Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен
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Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним відбудеться найближчими тижнями. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.
Як передає ісландський портал Frettabladid, про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в найближчі тижні", - зазначив він.
Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі.
Зазначимо, сьогодні заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.
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Еспресо@EspresoTV
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