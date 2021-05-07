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Новини За кордоном
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Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним упродовж літа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним упродовж літа

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що йому вдасться провести зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним цього літа.

При цьому глава Білого дому уточнив, що поки залишаються неузгодженими місце і дата його зустрічі з російським президентом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Зараз поки немає конкретного часу або місця, ми працюємо над цим", - додав Байден. На запитання журналістів, чи відбудеться зустріч у червні, він відповів: "Я впевнений, що ми зможемо зробити це".

Президент США зазначив, що нещодавні стягування російських військ до кордону України не впливають на його плани зустрітися з Путіним найближчим часом. "Це не впливає на моє бажання зустрітися сам на сам (з Путіним. - Ред.), і ми бачимо, що раніше військ на кордоні було більше, і він відводить їх ... їх значно менше, ніж місяць тому", - сказав Байден на пресконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної конкретики щодо зустрічі Путіна з Байденом поки немає, - Пєсков

Раніше Вашингтон звинуватив Москву в нарощуванні військової присутності на південних кордонах і ескалації ситуації на Донбасі. За оцінками США, в середині квітня на кордоні з Україною і в окупованому Криму було дислоковано понад 100 тис. російських військових.
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Топ коментарі
+4
краще би на лобі татухі набили.
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07.05.2021 22:50
+2
Байден ще той троль. Чим частіше він буде нагадувати про цю зустріч, тим більше ху#ло буде боятися. Може від переляку і здохне.
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07.05.2021 22:41
+2
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1921
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07.05.2021 22:48
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Байден ще той троль. Чим частіше він буде нагадувати про цю зустріч, тим більше ху#ло буде боятися. Може від переляку і здохне.
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07.05.2021 22:41 Відповісти
А чого йому боятися? Обамку він анітрохи не боявся. Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 3518
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07.05.2021 23:10 Відповісти
Ця зустріч оже відбутися лише в аду.
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07.05.2021 22:42 Відповісти
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1450
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07.05.2021 22:42 Відповісти
краще би на лобі татухі набили.
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07.05.2021 22:50 Відповісти
Надеюсь ***** снизойдёт и примет дедушку.
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07.05.2021 22:43 Відповісти
в принципі стареча деменція Джо не має завадити зустрічі
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07.05.2021 22:46 Відповісти
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 1921
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07.05.2021 22:48 Відповісти
ЗРАДА! Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета - Цензор.НЕТ 2928
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07.05.2021 22:52 Відповісти
Рюзьгє, ти чому із пляшки зліз?
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07.05.2021 22:54 Відповісти
В нього стульчак із вмонтованою пляшкою. Для сидіння в інтернетах.
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08.05.2021 00:16 Відповісти
Это никак невозможно. Аннушка по всей мацкве и сочи разлила масло...
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07.05.2021 23:17 Відповісти
А до літа агресор бути "зміцнювати переговорні позиції" обстрілами та іншими засобами мало не щоденних убивств.
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07.05.2021 23:26 Відповісти
с соплей значит следующим летом пересечется по пути из буфета
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08.05.2021 00:51 Відповісти
Та достатньо і візиту Блінкена!
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08.05.2021 08:36 Відповісти
Путлер капут.
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08.05.2021 07:07 Відповісти
Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним упродовж літа - Цензор.НЕТ 1720
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08.05.2021 07:09 Відповісти
ТОЛЬКО ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ УБИЙЦУ !?
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08.05.2021 08:26 Відповісти
только и всего
аки чєловєколюбєц
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08.05.2021 14:09 Відповісти
А с Зелей - слабо встретиться?
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08.05.2021 09:05 Відповісти
Что то никто тут не орёт что деиенционный дедушка байден - агент кремля, раз хочет встретиться с плешимым путлером.
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08.05.2021 18:59 Відповісти
 
 