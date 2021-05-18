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Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним відбудеться найближчими тижнями. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.

Як передає ісландський портал Frettabladid, про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в найближчі тижні", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої ​​зустрічі.

Зазначимо, сьогодні заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.
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Не, ну сначала надо бы Байдену с Порошенко вопросы этой встречи перетереть. Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4987
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18.05.2021 16:05 Відповісти
а ми чекаєм,шо Байден поставить путіна місце.назначить дедлайн виводу військ рф з ОРДЛО,Криму і оголосить меню,якшо це не буде зроблене.
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18.05.2021 16:07 Відповісти
ага, ще один будапєштскій мєморандум підпише...



Еспресо@EspresoTV





США звинуватили Китай в нарощуванні об'ємів ядерної зброї
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18.05.2021 16:56 Відповісти
нет! нет! нет!
Байден на ТАКОЕ не способен! Он не будет спасать мир надев "пояс шахида" Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8291
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18.05.2021 16:08 Відповісти
Джо перезагрузку будет устраивать?
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18.05.2021 16:09 Відповісти
жо байден посилено тренується. Хоче мощщьним правим хуком заліпити куйлу у вухо. байден, він такий!
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18.05.2021 18:30 Відповісти
Пуйло перед встречей будет стремиться разогреть все горячие точки до которых только сможет дотянуться.
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18.05.2021 16:12 Відповісти
Представляю как скрепят сейчас мозги у ФСБешников. Тут волшебной кружкой не обойтись. И в скафандре не комильфо появляться и отменить встречу не может. Вся срассия ждет очередной международной победы.
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18.05.2021 16:13 Відповісти
В общем в бункере опять вентиляция на полную мощность работает.
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18.05.2021 16:14 Відповісти
Встречные тезисы, заранее обсудят по телефону... ...на встрече, просто красиво разрулят "вопросы из зала".
Примерно предполагаю итоговое коммюнике: ...по всем вопросам не скажу, а по Украине, порешат воздержаться от конфронтации, бо непонятно ещё, шо той Украине надо?

...денег Бене не дадут... -- обои! *)
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18.05.2021 16:29 Відповісти
Байден теж хоче подивитися в очі кремлівського пацюка і побачити в них мир. Це якась зараза, хвороба шукати в очах шизика і брехуна мир.
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18.05.2021 17:36 Відповісти
А вас, корисниїх ідіотів, попереджали, що так воно й буде. Тобто, нічого не буде.
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18.05.2021 18:32 Відповісти
Блинкен и Байден врут как дышут https://www.dw.com/ru/respublikancy-kritikujut-administraciju-bajdena-iz-za-severnogo-potoka-2/a-57576187?fbclid=IwAR2WvSv9DBT4k-*********************************************
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19.05.2021 11:31 Відповісти
 
 