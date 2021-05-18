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Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Верховна Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 284 народні депутати.

Перед голосуванням Криклій відзвітував перед парламентом.

Виступаючи з трибуни, він зазначив, що за 20 місяців роботи на посаді йому довелося робити невластиві для міністра кроки у зв'язку з пандемією.

Народна депутатка "ЄС" Ірина Геращенко під час запитань до міністра заявила, що Криклій на комітеті зізнався: написав заяву про відставку на прохання президента. На що той відповів, що рішення приймалося "самостійно і законно". Після чого Геращенко обурилася з приводу того, що міністр "боягузливо" написав заяву, тому що так сказав Зеленський.

"А якщо він скаже зістрибнути з поїзда, ви теж так зробите?", - звернулася вона до Криклія.

Після чого парламент приступив до голосування.

Нагадаємо, Владислав Криклій обіймав посаду голови Мінінфраструктури з серпня 2019 року. Він входив до складу уряду при прем'єр-міністрі Олексію Гончаруку, а потім - у Кабміні Дениса Шмигаля. У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком "Слуги народу". З 2015 року очолював головний сервісний центр МВС.
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вот интересно - его внукам хватить или только детям?
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18.05.2021 16:46 Відповісти
Та я думаю нормально он прибарахлился Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 2963
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 1250
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18.05.2021 16:48 Відповісти
Ну раз сам заяву по приказу осла накатал...не стал поднимать перья...значит хватит и правнукам..
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18.05.2021 16:49 Відповісти
так це він відповідальний за те, що навкруги - жопа?
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18.05.2021 16:47 Відповісти
Він і Порошенко. Зелєнський нівінуват.
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18.05.2021 16:48 Відповісти
Шо? Отак просто уволила? Даже не побила на прощание?
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18.05.2021 16:49 Відповісти
Як в расєюшкє. Хороший царь швиденько міня поганих бояр поки мудрий нарід вгадує де шарік.

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 9930
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18.05.2021 16:53 Відповісти
Думал что напоследок лизнул зеле, а на самом деле подставил. Министр обороны Украины, Министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Значит зеля превысил свои полномочия.
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18.05.2021 16:55 Відповісти
А Степанова когда снимать собираются.сел на потоки,уходить никаки не хочет.
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18.05.2021 17:25 Відповісти
 
 