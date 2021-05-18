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Новости Политика Украины
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ДТП (7441) Хомяков (2) Укринфрапроект (2)

Количество аварий на дорогах Украины уменьшилось, - глава Укринфрапроекта Хомяков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Количество аварий на дорогах Украины уменьшилось, - глава Укринфрапроекта Хомяков

За 4 месяца 2021 года сократилось количество ДТП на украинских дорогах, по сравнению с прошлым годом.

Об этом на форуме "Безопасные дороги: технологии и инновации" рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"В целом, если оценивать программу, то мы выполнили 41 из 45 заданий на 100% из запланированных на прошлый год. И я очень рад, что уже по статистике, если сравнивать первые 4 месяца этого года, с аналогичным периодом прошлого года, существенно снизилось количество ДТП", - отметил Хомяков.

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Автор: Анна Судак
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И я очень рад, что уже по статистике, если сравнивать первые 4 месяца этого года, с аналогичным периодом прошлого года, существенно снизилось количество ДТП", - отметил Хомяков, что он пмелетЮ в 2020 году за 4 месяца - 45272, а в 2021 году 55791 рост на 23%.
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18.05.2021 21:04 Ответить
Минулого року було заявлено «100% виконання програми»... Цього року вже «100% виконання 41 із 45 завдань», а після проведеного аудиту, чи буде хоча б «100% виконання із 10???»/
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18.05.2021 21:32 Ответить
Что, бухать стали меньше? Кількість аварій на дорогах України зменшилася, - голова Укрінфрапроєкта Хомяков - Цензор.НЕТ 6165
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18.05.2021 22:25 Ответить
У нас дорог нет, поэтому и уменьшилось
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19.05.2021 00:45 Ответить
Уменьшилось на отдельно взятом участке дороги?
Судя по тому, что я вижу на дорогах - увеличилось количество дураков на дорогах.
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19.05.2021 10:35 Ответить
 
 