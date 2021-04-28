УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12185 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 157 48

Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент

Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент

Глобальні наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх.

Про це заступник помічника Державного секретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія завжди використовує різні форми агресії по відношенню до України. Це класична КДБістська тактика", - сказав він.

Кент зазначив, що на додаток до нарощування сил і військового озброєння Росією біля українських кордонів є й інші заходи, які викликають тривогу.

"Це і кампанії дезінформації, які надходять з Росії - пані Симонян, "Росія сьогодні". І також нападки на Україну, що нібито Україна готується до наступу. А це віддзеркалює те, що сама Росія планує робити", - сказав він.

Читайте також: Об’єднана Європа має стояти пліч-о-пліч зі США у протидії російській агресії, - Яценюк

"Це робиться і через російські компанії, і через Білорусь інколи. І співпадає з посівною кампанією, в Україні, активізація "тітушок" у Харкові та блокування Чорного моря. І також витіснення торгових кораблів біля Маріуполя, щоб зашкодити Україні", - підкреслив заступник помічника Держсекретаря.

Він зазначив, що все це свідчить про широкий спектр дій Росії по відношенню до України.

"До того ще є й кібератаки, які продовжуються проти України. Тобто, для нас усіх, і українців, і американців, ми повинні розглядати безпеку комплексно. Це не лише кількість військових, чи літаків, чи танків. Ми маємо розуміти більш широкі наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх", - резюмував Кент.

Дивіться також: Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США. ВIДЕО

Автор: 

росія (64946) США (22545) Кент Джордж (49) Київський безпековий форум (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
показати весь коментар
28.04.2021 20:13
+6
Сори за вопрос! А где, в чем этот успех Украины? Куда не глянь - одно разочарование, провал ! Какой именно успех подрывает рашка? Или вы имеете ввиду будущий успех? пилять где же он хоть начинается? и когда....
показати весь коментар
28.04.2021 20:16
+5
В цьому і сенс гібридної війни ,робити(підривати) не особисто ,а за допомогою гнид ,яких незчисленна кількість в Україні !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не найдет не подорвет,пусть дальше ищут..
показати весь коментар
28.04.2021 20:07 Відповісти
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 7903
показати весь коментар
28.04.2021 23:15 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" і імперським амбіціям кремля !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:12 Відповісти
Успехи были с 14 по 19. Теперь успехи только виртуальные
показати весь коментар
28.04.2021 20:12 Відповісти
Тому і з"явився Віслючок ,а в перспективі зажопінці !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:21 Відповісти
От саме за допомогою цієї корумпованої гидоти,зеленого кубла гельмінтів, Росія і нищит Україну !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:36 Відповісти
Вася. А Крым все равно, это Украина. И можешь повесится.
показати весь коментар
28.04.2021 22:03 Відповісти
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
показати весь коментар
28.04.2021 20:13 Відповісти
Зелена пліснява,лялькі кремлівського балагана ,нищат все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:16 Відповісти
У Вас в одной строчке - две орфографических ошибки и две лишних запятых...
показати весь коментар
28.04.2021 20:40 Відповісти
Дякую за зауваження,на жаль не довелось вивчати українську раніше,доводиться вчити самотужки ,вже идалеко не юному віці !! Тому вибачте за помилки !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:44 Відповісти
У вас доречи теж помилка чи очепятка !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:46 Відповісти
Напоминаю для заблукавшей ватной рванины. В нете ошибки выискивают дебилы и педагоги. Вы явно не педагог.
показати весь коментар
28.04.2021 22:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/486085.ЗАБЛУДИЛСЯ? ТЕБЕ НА ФОРУМ ЛИНГВИСТОВ
показати весь коментар
28.04.2021 23:04 Відповісти
Кто не умеет исправлять свои ошибки, тот будет ошибаться всегда...
показати весь коментар
28.04.2021 23:34 Відповісти
С такими ехидно-писсемистическими взглядами надо перестать хоть что-то делать и одевать "деревяный костюм". Такое впечатление, что это писал человек не о своей Родине, а о сеседней вражеской стране... Сколько яда! И нет переживания, дельных советов, действий...
показати весь коментар
28.04.2021 21:42 Відповісти
На бутылку тебя насадили очевидно? Не заметил?
показати весь коментар
29.04.2021 00:43 Відповісти
Угадай страну:
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 8003
показати весь коментар
28.04.2021 20:14 Відповісти
********?
показати весь коментар
28.04.2021 23:05 Відповісти
Руслан Стефанчук: За эти два года президент стал меньше улыбаться

