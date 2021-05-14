Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію День Європи в Україні

15 травня Київський Форум з безпеки проведе онлайн-дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Під час дискусії обговорять такі питання:

Що означає для нас ідея Європи?

Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?

Що слід очікувати від Саміту НАТО в червні 2021 року?

Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?

Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?

Учасники дискусії:

Ольга Стефанішина - Віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Яцек Чапутович - Міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;

Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, Заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;

Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового Форуму (модератор дискусії).

Дискусія буде транслюватися 15 травня в 09:00.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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