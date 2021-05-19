5 681 24
Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав главі МЗС ФРН Гайко Маасу в телефонній розмові, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості зобов'язань США співпраці із союзниками і партнерами для протидії російським зусиллям щодо підриву нашої колективної безпеки, і у зв'язку з цим вказав, що США виступають проти газопроводу "Північний потік-2"", - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.
Блінкен зазначив у Twitter, що обговорив із главою МЗС ФРН важливі питання, пов'язані з Китаєм, Росією, Близьким Сходом та Афганістаном.
Топ коментарі
+6 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар19.05.2021 01:47
+6 Senator S 01a656ec
показати весь коментар19.05.2021 01:52
+5 Тупин Вова
показати весь коментар19.05.2021 01:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Политика это или экономика - хрен его знает...
Імпотентно тріщить уже чотири місяці. Файно забовтує темку ...
Навіть cnn подали новину:
https://www.cnn.com/2021/05/18/politics/us-nord-stream-decision/index.html
Biden administration decides not to sanction company building controversial Russian gas pipeline
https://www.reuters.com/business/energy/republicans-slam-biden-administration-report-nord-stream-sanctions-waivers-2021-05-18/
Republicans slam Biden administration on report of Nord Stream sanctions waivers
Republicans accused the administration of handing Russian President Vladimir Putin a strategic advantage in Europe after Axios reported Washington will waive sanctions on Nord Stream 2 AG, the company overseeing construction of the pipeline.
"Two months ago, President Biden called Putin a 'killer,' but today he's planning to give Putin, his regime, and his cronies massive strategic leverage in Europe," Senator Ben Sasse said in a release.
Нема бідонобілів з патретами та іконками свого "животворящого" =козака байди=.
До речі, побачила риторику москальні про =трампістів-путіністів=. Тепер зрозуміло, звідки це лайно взялося на форумі.