Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент

Глобальні наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх.

Про це заступник помічника Державного секретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія завжди використовує різні форми агресії по відношенню до України. Це класична КДБістська тактика", - сказав він.

Кент зазначив, що на додаток до нарощування сил і військового озброєння Росією біля українських кордонів є й інші заходи, які викликають тривогу.

"Це і кампанії дезінформації, які надходять з Росії - пані Симонян, "Росія сьогодні". І також нападки на Україну, що нібито Україна готується до наступу. А це віддзеркалює те, що сама Росія планує робити", - сказав він.

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"Це робиться і через російські компанії, і через Білорусь інколи. І співпадає з посівною кампанією, в Україні, активізація "тітушок" у Харкові та блокування Чорного моря. І також витіснення торгових кораблів біля Маріуполя, щоб зашкодити Україні", - підкреслив заступник помічника Держсекретаря.

Він зазначив, що все це свідчить про широкий спектр дій Росії по відношенню до України.

"До того ще є й кібератаки, які продовжуються проти України. Тобто, для нас усіх, і українців, і американців, ми повинні розглядати безпеку комплексно. Це не лише кількість військових, чи літаків, чи танків. Ми маємо розуміти більш широкі наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх", - резюмував Кент.

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