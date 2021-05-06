Жодної конкретики щодо зустрічі Путіна з Байденом поки немає, - Пєсков
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нині немає нової інформації про підготовку можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з лідером США Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Пєскова цитують РИА "Новости".
"Ні. Щодо можливої зустрічі як і раніше розповісти нема чого", - сказав представник Кремля.
Як повідомлялося, видання Politico назвало можливі міста, де може відбутися зустріч Байдена і Путіна.
Раніше Пєсков також заявляв, що Путін зустрінеться з Байденом влітку.
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...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
А она есть.