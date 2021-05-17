В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія".

Об этом сообщил на форуме "Украина 30: Цифровизация" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, получение защищенной электронной подписи в приложении занимает очень мало времени и позволяет подписывать все необходимые документы прямо в смартфоне при помощи биоавторизации.

"Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту",- подчеркнул он.

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"Дія Подпись" сохраняет все подписанные документы, процесс подписи одного документа занимает несколько секунд.

"Дія Подписью" в смартфоне можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале "Дія", в сервисах mononbank, "Документ.Онлайн" и "Вчасно".