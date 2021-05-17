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Федоров Михаил (231) электронная цифровая подпись (2) Минцифры (201)

В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии

В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія".

Об этом сообщил на форуме "Украина 30: Цифровизация" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, получение защищенной электронной подписи в приложении занимает очень мало времени и позволяет подписывать все необходимые документы прямо в смартфоне при помощи биоавторизации.

"Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту",- подчеркнул он.

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"Дія Подпись" сохраняет все подписанные документы, процесс подписи одного документа занимает несколько секунд.

"Дія Подписью" в смартфоне можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале "Дія", в сервисах mononbank, "Документ.Онлайн" и "Вчасно".

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Топ комментарии
+5
Ща оно вам наподписует.
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17.05.2021 13:33
+4
Уже. Почитайте в сети или спросите в банках у безлпасников о последних аферах с картами.
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17.05.2021 13:45
+4
Дія - дуже зручно . Це підтвердять усі , хто користується .
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17.05.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
почему субсидию нельзя через дiю оформить
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17.05.2021 13:29 Ответить
Давай попробуємо
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17.05.2021 13:38 Ответить
Ща оно вам наподписует.
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17.05.2021 13:33 Ответить
Уже. Почитайте в сети или спросите в банках у безлпасников о последних аферах с картами.
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17.05.2021 13:45 Ответить
а в мене нема смартфона, є комп, як ним підписатись?
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17.05.2021 13:37 Ответить
Може вийде скачати Дію на комп? По ідеї повинен бути і такий варіант.
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17.05.2021 13:42 Ответить
Встановити Емулятор MEmu, або Bluestacks/Nox. На 99% впевнений, що буде працювати.
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17.05.2021 13:45 Ответить
Не буде. Игры для смартфонов работают, приложения те что нужны - не работают.
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17.05.2021 14:21 Ответить
Ну ХЗ, сильно сперечатись не буду. Саму "Дія", не тестував. Але У Мене в MEmu навіть Monobank/Приватбанк/Альфа-Банк працює. Не говорячи вже про viber|Whatsapp|instagram працює на віртуальній машині. Теоретично, все повинно працювати. Але якщо навіть, не працює - то існує аналог прямо в браузері.
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17.05.2021 14:42 Ответить
Вайбер, вацап или приват незачем ставить на виртуальную машину, они прекрасно и так работают на ПК. Есть приложения, несовместимые с виртуальной машиной, вы просто с ними не сталкивались.
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17.05.2021 15:20 Ответить
1. Встановити на комп - эмулятор Android;
2. Купити найдешевший смартфон;
3. Продовжувати користуватись звичайним підписом. Електронний підпис - право, а не обов'язок.
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17.05.2021 13:43 Ответить
На сайте этой самой дии можно. Главно свято верить в то, что ключ ваш никуда не идёт дальше компа.
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17.05.2021 13:46 Ответить
Оно вам точно надо?
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17.05.2021 13:44 Ответить
берешь комп двумя руками, макаешь в чернила и подписываешь.
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17.05.2021 13:45 Ответить
Нада просто купити смартфон . Без нього нормальній , здоровій людині в ********* світі - дуже важко . Це все одно , якби голий казав : Що мені одягнутися ? У мене немає ні трусів , ні штанів ні куртки . Їсти хочу так , що аж нема де переночувати.
Може все таки траба йти влаштовуватись на якусь роботу ? 😁😁😁
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17.05.2021 13:49 Ответить
А нафік Вона Вам треба??
🤔
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17.05.2021 14:39 Ответить
Мне нравится,как лохторату впаривают всякое лайно.Вот например приложение "Дiя". Это ведь так "удобно".
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17.05.2021 13:46 Ответить
Дія - дуже зручно . Це підтвердять усі , хто користується .
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17.05.2021 13:51 Ответить
Дия - это кусок ге в 100 мегабайт размером и околонулевым функционалом.
Разработчики этого ге имеют доступ к персональной информации.
Это несколько печалит.
