В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія".
Об этом сообщил на форуме "Украина 30: Цифровизация" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, получение защищенной электронной подписи в приложении занимает очень мало времени и позволяет подписывать все необходимые документы прямо в смартфоне при помощи биоавторизации.
"Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту",- подчеркнул он.
"Дія Подпись" сохраняет все подписанные документы, процесс подписи одного документа занимает несколько секунд.
"Дія Подписью" в смартфоне можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале "Дія", в сервисах mononbank, "Документ.Онлайн" и "Вчасно".
Пожалуйста, подождите...
2. Купити найдешевший смартфон;
3. Продовжувати користуватись звичайним підписом. Електронний підпис - право, а не обов'язок.
Може все таки траба йти влаштовуватись на якусь роботу ? 😁😁😁
🤔
Разработчики этого ге имеют доступ к персональной информации.
Это несколько печалит.
А ***** таки путинКабаєва...
😃
Версия 2.0.18 - 50,45МБ
Ну а нет ума нажать нет - не стоит и переживать.
До банку 15 Хвилин ...
Все, що треба, в черепі..
🤑