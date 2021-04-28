Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент
Глобальні наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх.
Про це заступник помічника Державного секретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія завжди використовує різні форми агресії по відношенню до України. Це класична КДБістська тактика", - сказав він.
Кент зазначив, що на додаток до нарощування сил і військового озброєння Росією біля українських кордонів є й інші заходи, які викликають тривогу.
"Це і кампанії дезінформації, які надходять з Росії - пані Симонян, "Росія сьогодні". І також нападки на Україну, що нібито Україна готується до наступу. А це віддзеркалює те, що сама Росія планує робити", - сказав він.
"Це робиться і через російські компанії, і через Білорусь інколи. І співпадає з посівною кампанією, в Україні, активізація "тітушок" у Харкові та блокування Чорного моря. І також витіснення торгових кораблів біля Маріуполя, щоб зашкодити Україні", - підкреслив заступник помічника Держсекретаря.
Він зазначив, що все це свідчить про широкий спектр дій Росії по відношенню до України.
"До того ще є й кібератаки, які продовжуються проти України. Тобто, для нас усіх, і українців, і американців, ми повинні розглядати безпеку комплексно. Це не лише кількість військових, чи літаків, чи танків. Ми маємо розуміти більш широкі наміри Росії по відношенню до України – це підірвати її успіх", - резюмував Кент.
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Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
Розстроївся Нелох, шо нет как легко наживатися на війні...
а у нас дома - безробиття... ,
может зегнидам создать госпредприятия, набрать техники и спецов
дать им зарплаты ... всего то 85 грн./час
и отчухать украинские тротуары и парки в своих городах до польского блеска?
чего для этого не хватает?
Разницу улавливаете?
в Польше есть госпредприятия, погугль! именно потому там все и блестит, что совковых коммигосударственникой повбывалы
Агрессия вызвана тупо отмыванием бюджетных в зонах без аудита, география любая. Это старая тема чекистов.
Идеологии любой состоятельной у них до сих пор нет, тем более понятной народу
Они в углу, ибо любая смена власти значит турму для нынешней, а скорее конец по законам чк. Знают много. Читай Суворова
Россия, конечно, стремится подорвать какой-то там успех Украины (и где только Кент разглядел этот успех?), а вот проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито подрывает вышеупомянутый успех в самом зародыше