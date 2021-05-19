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ДТП (4208) Хомяков (2) Укрінфрапроєкт (2)

Кількість аварій на дорогах України зменшилася, - голова Укрінфрапроєкту Хомяков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кількість аварій на дорогах України зменшилася, - голова Укрінфрапроєкту Хомяков

За 4 місяці 2021 року зменшилася кількість ДТП на українських дорогах, порівняно з минулим роком.

Про це на форумі "Безпечні дороги: технології та інновації" розповів глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Загалом, якщо оцінювати програму, то ми виконали 41 з 45 завдань на 100% із запланованих на минулий рік. І я дуже радий, що вже за статистикою, якщо порівнювати перші 4 місяці цього року, з аналогічним періодом минулого року, істотно знизилася кількість ДТП", - зазначив Хомяков.

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И я очень рад, что уже по статистике, если сравнивать первые 4 месяца этого года, с аналогичным периодом прошлого года, существенно снизилось количество ДТП", - отметил Хомяков, что он пмелетЮ в 2020 году за 4 месяца - 45272, а в 2021 году 55791 рост на 23%.
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18.05.2021 21:04 Відповісти
Минулого року було заявлено «100% виконання програми»... Цього року вже «100% виконання 41 із 45 завдань», а після проведеного аудиту, чи буде хоча б «100% виконання із 10???»/
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18.05.2021 21:32 Відповісти
Что, бухать стали меньше? Кількість аварій на дорогах України зменшилася, - голова Укрінфрапроєкта Хомяков - Цензор.НЕТ 6165
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18.05.2021 22:25 Відповісти
У нас дорог нет, поэтому и уменьшилось
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19.05.2021 00:45 Відповісти
Уменьшилось на отдельно взятом участке дороги?
Судя по тому, что я вижу на дорогах - увеличилось количество дураков на дорогах.
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19.05.2021 10:35 Відповісти
 
 