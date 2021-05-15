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Яценюк (2128) Північний потік (983) Київський безпековий форум (51)

"Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна забезпечила транзит газу до ЄС. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни. Підтримка "Північного потоку-2" - це нечесно з боку наших європейських партнерів, - підкреслив прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 15 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт форуму.

"Північний потік-2" – це, без сумніву, антиєвропейський, антиукраїнський і проросійський проєкт", - наголосив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що як прем’єр-міністр, а потім як голова Київського Безпекового Форуму, чітко заявляв, що цей проєкт підірве енергетичну стабільність та енергетичну незалежність України, Польщі, Словаччини та всієї Європи.

Росія отримає перевагу, якщо "Північний потік-2" буде завершений, тому, підкреслив голова КБФ, він здивований лицемірством, із яким певні сторони підтримують цей проєкт": "Ще один цинічний підхід тих, хто підтримує і захищає цей проєкт, полягає в наративі, що він нібито посилить енергетичний ринок Європи. Це неправда".

"Росія – постачальник природного газу до Європейського Союзу. Але річ не в тому, хто добуває газ, а в тому, хто його доставляє. І Україна вже забезпечила транзит газу до Європейського Союзу. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни, після початку російської агресії проти України", - наголосив він.

Також читайте: Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію День Європи в Україні

"Тож хочу дуже чітко сказати: це нечесно з боку наших європейських партнерів, зокрема Німеччини. Розумію, чому вони вирішили прискоритися з "Північним потоком-2" – адже після виборів за кілька місяців Німеччина матиме новий уряд, і невідомо, хто стане новим канцлером", - зазначив Голова КБФ.

"Це – політичний проєкт. Це антиєвропейський і антиукраїнський проєкт. І найкращий шлях до справедливості – це зупинити його", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Київський Безпековий Форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ - Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Топ коментарі
+13
проти Яценюка розвернута така інфо. компанія, що зрозуміло хто по справжньому небезпечний для кремля і олігархів. Наш мудрий нарід, як завжди, ведеться. Вже забули як він витягав всіх нас з прірви, після Януковича.
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15.05.2021 17:49
+12
сеня, что там с забором на границе?)
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15.05.2021 17:10
+10
Повністю погоджуюсь із думкою Арсенія , так як потік- 2, це антиукраінський проект кремлівського ублюдка і серійного вбивці !
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15.05.2021 17:49
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_Да насрали они на справедливость. Надо тыкать дегенератов носом в то, что это угроза для самой же Европы!
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15.05.2021 16:50 Відповісти
сеня, что там с забором на границе?)
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15.05.2021 17:10 Відповісти
а вы дали ему это сделать? Сетка есть. Сколько вони было, от "наших людей" отгораживаться нельзя.
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15.05.2021 17:44 Відповісти
а что, ему кто-то мешал ?
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15.05.2021 21:02 Відповісти
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За забором твоя засРаша и хло !
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15.05.2021 17:46 Відповісти
Сеня, забор построил?нет? а бабки где?
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15.05.2021 17:17 Відповісти
Сеня лучше ЕС знает, что важно Европе. В канцлеры его!!! Там есть где развернунься
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15.05.2021 17:22 Відповісти
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як би кулю в лоб за паркан на кордоні, то теж було б справедливо...
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15.05.2021 17:25 Відповісти
Вам Яцык главного не сказал: что бы остановить деятельность частных фирм, нужно подать на них в суд за какое-то нарушение каких-то законов, правил, технических процессов.
Потом этот суд выиграть... ...лет через пять. И только потом, по постановлению суда начать остановку производственного процесса.
А тут всем хочется, шоб восторжествовал силовой, незаконный беспредел...

-- Яцык себе политические купончики и стижёт -- на ровном месте -- маладэць! ...*)
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15.05.2021 17:28 Відповісти
Интересно хоть один идиот искренне верит что немцы ради любви к майдану откажутся от бабла да еще и полиняют на свои кровные шекели?! Ну-ну, ждите. Или старик Байден выйдет в море со своими АУГ бомбить трубу?
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15.05.2021 17:33 Відповісти
...но ты ж не откажешься от евро из любви к гривне? *)
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15.05.2021 17:35 Відповісти
Я нет, но слабый человек и это выше моих сил, на если гривня сравняется с евро- обязательно задумаюсь...
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15.05.2021 17:39 Відповісти
Ну вот, когда прокачка парашного газа через Украину станет выгодней, чем по другим трубам -- тогда и гривня, может и сравняется с евро...

...токо ж вы воровать сами у себя перестаньте, для начала...
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15.05.2021 17:43 Відповісти
Ну, загнул! Воровать это как часть национальной идеи
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15.05.2021 17:58 Відповісти
Ну так не обижайся! (с)

*)
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15.05.2021 18:00 Відповісти
Но дело не в том, кто добывает газ, а в том, кто его доставляет Источник: https://censor.net/ru/n3265492

Гений "Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6741
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15.05.2021 17:34 Відповісти
-- красиво передёргивает!

