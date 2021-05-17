У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров
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Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія".
Про це повідомив на форумі "Україна 30: Цифровізація" віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, отримання захищеного електронного підпису в додатку займає дуже мало часу і дозволяє підписувати всі необхідні документи прямо в смартфоні за допомогою біоавторизації.
"Технологія дуже безпечна, і вам у принципі не потрібно відвідувати ніякі оффлайн-установи... Вам просто потрібно за технологією "фото-ID" дати можливість системі порівняти біометрії вашого обличчя з тими даними, які ви залишали, отримуючи закордонний паспорт і id-карту", - наголосив він.
"Дія Підпис" зберігає всі підписані документи, процес підпису одного документа триває кілька секунд.
"Дія Підписом" у смартфоні можна користуватися в усіх держпослугах, доступних на порталі "Дія", в сервісах mononbank, "Документ.Онлайн" і "Вчасно".
Будь ласка, зачекайте...
2. Купити найдешевший смартфон;
3. Продовжувати користуватись звичайним підписом. Електронний підпис - право, а не обов'язок.
Може все таки траба йти влаштовуватись на якусь роботу ? 😁😁😁
🤔
Разработчики этого ге имеют доступ к персональной информации.
Это несколько печалит.
А ***** таки путинКабаєва...
😃
Версия 2.0.18 - 50,45МБ
Ну а нет ума нажать нет - не стоит и переживать.
До банку 15 Хвилин ...
Все, що треба, в черепі..
🤑