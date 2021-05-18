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Підходить до завершення реконструкція відділень екстреної медичної допомоги в Україні, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підходить до завершення реконструкція відділень екстреної медичної допомоги в Україні, - заступник голови ОП Тимошенко

Реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні вже підходить до завершення. У другому півріччі перейдуть до реконструкції обласних лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю журналу "Mintrans" повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Всього передбачалася реконструкція 202 відділень. А в другому півріччі, за словами Тимошенка, в рамках президентської програми "Велике будівництво" перейдуть до реконструкції обласних лікарень.

Заступник голови ОП нагадав, що в кінці 2019 року вона була задумана як великий проєкт оновлення інфраструктури.

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"Пандемія довела, чому варто починати "Велике будівництво". Модернізовані приймальні відділення з новою медтехнікою дають можливість надати екстрену допомогу людині за 20-30 хвилин. А не за 2-3 години, як було раніше, коли пацієнтів возили довгими коридорами з кабінету в кабінет (в гіршому випадку - взагалі в інше місто), втрачаючи дорогоцінний час", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про те, що в рамках "Великого будівництва" в 2021 році в Україні буде оновлено 6500 км доріг, а також 95 шків, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів і багато іншого.

Автор: Анастасія Потіха
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Реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине уже подходит к завершению.

- пластиковые окна ... новые диодные лампочки... вазоны с цветами...
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18.05.2021 13:58 Відповісти
А хтось скаже цьому ідіоту, що за 35млрд, що вкатали в асфальт минулого року з антиковідного фонду, можна було побудувати та обладнати всім необхідним МІНІМУМ 2 інфекційних лікарні для боротьби з ковідом?
Зате в стєпашки пальто нове є! І Бєня, чомусь, не репетує на владу...
Дивина та й годі! А винен - Порох, стопудово!
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18.05.2021 15:09 Відповісти
 
 