Креативный жулик с популистким уклоном...*)
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15.05.2021 17:37 Відповісти
Точно. Я думаю, если бы проводился конкурс популистов- занял бы все три призовых
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15.05.2021 17:45 Відповісти
ЕС и США съэкономили за щет буферной Украины и ее ядерное разоружение сотни миллиардов. и отдали такую же сумму на поддержку поляков и греков. нам же за наши действия мизерный кредитишку под нехилые %. а немци еще и газ хотят в обход нас получать. гуманно и справедливо поимели нас в очечко. и дальше будут иметь так как кредит уже не подъемный для Украины. Цензор НЭТ и шансов у нас тоже НЭТ. всю жизнь на % работать будем
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15.05.2021 17:35 Відповісти
проти Яценюка розвернута така інфо. компанія, що зрозуміло хто по справжньому небезпечний для кремля і олігархів. Наш мудрий нарід, як завжди, ведеться. Вже забули як він витягав всіх нас з прірви, після Януковича.
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15.05.2021 17:49 Відповісти
нічого собі троляки прямо чергують, через 1 хв. висер.
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15.05.2021 17:51 Відповісти
Тут кацапи налетіли , як мухи на лайно 😀
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15.05.2021 17:50 Відповісти
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Поки такі як Сеня, після звіздінга грошей з проєкту "стіна", замість того щоб сидіти в буцегарні, будуть для Вас хероями, доти ми будемо в дупі!
До речі, мем "мудрий нарід" фішка ФСБшних тролів.Та й соевих недорозумінь.
Та ще невідомо чи витягав чи затягнув, несенітницю про 15 тис гривень на казначейському рахунку вже спростували,оновіть методичку.
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15.05.2021 17:56 Відповісти
В тебе є докази щодо Яцеценюка чи ні ?
Якщо є - давай до шуруй до ГПУ , а якщі ні , то досить брехати і поливати брудом украінських політиків , в угоду кремлю !
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15.05.2021 18:03 Відповісти
"Какие ваши доказательства", Сеня піарився на "стіні" , Стіни по факту нема, какіх вам еще доказательств надо?"С"
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15.05.2021 18:30 Відповісти
Ты - идиот. От системы "Град" ты тоже града потребуешь?
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16.05.2021 13:30 Відповісти
Амбар, подтягивай команду, чего один от дуваешься?
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15.05.2021 18:32 Відповісти
Пусть видео посмотрит где он перед АзИровым лебезил)))) на дне рождения))) зеролиз
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15.05.2021 20:15 Відповісти
Та ну? Прям особисто сеня, за свої гроші? Чи все таки при умовному нулі (повірим) держава отримувала кошти. Все, що сеня зробив урізав видатки на трутнів. В нас де достатньо 3-4 людей працює 12 + ночальниг + водій. А бухгалтерія?
Ну і сеня за державний кошт вбухав на непотрібну "стіну" сотні мільйонів долларів США. Чи може сіточка зупинити танк?
Досить ліпити з сені месію. А його "послідовники" як щурі розбіглись по партіям
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16.05.2021 13:17 Відповісти
Ты - дурак. До Сениной "стены" сотни километров границы с Расией были вообще даже не обозначены на местности!
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16.05.2021 13:31 Відповісти
Повністю погоджуюсь із думкою Арсенія , так як потік- 2, це антиукраінський проект кремлівського ублюдка і серійного вбивці !
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15.05.2021 17:49 Відповісти
Украина импортировала российских товаров на $358 млн в январе 2021 года.
На первом месте по импорту товаров в Украину находится Китай ($654 млн).

На третьем - Германия ($299 млн).
https://biz.liga.net/
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15.05.2021 17:56 Відповісти
А толку? Ну сеня бовкнув. І що? НІЧОГО. Замість націоналізації облгазів, доування СВОГО газу в нас реверс того самого газу. Ті самі гроші, в тій же кількості йдуть в підорашу. Ніхто і не думав збільшити добуток ВЛАСНОГО газу. Це ж вигідно
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16.05.2021 13:19 Відповісти
Сеня-кролик, тебя забыли спросить как быть дальше
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15.05.2021 18:12 Відповісти
Наверно еще только один Сеня не понял,что поток по любому достроят.
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15.05.2021 18:39 Відповісти
СП2 нужен германии, товарооборот которой с рф в пять раз больше чем с украиной
его достроят
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15.05.2021 19:35 Відповісти
СП - 2 потрібний кремлю , щоби дістати Украіну газовим шантажем , тому проросійська трольня , так ратує за цей потік !
А німці будуть бабло косити , як це робить Шрьодер !
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15.05.2021 19:48 Відповісти
Если бы Сеня сказал "СП- это антиевропейский и антиукраинской проект, и я его остановил !" и сделал это, то цены этому Сене не было бы ! А так сплошное бла-бла-бла с напоминанием "я еще тут"
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15.05.2021 21:06 Відповісти
а шо зеля простучал по северной трубе? а ничего
оно ждет указаний
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15.05.2021 21:31 Відповісти
ме, бе, большая дойка
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15.05.2021 21:33 Відповісти
все больше убеждаюсь в ущербности лавочников
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15.05.2021 21:34 Відповісти
Лучший путь, это не зависеть от транзита, пусть они просят разрешить им транзит через нашу страну, а не нам обсераться от страха что транзита может не быть, т. е. говорить с позиции силы...
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15.05.2021 22:14 Відповісти
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у інтерв'ю «РБК-Україна» розповів, що Україна вже облаштувала 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією.

Поточного року станом на 5 травня 2021 року кошти на проведення інженерно-технічного облаштування кордону витрачалися в розмірі 330 тисяч гривень на оформлення земельних ділянок. Станом на 5 травня 2021 виконання робіт за зазначеною програмою складає 51,4 відсотка», - зазначили у ДПСУ.

А може варто кошти виділяти?
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15.05.2021 22:21 Відповісти
Сеня зрит в корень!!!
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16.05.2021 00:24 Відповісти
Север поток 2, це такий же інструмент повернення України в лоно Росії, як і війна на Донбасі
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16.05.2021 10:50 Відповісти
Вкотре останнім часом настирливо дратує
"зойк волаючого в пустелі"©
і "гострий сморід нафталіну"®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.
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16.05.2021 13:28 Відповісти
Ты, Личинкин, давай, копипасть поактивней!
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16.05.2021 13:33 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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16.05.2021 13:52 Відповісти
Вот это креатив...
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16.05.2021 13:56 Відповісти
 
 