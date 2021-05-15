"Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк
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Україна забезпечила транзит газу до ЄС. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни. Підтримка "Північного потоку-2" - це нечесно з боку наших європейських партнерів, - підкреслив прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 15 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт форуму.
"Північний потік-2" – це, без сумніву, антиєвропейський, антиукраїнський і проросійський проєкт", - наголосив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що як прем’єр-міністр, а потім як голова Київського Безпекового Форуму, чітко заявляв, що цей проєкт підірве енергетичну стабільність та енергетичну незалежність України, Польщі, Словаччини та всієї Європи.
Росія отримає перевагу, якщо "Північний потік-2" буде завершений, тому, підкреслив голова КБФ, він здивований лицемірством, із яким певні сторони підтримують цей проєкт": "Ще один цинічний підхід тих, хто підтримує і захищає цей проєкт, полягає в наративі, що він нібито посилить енергетичний ринок Європи. Це неправда".
"Росія – постачальник природного газу до Європейського Союзу. Але річ не в тому, хто добуває газ, а в тому, хто його доставляє. І Україна вже забезпечила транзит газу до Європейського Союзу. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни, після початку російської агресії проти України", - наголосив він.
"Тож хочу дуже чітко сказати: це нечесно з боку наших європейських партнерів, зокрема Німеччини. Розумію, чому вони вирішили прискоритися з "Північним потоком-2" – адже після виборів за кілька місяців Німеччина матиме новий уряд, і невідомо, хто стане новим канцлером", - зазначив Голова КБФ.
"Це – політичний проєкт. Це антиєвропейський і антиукраїнський проєкт. І найкращий шлях до справедливості – це зупинити його", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Київський Безпековий Форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ - Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
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Потом этот суд выиграть... ...лет через пять. И только потом, по постановлению суда начать остановку производственного процесса.
А тут всем хочется, шоб восторжествовал силовой, незаконный беспредел...
-- Яцык себе политические купончики и стижёт -- на ровном месте -- маладэць! ...*)
...токо ж вы воровать сами у себя перестаньте, для начала...
*)
Гений
Креативный жулик с популистким уклоном...*)
До речі, мем "мудрий нарід" фішка ФСБшних тролів.Та й соевих недорозумінь.
Та ще невідомо чи витягав чи затягнув, несенітницю про 15 тис гривень на казначейському рахунку вже спростували,оновіть методичку.
Якщо є - давай до шуруй до ГПУ , а якщі ні , то досить брехати і поливати брудом украінських політиків , в угоду кремлю !
Ну і сеня за державний кошт вбухав на непотрібну "стіну" сотні мільйонів долларів США. Чи може сіточка зупинити танк?
Досить ліпити з сені месію. А його "послідовники" як щурі розбіглись по партіям
На первом месте по импорту товаров в Украину находится Китай ($654 млн).
На третьем - Германия ($299 млн).
https://biz.liga.net/
его достроят
А німці будуть бабло косити , як це робить Шрьодер !
оно ждет указаний
Поточного року станом на 5 травня 2021 року кошти на проведення інженерно-технічного облаштування кордону витрачалися в розмірі 330 тисяч гривень на оформлення земельних ділянок. Станом на 5 травня 2021 виконання робіт за зазначеною програмою складає 51,4 відсотка», - зазначили у ДПСУ.
А може варто кошти виділяти?
"зойк волаючого в пустелі"©
і "гострий сморід нафталіну"®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.