Розстроївся Нелох, шо нет как легко наживатися на війні...
показати весь коментар
28.04.2021 20:15 Відповісти
Сори за вопрос! А где, в чем этот успех Украины? Куда не глянь - одно разочарование, провал ! Какой именно успех подрывает рашка? Или вы имеете ввиду будущий успех? пилять где же он хоть начинается? и когда....
показати весь коментар
28.04.2021 20:16 Відповісти
В цьому і сенс гібридної війни ,робити(підривати) не особисто ,а за допомогою гнид ,яких незчисленна кількість в Україні !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:19 Відповісти
не думаю, плевать им на нашу землю, у них своей хрен знает сколько.. так что ваш аргумент не аргумент))))))))))
показати весь коментар
28.04.2021 20:56 Відповісти
Так плевать, что Крым оккупировали и треть Донбасса?
показати весь коментар
28.04.2021 22:45 Відповісти
причем здесь это и подрыв УСПЕХОВ? вы читать статью умеете? в ней ни слова что крым и донбасс это успех Украины!! пипец я с вас окуеваю с тупых людей!
показати весь коментар
28.04.2021 22:57 Відповісти
И именно поэтому вы, как аргумент, вставили, что им плевать, так как у них земли дохрена?))) Так кто тупой?))) Все взаимосвязано))) И Петяня, которому вы ответили, именно рашкинские нарративы и распространяет...
показати весь коментар
28.04.2021 23:20 Відповісти
вы че действительно так не далек? Вы думаете крым из за земли забрали? которой там нет, один песок практически, и скалы.. а донбасс никто и не собирался брать, вы еще не поняли, донбасс - отвлекающий маневр от крыма , для мировго сообщества и сил Украины, пока не закрепятся основательно в крыму.. шахматная партия, турецкий гамбит! Не уж так сложно понять??!
показати весь коментар
28.04.2021 23:24 Відповісти
Песок и скалы?))) Блеснули умом и знаниями)))) Вы хоть на карте его найдете?) Кроме как о ЮБК ни о чем не слышали?))) Донбасс отвлекающий маневр? И он никому не нужен? С вашей логикой им и Крым был не нужен... А по факту, сам по себе, Крым и не нужен был... Им нужно было, как минимум, от Харькова по Одессу... А по максимуму вся Украина... И восточный Берлин...
показати весь коментар
28.04.2021 23:38 Відповісти
Мало того что найду на карте, я служил там! и в принципе земля там никакая, а с учетом отсутствия воды через время там будет пустыня, или вы там видели огромные запасы чернозема? на карте покажете где он? и накуя им харьков по одессу? что может предложить в экономическом плане, тот же донбассс? Крым отлетел из за базы флота и господства в черном море, и самое главное огромные залежи газа в черном море, а вы думали из за руського населения? Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 9350
показати весь коментар
29.04.2021 08:41 Відповісти
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 7825
показати весь коментар
28.04.2021 20:20 Відповісти
Манька Аблігація йде підривати українську економіку !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 20:23 Відповісти
так вот ,оказывается с кого лепили скульптуру:
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 1894
показати весь коментар
28.04.2021 23:07 Відповісти
наши заробитчане уже 4 года мучительно отчухивают Польшу до блеска за 15 тыс. грн./мес.
а у нас дома - безробиття... ,
может зегнидам создать госпредприятия, набрать техники и спецов
дать им зарплаты ... всего то 85 грн./час
и отчухать украинские тротуары и парки в своих городах до польского блеска?
чего для этого не хватает?
показати весь коментар
28.04.2021 20:36 Відповісти
Видите ли, сэр, поляки по воскресеньям в костелах Богу молятся, а наши по пивасику..
Разницу улавливаете?
показати весь коментар
28.04.2021 21:49 Відповісти
нахера создавать госпредприятия? чтобы чинуши на них жирели?
в Польше есть госпредприятия, погугль! именно потому там все и блестит, что совковых коммигосударственникой повбывалы
показати весь коментар
29.04.2021 00:46 Відповісти
Россия будет стремится подорвать успехи Украины, а они у неё несомненно будут- прогнозировал зампомощника госсекретаря США Кент.
показати весь коментар
28.04.2021 20:39 Відповісти
Та динамита не хватит на наши успехи! Складировать стоговать прессовать не успеваем! В окно гляну---через час всё иначе. Булки на деревьях обвисают.
показати весь коментар
28.04.2021 21:08 Відповісти
Почитал комментарии и понял, что для большинства успех, это ничего не делать, но при этом иметь всё. Верной дорогой идёте товарищи, всё как и обещал вам великий ЗЕ.
показати весь коментар
28.04.2021 21:14 Відповісти
Согласен. Посмотрите мой коммент сверху.
показати весь коментар
28.04.2021 21:46 Відповісти
Петров и Боширов?
показати весь коментар
28.04.2021 21:35 Відповісти
Кент, суть в том, что в безядерный Крым давно завезли яо, дальше пошли рефлексы
Агрессия вызвана тупо отмыванием бюджетных в зонах без аудита, география любая. Это старая тема чекистов.
Идеологии любой состоятельной у них до сих пор нет, тем более понятной народу
Они в углу, ибо любая смена власти значит турму для нынешней, а скорее конец по законам чк. Знают много. Читай Суворова
показати весь коментар
28.04.2021 21:45 Відповісти
Побольше бы таких здравомыслящих "кентов".
показати весь коментар
28.04.2021 22:11 Відповісти
Успішна Україна під боком Росії не потрібна.
показати весь коментар
29.04.2021 04:27 Відповісти
Госдеповский Кент пока не тянет на звание "Капитан Очевидность".
Россия, конечно, стремится подорвать какой-то там успех Украины (и где только Кент разглядел этот успех?), а вот проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито подрывает вышеупомянутый успех в самом зародыше
показати весь коментар
29.04.2021 08:57 Відповісти
Всім світом московію потрібно розвалити.....
показати весь коментар
06.07.2021 21:36 Відповісти
 
 