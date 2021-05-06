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Никакой конкретики по встрече Путина с Байденом пока нет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Никакой конкретики по встрече Путина с Байденом пока нет, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет новой информации о ходе подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Пескова цитируют РИА "Новости".

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, издание Politico назвало возможные города, где может состояться встреча Байдена и Путина.

Ранее Песков также заявлял, что Путин встретится с Байденом летом.

Автор: Ірина Дашківська
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...Іноді задумуюся: чи Зеленський дійсно настільки тупий, що навіть інстинкт самозбереження втратив і крім грошей уже нічого не бачить? Чи його ближнє оточення остаточно вирішило злити й виставити голого паяца на гнів Байдена? Чи те саме оточення, розуміючи, що лафа може закінчитися дуже швидко й пора пакувати валізи грошима й бронювати рейси до країн, звідки не видають, просто перестали думати про свого шефа, а повністю продалися олігархам та Раші? Є в мене й ще одна погана версія, в якій Зеленський не такий уже й ідіот, і зовсім не сподівається, що вдасться пропетляти, а немов злобний карлик вибудовує свій підступний колаборантський план та створює інтриги й авантюри для свого майбутнього виправдання.

...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
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06.05.2021 12:21 Ответить
при чем здесь вообще Зеленский...взрослые пацаны будут серьезные темы решать...
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06.05.2021 12:24 Ответить
жопу мыль!!!... канкретика!)))
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06.05.2021 12:25 Ответить
А толку з тієї зустрічи? Хтось реально вірить що вдасця оброзумити ***** й він звільнить захоплені теріторії України?
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06.05.2021 12:46 Ответить
Жодної конкретики щодо зустрічі Путіна з Байденом поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8246
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06.05.2021 13:06 Ответить
Пыськову платят, чтобы он не видел конкретики.
А она есть.
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06.05.2021 15:14 Ответить
 
 