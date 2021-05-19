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Уздовж кордону України залишаються 80 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак на військовому комітеті НАТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Уздовж кордону України залишаються 80 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак на військовому комітеті НАТО

Російська Федерація продовжує тримати близько 80 тисяч осіб особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля кордону з Україною. Також в Азово-Чорноморському регіоні перебувають російські кораблі і катери.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ на місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі і катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії", - сказав Хомчак.

Він не виключив, що Росія може використовувати територію та інфраструктуру інших держав для посилення політичного і військового тиску на Україну. Головнокомандувач ЗСУ закликав сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз, адже "Україна вже восьмий рік перебуває на передовій боротьби з імперськими амбіціями Москви".

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"Фактично кожен день приносить нам ознаки нової "холодної" війни. При цьому вже йдеться про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не тільки на території Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, в Північній і Центральній Африці, Середземномор'ї та ін. Всюди, де Росія демонструє агресивні амбіції і військову міць, провокує нестабільність і створює зони напруги", - підкреслив Хомчак.

Начальники штабів збройних сил країн НАТО зустрілися в Брюсселі з головнокомандувачем Збройними силами України Русланом Хомчаком та обговорили ситуацію з безпекою, яка склалася в Україні і навколо неї після нарощування Росією своїх військ біля українських кордонів.
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А 🎪🤡🤢😈 скоморох не чешется , его больше рейтинги волнуют , Порошенко и Кличко
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18.05.2021 20:48 Відповісти
Хомчак!.....да, остаются! Да, ждут! Да ждут окончания строительства Северный поток -2! Надо газ Газпрома по другой ветке перекинуть. И токо тагда можно бамбить братьев!!
Ну а деньги от газа как по другому???
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18.05.2021 21:12 Відповісти
вот 120 было много и некто висказивал озабоченность и даже беспокойство, а 80, это же херня... сша продадут пару джевелин, хоть наши стугны и корсары не хуже но в разы дешевле, французи спихнут десяток конченных бтров 70х годов, чехи подгонят пару старих гаубиц без снарядов, а немци в это время запустят северний поток. а мы отобьемся, как нибудь....
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18.05.2021 21:23 Відповісти
Сьогодні чавунний кумпол заявив, що Україна матиме залізний купол. Так що 80 тисяч голів мняса - фігня.
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18.05.2021 22:47 Відповісти
 
 