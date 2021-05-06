Никакой конкретики по встрече Путина с Байденом пока нет, - Песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет новой информации о ходе подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Пескова цитируют РИА "Новости".
"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.
Как сообщалось, издание Politico назвало возможные города, где может состояться встреча Байдена и Путина.
Ранее Песков также заявлял, что Путин встретится с Байденом летом.
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...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
А она есть.