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Новости За рубежом
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Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему удасться провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным этим летом.

При этом глава Белого дома уточнил, что пока остаются несогласованными место и дата его встречи с российским президентом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - добавил Байден. На вопрос журналистов, состоится ли встреча в июне, он ответил: "Я уверен, что мы сможем сделать это".

Президент США отметил, что недавние стягивание российских войск к границе Украины не влияет на его планы встретиться с Путиным в ближайшее время. "Это не влияет на мое желание встретиться один на один (с Путиным. - Ред.), и мы видим, что раньше войск на границе было больше, и он отводит их... их значительно меньше, чем месяц назад", - сказал Байден на пресс-конференции.

Также на Цензор.НЕТ: Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico

Ранее Вашингтон обвинил Москву в наращивании военного присутствия на южных границах и эскалации ситуации на Донбассе. По оценкам США, в середине апреля на границе с Украиной и в оккупированном Крыму было дислоцировано более 100 тыс. российских военных.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
краще би на лобі татухі набили.
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07.05.2021 22:50
+2
Байден ще той троль. Чим частіше він буде нагадувати про цю зустріч, тим більше ху#ло буде боятися. Може від переляку і здохне.
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07.05.2021 22:41
+2
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1921
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07.05.2021 22:48
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Байден ще той троль. Чим частіше він буде нагадувати про цю зустріч, тим більше ху#ло буде боятися. Може від переляку і здохне.
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07.05.2021 22:41 Ответить
А чого йому боятися? Обамку він анітрохи не боявся. Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 3518
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07.05.2021 23:10 Ответить
Ця зустріч оже відбутися лише в аду.
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07.05.2021 22:42 Ответить
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1450
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07.05.2021 22:42 Ответить
краще би на лобі татухі набили.
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07.05.2021 22:50 Ответить
Надеюсь ***** снизойдёт и примет дедушку.
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07.05.2021 22:43 Ответить
в принципі стареча деменція Джо не має завадити зустрічі
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07.05.2021 22:46 Ответить
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1921
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07.05.2021 22:48 Ответить
ЗРАДА! Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 2928
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07.05.2021 22:52 Ответить
Рюзьгє, ти чому із пляшки зліз?
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07.05.2021 22:54 Ответить
В нього стульчак із вмонтованою пляшкою. Для сидіння в інтернетах.
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08.05.2021 00:16 Ответить
Это никак невозможно. Аннушка по всей мацкве и сочи разлила масло...
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07.05.2021 23:17 Ответить
А до літа агресор бути "зміцнювати переговорні позиції" обстрілами та іншими засобами мало не щоденних убивств.
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07.05.2021 23:26 Ответить
с соплей значит следующим летом пересечется по пути из буфета
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08.05.2021 00:51 Ответить
Та достатньо і візиту Блінкена!
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08.05.2021 08:36 Ответить
Путлер капут.
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08.05.2021 07:07 Ответить
Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним упродовж літа - Цензор.НЕТ 1720
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08.05.2021 07:09 Ответить
ТОЛЬКО ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ УБИЙЦУ !?
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08.05.2021 08:26 Ответить
только и всего
аки чєловєколюбєц
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08.05.2021 14:09 Ответить
А с Зелей - слабо встретиться?
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08.05.2021 09:05 Ответить
Что то никто тут не орёт что деиенционный дедушка байден - агент кремля, раз хочет встретиться с плешимым путлером.
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08.05.2021 18:59 Ответить
 
 