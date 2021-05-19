Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав главі МЗС ФРН Гайко Маасу в телефонній розмові, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості зобов'язань США співпраці із союзниками і партнерами для протидії російським зусиллям щодо підриву нашої колективної безпеки, і у зв'язку з цим вказав, що США виступають проти газопроводу "Північний потік-2"", - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Блінкен зазначив у Twitter, що обговорив із главою МЗС ФРН важливі питання, пов'язані з Китаєм, Росією, Близьким Сходом та Афганістаном.

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