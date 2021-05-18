УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20073 відвідувача онлайн
Новини Політика України
7783 27
Німеччина (1881) Північний потік (1018)

Німеччина дозволила прокласти два кілометри труб "Північного потоку-2" у своїх водах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина дозволила прокласти два кілометри труб "Північного потоку-2" у своїх водах

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) дало згоду на прокладку труб у виключній економічній зоні ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, тепер консорціум Nord Stream 2 AG зможе в травні прокласти в німецьких водах два кілометри труб споруджуваного газопроводу "Північний потік - 2". Згідно із заявою відомства, компанії дозволено тільки викласти труби на дно, а монтажні роботи мають бути проведені пізніше.

Відомство підкреслило, що рішення прийнято "після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги". При цьому були враховані і природоохоронні аспекти, зокрема гніздування птахів, яке на цей час вже завершиться. Двокілометрова ділянка споруджуваного газопроводу "Північний потік - 2" розташована у виключній економічній зоні ФРН.

Нагадаємо, в січні BSH дало дозвіл на подальшу прокладку газопроводу з кінця вересня до кінця травня. Воно стосується прокладки труб на ділянці протяжністю 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН у Балтійському морі. Цей дозвіл опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) та організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальшу прокладку газопроводу.

Читайте також: "Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в адміністративний суд Гамбурга. Трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів у цьому районі, впевнені екологи. BHS вважає, що значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті можна не боятися.

"Північний потік - 2" вже майже добудовано, завершено прокладку близько 95 відсотків гілки довжиною 1200 кілометрів. Наразі підходять до кінця будівельні роботи на ділянці газопроводу в територіальних водах Данії.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, а також Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Тьфу,мрази немецкие.
показати весь коментар
17.05.2021 16:33
+21
дело рибентоповича живет и процветает Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 284
показати весь коментар
17.05.2021 16:34
+18
Фашисты были в Италии. В Германии были нацисты. Не повторяйте кацапскую пропаганду.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тьфу,мрази немецкие.
показати весь коментар
17.05.2021 16:33 Відповісти
дело рибентоповича живет и процветает Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 284
показати весь коментар
17.05.2021 16:34 Відповісти
Завжди були такими !
показати весь коментар
17.05.2021 16:50 Відповісти
а вот спешить не надо.... !
трубы положили, пусть отлежатся Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
17.05.2021 17:16 Відповісти
немає на німчурак дідів-гестапівців..Швидко лад навели б з кацапами і продажними швайнмаєрами.. Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 2091
показати весь коментар
17.05.2021 18:53 Відповісти
как были они фашистами - так не чего и не изменилось - только бабло - млеко, яйки и шнапс))
показати весь коментар
17.05.2021 16:39 Відповісти
Фашисты были в Италии. В Германии были нацисты. Не повторяйте кацапскую пропаганду.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44 Відповісти
Тоді вже націонал-соціалісти, тобто Німеччина була першою, де соціалізм в основному був побудований.
показати весь коментар
17.05.2021 17:01 Відповісти
вии - как всегда - хотя и не все могут понять - тонкий индейский юмор))) ( если нет диплома учителя ,не учите жить - помогите материально))))
показати весь коментар
17.05.2021 17:07 Відповісти
Там скоро араби порядок наведуть меркельша достатньо їх туди завезла
показати весь коментар
17.05.2021 16:45 Відповісти
а дойче фриц...
он нонче -без яиц Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 4122
показати весь коментар
17.05.2021 16:46 Відповісти
Ну и что, интересно, теперь сделают США?
показати весь коментар
17.05.2021 16:50 Відповісти
Хаха, тут писали что суд запретил проводить работы по иску экологов и дело растянется на годы. Когда очень надо то плевать хотели власти на суды и экологию.
показати весь коментар
17.05.2021 16:52 Відповісти
Колись Новгород теж радісно сприяв заходу Г.анзи
показати весь коментар
17.05.2021 17:04 Відповісти
"Ленивий потік-2": Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб, таку лень тiльки пiдирвати треба Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 400
показати весь коментар
17.05.2021 16:53 Відповісти
В сентябре в Германии выборы, если к власти придут зелёные, а они сейчас по опросам опережают партию Меркель, то СП-2 хана, т.к. зелёные выступают против его.
показати весь коментар
17.05.2021 16:56 Відповісти
Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 66
показати весь коментар
17.05.2021 16:58 Відповісти
Бюргеры не ведают что творят ... Камни с неба им прилетят но будет уже поздно.
показати весь коментар
17.05.2021 17:03 Відповісти
Новая ублюдочная администрация в США не в состоянии решить ни один вызов, это только начало, за короткий срок в мире такой хаос. СП2 по факту разморозили, на ближнем востоке уже идёт полномасштабная война. "Прекрасное" начало.
показати весь коментар
17.05.2021 17:12 Відповісти
Ублюдочна для кого? Подивіться на періоди, коли США багатіли і накладіть їх на кількість військових дій на той час.
показати весь коментар
17.05.2021 17:16 Відповісти
Если Вы хоть маломальски следите за событиями в США, то поймёте, что эта администрация ублюдочна даже для самих США.
показати весь коментар
17.05.2021 20:51 Відповісти
надо не молчать, а выразить озабоченность!... Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 8700 а то так и будут ноги о нас вытирать...
показати весь коментар
17.05.2021 17:35 Відповісти
Ворон ворону глаз ...
Коллективный Запад сначала создаст себе проблемы с подкормкой авторитарно-тоталитарных, а потом чешет затылки как от них спасаться(
А все жадность , в Китае дёш.раб сила -свезли туда все производства, дали технологии, обучили, а теперь не знают как обуздать.
В Раше газок подешевле хочется? Подкормите медведя он вас потом и задерет.
Дешевый "сыр" и газ знаете где обычно находится?
показати весь коментар
17.05.2021 17:35 Відповісти
Немецкая *****, лихо подмахивает своему сутенёру Орде. И нам предлагают вступить в это говно, ЕС!!! Фууууу.... Британия оттуда уже удрала.
показати весь коментар
17.05.2021 18:45 Відповісти
ничему история немцев не научила.....
показати весь коментар
17.05.2021 19:49 Відповісти
На начало апреля оставалось 120 км, на сейчас данные - 80 км осталось. Если им какие-то новые палки в колеса не вставят, за лето, до выборов в Германии, вполне могут успеть завершить.
показати весь коментар
17.05.2021 22:45 Відповісти
 
 