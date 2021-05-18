РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Новый Кабмин
3 241 9
ВР (28721) Кабмин (13798) увольнение (2508) Криклий (323)

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 284 народных депутата.

Перед голосованием Криклий отчитался перед парламентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко

Выступая с трибуны, он отметил, что за 20 месяцев работы на должности ему пришлось делать несвойственные для министра шаги в связи с пандемией.

Народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко во время вопросов к министру заявила, что Криклий на комитете признался: написал заявление об отставке по просьбе президента. На что тот ответил, что решение принималось "самостоятельно и законно". После чего Геращенко возмутилась по поводу того, что министр "трусливо" написал заявление, потому что так сказал Зеленский.

"А если он скажет спрыгнуть с поезда, вы тоже так сделаете?", - обратилась она к Криклию.

После чего парламент приступил к голосованию.

Напомним, Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля. В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот интересно - его внукам хватить или только детям?
показать весь комментарий
18.05.2021 16:46 Ответить
Та я думаю нормально он прибарахлился Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 2963
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 1250
показать весь комментарий
18.05.2021 16:48 Ответить
Ну раз сам заяву по приказу осла накатал...не стал поднимать перья...значит хватит и правнукам..
показать весь комментарий
18.05.2021 16:49 Ответить
так це він відповідальний за те, що навкруги - жопа?
показать весь комментарий
18.05.2021 16:47 Ответить
Він і Порошенко. Зелєнський нівінуват.
показать весь комментарий
18.05.2021 16:48 Ответить
Шо? Отак просто уволила? Даже не побила на прощание?
показать весь комментарий
18.05.2021 16:49 Ответить
Як в расєюшкє. Хороший царь швиденько міня поганих бояр поки мудрий нарід вгадує де шарік.

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 9930
показать весь комментарий
18.05.2021 16:53 Ответить
Думал что напоследок лизнул зеле, а на самом деле подставил. Министр обороны Украины, Министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Значит зеля превысил свои полномочия.
показать весь комментарий
18.05.2021 16:55 Ответить
А Степанова когда снимать собираются.сел на потоки,уходить никаки не хочет.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:25 Ответить
 
 