44 Відповісти
берешь комп двумя руками, макаешь в чернила и подписываешь.
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17.05.2021 13:45 Відповісти
Нада просто купити смартфон . Без нього нормальній , здоровій людині в ********* світі - дуже важко . Це все одно , якби голий казав : Що мені одягнутися ? У мене немає ні трусів , ні штанів ні куртки . Їсти хочу так , що аж нема де переночувати.
Може все таки траба йти влаштовуватись на якусь роботу ? 😁😁😁
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17.05.2021 13:49 Відповісти
А нафік Вона Вам треба??
🤔
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17.05.2021 14:39 Відповісти
Мне нравится,как лохторату впаривают всякое лайно.Вот например приложение "Дiя". Это ведь так "удобно".
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17.05.2021 13:46 Відповісти
Дія - дуже зручно . Це підтвердять усі , хто користується .
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17.05.2021 13:51 Відповісти
Дия - это кусок ге в 100 мегабайт размером и околонулевым функционалом.
Разработчики этого ге имеют доступ к персональной информации.
Это несколько печалит.
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17.05.2021 14:04 Відповісти
Это всё в один прекрасный день может оказаться в кацапии, а затем всех тех кто писал путин-***** начнут деанонить.
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17.05.2021 14:23 Відповісти
Вже....
А ***** таки путинКабаєва...
😃
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17.05.2021 14:35 Відповісти
Дия - это кусок ге в 100 мегабайт размером
У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 3991 Версия 2.0.18 - 50,45МБ
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17.05.2021 17:28 Відповісти
Не подобається - не встановлюй . А 10 млн. людей встановили і користуються . Дія не для кацапів і не для тупих , затурканих і заляканих . Дія - для нормальних , здорових , освічених і самодостатніх людей . Моя сусідка , бабця 87 років , теж боїться встановлювати Дію . Каже : пенсію заберуть 😂😂😂
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17.05.2021 23:18 Відповісти
У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 6173 У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 6173 ага удобно)))) устанавливаешь приложение и смотришь доступ))) а там адресная книга микрофон фото видео)))))))))))) в общем ФСБ довольно работай клоуна)) главное впарить в каждый смарт это приложение))
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17.05.2021 13:54 Відповісти
Ну воще говоря это неправда У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 817 Оно хочет токо камеру и память. Но это по доступу, кагбе не дал и всё.
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17.05.2021 14:02 Відповісти
))) а этого мало?у каждого хватит ума не дать доступ к камере и тем более к памяти? камера у нас уже работает без микрофона? вы хоть поинтересуйтесь где сервера стоят этого приложения))
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17.05.2021 14:34 Відповісти
С ноября доступ к памяти нужно будет у гугела отдельно выпрашивать У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 2713
Ну а нет ума нажать нет - не стоит и переживать.
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17.05.2021 14:57 Відповісти
ну гуглю я полностью доверяю))) союзники как ни как)) у меня окей гугль не активен)) но когда говорю окей гугль загорается экран и тухнет)))) а мне приятно шо дедушка Байден меня слухает даже в туалете У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 4887
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17.05.2021 15:04 Відповісти
а зачем кацапам подписи украинцев? ну ладно личные данные и полностью все смартфоны под полным контролем ********** а подписи зачем?
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17.05.2021 13:51 Відповісти
І пральні машинки і газові плити і порохотяги і праски - все повністю під повним контролем х у й л а . Викидайте все на смітник .😂😂😂
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17.05.2021 13:56 Відповісти
пока ты гыгочишь ***** включило на твоём смарте микрофон и гыгочет вместе с тобой)))
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17.05.2021 13:59 Відповісти
Найди потолще фольгу и экранируй мозг....ты очень ценен для муйла, могут прослушать мысли, похитить карму и ушатать ауру.
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17.05.2021 15:35 Відповісти
у меня с экранированием всё в порядке, я не пользуюсь приложениями 95го квартала))
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17.05.2021 15:41 Відповісти
Электронную подпись можно и так было спокойно получить. Например в Привате. Зекоманда слишком зациклена на слове "велосипед". Его не надо изобретать, на нем надо ездить как обещали в предвыборной компании.
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17.05.2021 14:03 Відповісти
Хост-сервери з московії уже прибрали, чи диверсія продовжується? Мабуть таки фсб досі отримує персональні дані українців?
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17.05.2021 14:24 Відповісти
А нафіга Мені ця "Дія"?
До банку 15 Хвилин ...
Все, що треба, в черепі..
🤑
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17.05.2021 14:29 Відповісти
Черга в стонадцять хвилин ...і "вибачте не має зв`язку"
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17.05.2021 15:39 Відповісти
Проблема в том, что очереди и взятки поменяли на тотальный контроль личности. Плюс монопольный заказ на эту "Дію" и все доработки одной карманной конторе. Правильный подход, если бы действительно была цель облегчить жизнь людям, - разработать сайт, который предоставлял все нужные услуги после авторизации по ключу, как это сделано в Интернет клиент-банках.
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17.05.2021 17:22 Відповісти
Чувак, государственный чиновник,рекламирует Монобанк, принадлежащий по факту бывшим руководителям Привата, проитив которых государство выдвинуло обвинение в разворовывании банка. Сюрреализм.
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17.05.2021 23:55 Відповісти
 
 