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17.05.2021 14:04 Ответить
Это всё в один прекрасный день может оказаться в кацапии, а затем всех тех кто писал путин-***** начнут деанонить.
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17.05.2021 14:23 Ответить
Вже....
А ***** таки путинКабаєва...
😃
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17.05.2021 14:35 Ответить
Дия - это кусок ге в 100 мегабайт размером
У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 3991 Версия 2.0.18 - 50,45МБ
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17.05.2021 17:28 Ответить
Не подобається - не встановлюй . А 10 млн. людей встановили і користуються . Дія не для кацапів і не для тупих , затурканих і заляканих . Дія - для нормальних , здорових , освічених і самодостатніх людей . Моя сусідка , бабця 87 років , теж боїться встановлювати Дію . Каже : пенсію заберуть 😂😂😂
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17.05.2021 23:18 Ответить
У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 6173 У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 6173 ага удобно)))) устанавливаешь приложение и смотришь доступ))) а там адресная книга микрофон фото видео)))))))))))) в общем ФСБ довольно работай клоуна)) главное впарить в каждый смарт это приложение))
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17.05.2021 13:54 Ответить
Ну воще говоря это неправда У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 817 Оно хочет токо камеру и память. Но это по доступу, кагбе не дал и всё.
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17.05.2021 14:02 Ответить
))) а этого мало?у каждого хватит ума не дать доступ к камере и тем более к памяти? камера у нас уже работает без микрофона? вы хоть поинтересуйтесь где сервера стоят этого приложения))
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17.05.2021 14:34 Ответить
С ноября доступ к памяти нужно будет у гугела отдельно выпрашивать У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 2713
Ну а нет ума нажать нет - не стоит и переживать.
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17.05.2021 14:57 Ответить
ну гуглю я полностью доверяю))) союзники как ни как)) у меня окей гугль не активен)) но когда говорю окей гугль загорается экран и тухнет)))) а мне приятно шо дедушка Байден меня слухает даже в туалете У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров - Цензор.НЕТ 4887
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17.05.2021 15:04 Ответить
а зачем кацапам подписи украинцев? ну ладно личные данные и полностью все смартфоны под полным контролем ********** а подписи зачем?
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17.05.2021 13:51 Ответить
І пральні машинки і газові плити і порохотяги і праски - все повністю під повним контролем х у й л а . Викидайте все на смітник .😂😂😂
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17.05.2021 13:56 Ответить
пока ты гыгочишь ***** включило на твоём смарте микрофон и гыгочет вместе с тобой)))
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17.05.2021 13:59 Ответить
Найди потолще фольгу и экранируй мозг....ты очень ценен для муйла, могут прослушать мысли, похитить карму и ушатать ауру.
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17.05.2021 15:35 Ответить
у меня с экранированием всё в порядке, я не пользуюсь приложениями 95го квартала))
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17.05.2021 15:41 Ответить
Электронную подпись можно и так было спокойно получить. Например в Привате. Зекоманда слишком зациклена на слове "велосипед". Его не надо изобретать, на нем надо ездить как обещали в предвыборной компании.
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17.05.2021 14:03 Ответить
Хост-сервери з московії уже прибрали, чи диверсія продовжується? Мабуть таки фсб досі отримує персональні дані українців?
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17.05.2021 14:24 Ответить
А нафіга Мені ця "Дія"?
До банку 15 Хвилин ...
Все, що треба, в черепі..
🤑
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17.05.2021 14:29 Ответить
Черга в стонадцять хвилин ...і "вибачте не має зв`язку"
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17.05.2021 15:39 Ответить
Проблема в том, что очереди и взятки поменяли на тотальный контроль личности. Плюс монопольный заказ на эту "Дію" и все доработки одной карманной конторе. Правильный подход, если бы действительно была цель облегчить жизнь людям, - разработать сайт, который предоставлял все нужные услуги после авторизации по ключу, как это сделано в Интернет клиент-банках.
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17.05.2021 17:22 Ответить
Чувак, государственный чиновник,рекламирует Монобанк, принадлежащий по факту бывшим руководителям Привата, проитив которых государство выдвинуло обвинение в разворовывании банка. Сюрреализм.
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17.05.2021 23:55 Ответить
 
 