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Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.

Как передает исландский портал Frettabladid, об этом на брифинге в Рейкьявике заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.

В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.

Отметим, сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета

Автор: Ірина Дашківська
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Не, ну сначала надо бы Байдену с Порошенко вопросы этой встречи перетереть. Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4987
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18.05.2021 16:05 Ответить
а ми чекаєм,шо Байден поставить путіна місце.назначить дедлайн виводу військ рф з ОРДЛО,Криму і оголосить меню,якшо це не буде зроблене.
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18.05.2021 16:07 Ответить
ага, ще один будапєштскій мєморандум підпише...



Еспресо@EspresoTV





США звинуватили Китай в нарощуванні об'ємів ядерної зброї
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18.05.2021 16:56 Ответить
нет! нет! нет!
Байден на ТАКОЕ не способен! Он не будет спасать мир надев "пояс шахида" Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8291
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18.05.2021 16:08 Ответить
Джо перезагрузку будет устраивать?
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18.05.2021 16:09 Ответить
жо байден посилено тренується. Хоче мощщьним правим хуком заліпити куйлу у вухо. байден, він такий!
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18.05.2021 18:30 Ответить
Пуйло перед встречей будет стремиться разогреть все горячие точки до которых только сможет дотянуться.
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18.05.2021 16:12 Ответить
Представляю как скрепят сейчас мозги у ФСБешников. Тут волшебной кружкой не обойтись. И в скафандре не комильфо появляться и отменить встречу не может. Вся срассия ждет очередной международной победы.
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18.05.2021 16:13 Ответить
В общем в бункере опять вентиляция на полную мощность работает.
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18.05.2021 16:14 Ответить
Встречные тезисы, заранее обсудят по телефону... ...на встрече, просто красиво разрулят "вопросы из зала".
Примерно предполагаю итоговое коммюнике: ...по всем вопросам не скажу, а по Украине, порешат воздержаться от конфронтации, бо непонятно ещё, шо той Украине надо?

...денег Бене не дадут... -- обои! *)
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18.05.2021 16:29 Ответить
Байден теж хоче подивитися в очі кремлівського пацюка і побачити в них мир. Це якась зараза, хвороба шукати в очах шизика і брехуна мир.
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18.05.2021 17:36 Ответить
А вас, корисниїх ідіотів, попереджали, що так воно й буде. Тобто, нічого не буде.
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18.05.2021 18:32 Ответить
Блинкен и Байден врут как дышут https://www.dw.com/ru/respublikancy-kritikujut-administraciju-bajdena-iz-za-severnogo-potoka-2/a-57576187?fbclid=IwAR2WvSv9DBT4k-*********************************************
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19.05.2021 11:31 Ответить
 
 