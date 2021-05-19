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Новини За кордоном
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Німеччина (4506) США (14430) Північний потік (1369) Гайко Маас (201) Блінкен (936)

Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен - Маасу: США виступають проти

Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав главі МЗС ФРН Гайко Маасу в телефонній розмові, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості зобов'язань США співпраці із союзниками і партнерами для протидії російським зусиллям щодо підриву нашої колективної безпеки, і у зв'язку з цим вказав, що США виступають проти газопроводу "Північний потік-2"", - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Блінкен зазначив у Twitter, що обговорив із главою МЗС ФРН важливі питання, пов'язані з Китаєм, Росією, Близьким Сходом та Афганістаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозволила прокласти два кілометри труб "Північного потоку-2" у своїх водах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А герр Маас и фрау канцлерина имеют свою точку зрения, и могут выразить мистеру Блинкену свою "глубокую озабоченность" по это поводу. Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6610
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19.05.2021 01:47
+6
Мавзолейному быдлу Блинкэн напомнил,что триллион долларов лежащих в американских банках могут быть заблокированы министром финансов США в течение 3 секунд.....,а триллион фунтов стерлингов лежащих в британских банках заблокируют за 4 секунды...,Крысы мавзолейные вы НИЩИЕ.... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5418болваны Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5448
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19.05.2021 01:52
+5
Не понятно,то пишут что Бидон решил снять санкции с оператора СП2, теперь что Америка против его достройки. Походу в америке не могут определиться,то ли они умные то ли красивые.
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19.05.2021 01:50
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А герр Маас и фрау канцлерина имеют свою точку зрения, и могут выразить мистеру Блинкену свою "глубокую озабоченность" по это поводу. Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6610
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19.05.2021 01:47 Відповісти
Німецькі ділки і корумповані чиновники,знищують Європу з середини.Ця кривава шредерівська труба матиме руйнівні наслідки для всієї Європи.
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19.05.2021 08:35 Відповісти
Не понятно,то пишут что Бидон решил снять санкции с оператора СП2, теперь что Америка против его достройки. Походу в америке не могут определиться,то ли они умные то ли красивые.
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19.05.2021 01:50 Відповісти
Мавзолейному быдлу Блинкэн напомнил,что триллион долларов лежащих в американских банках могут быть заблокированы министром финансов США в течение 3 секунд.....,а триллион фунтов стерлингов лежащих в британских банках заблокируют за 4 секунды...,Крысы мавзолейные вы НИЩИЕ.... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5418болваны Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5448
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19.05.2021 01:52 Відповісти
Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 949 Путлер может передать привэт пламенный Дойче банку и прочим банкам Германии... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8757
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19.05.2021 01:57 Відповісти
Финляндия резко сократила закупки нефти из РАБссии....,процесс пошел..... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 322
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19.05.2021 02:00 Відповісти
А Байден с Блинкеном вообще общаются? А то "друг Украины" Байден вроде бы санкции с СП собрался снимать.
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19.05.2021 02:14 Відповісти
В 2021 году Евросоюз примет Закон об экологии,согласно которому каждая добытая тонна нефти газа и уголя будет облагаться непомерным штрафом,а посему сырьевой экономике грозит полный отпад.... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9607карочи ...бензоколонке Путлера приходит кирдык...за тонну добытого дерьма штраф 39 евро... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9607 Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6888
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19.05.2021 02:19 Відповісти
Что-то долго "приходит"...Бочка нефти вон уже больше 70 "баксов"...С такой ценой "кирдык" скорее нас накроет, нежели @уйла с его "бензоколонкой"!
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19.05.2021 07:31 Відповісти
Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1640На словах США - Лев Толстой, а на деле - ### простой!Госдеп США откажется от санкций против СП -2, исходя из нацинтересов США. Не защита энергобезопасности Украины на пороге "миротворческой операции" Москвы, а интересы вурдалака Путина и комсомолки МеркельГосдеп США откажется от санкций против Северного Потока -2, исходя из национальных интересов США.А вездесущие "источники, близкие к ситуации", рассказывают о том, что единственный способ остановить СП-2, который завершен на 95%, это (внезапно) наложить санкции на немецких конечных потребителей газа.Однако, администрация доброго дедушки Байдена "не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока - 2".Добавим от себя, что не только с Германией, но и с Россией тоже. Куда ж без нее))А теперь еще раз. Хорошие (!) отношения США с двумя бенефициарами Северного Потока -2 - с Германией и с Россией, президента которой Байден называл "убийцей", являются - национальными интересами США))))Не защита энергетической и прочей безопасности Украины на пороге "миротворческой операции" Москвы, а интересы Путина и комсомолки Меркель.Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5087Это все, что следует понимать нашим романтикам про "стратегическое партнерство" Киева с Вашингтоном, о котором очень много любят "рассказывать" наши дятлы)) Привет Кулебе и Ермаку))
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19.05.2021 06:31 Відповісти
О разрыве даже речи нет. Бидон с Блиновым даже на малейшее недовольство гансов не пойдут. Это же либерасты!!!
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19.05.2021 08:14 Відповісти
Байданутым хоть ссы к глаза - байда назвал пуйло убийцей! ааааа! Придуркам этого достаточно
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19.05.2021 11:50 Відповісти
Поэтому акции газпрома и взлетели. Петля, в следующем году хрен кто качать будет через Украину
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19.05.2021 06:35 Відповісти
Немцы уверены (потому что знают), что Ху_ло рано или поздно вторгнется в Украину и тогда украинская ГТС будет разрушена. Только поэтому им нужна еще одна труба.
Политика это или экономика - хрен его знает...
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19.05.2021 07:25 Відповісти
"Политэкономия" осталась в третьем курсе советского политеха. Глупость была несусветная.
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19.05.2021 08:54 Відповісти
Я вважаю, що Маас відповів Млинцеві десь так: "Виступаєте? Добре, виступайте й далі. Ми вам заважати не будем"
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19.05.2021 08:12 Відповісти
Папужка з сумним обличчям ...
Імпотентно тріщить уже чотири місяці. Файно забовтує темку ...

Навіть cnn подали новину:
https://www.cnn.com/2021/05/18/politics/us-nord-stream-decision/index.html

Biden administration decides not to sanction company building controversial Russian gas pipeline

https://www.reuters.com/business/energy/republicans-slam-biden-administration-report-nord-stream-sanctions-waivers-2021-05-18/

Republicans slam Biden administration on report of Nord Stream sanctions waivers

Republicans accused the administration of handing Russian President Vladimir Putin a strategic advantage in Europe after Axios reported Washington will waive sanctions on Nord Stream 2 AG, the company overseeing construction of the pipeline.

"Two months ago, President Biden called Putin a 'killer,' but today he's planning to give Putin, his regime, and his cronies massive strategic leverage in Europe," Senator Ben Sasse said in a release.

Нема бідонобілів з патретами та іконками свого "животворящого" =козака байди=.
До речі, побачила риторику москальні про =трампістів-путіністів=. Тепер зрозуміло, звідки це лайно взялося на форумі.
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19.05.2021 09:01 Відповісти
На словах виступають. Але після Трампа санкцій проти ПП2 ніхто не вводив. І він щасливо добудовується.
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19.05.2021 09:10 Відповісти
Но санкции против Nird Stream AG байден вводить не хочет.
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19.05.2021 09:55 Відповісти
 
 