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Новости Агрессия России против Украины
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Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Глобальное намерение России по отношению к Украине - подорвать ее успех.

Об этом заместитель помощника Государственного секретаря США по европейским и евразийским отношений Джордж Кент заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия всегда использует различные формы агрессии по отношению к Украине. Это классическая КГБ-стская тактика", - сказал он.

Кент отметил, что в дополнение к наращиванию сил и военного вооружения Россией у украинских границ есть и другие меры, которые вызывают тревогу.

"Это и кампании дезинформации, которые поступают из России - госпожа Симоньян, "Россия сегодня". И также нападки на Украину, что якобы Украина готовится к наступлению. А это отражает то, что сама Россия планирует делать", - сказал он.

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"Это делается и через российские компании, и через Беларусь иногда. И совпадает с посевной кампанией в Украине, активизацией "титушек" в Харькове и блокированием Черного моря. И также вытеснением торговых кораблей Мариуполя, чтобы навредить Украине", - подчеркнул заместитель помощника Госсекретаря.

Он отметил, что все это свидетельствует о широком спектре действий России по отношению к Украине.

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"К тому же еще и кибератаки, которые продолжаются против Украины. То есть, для нас всех, и украинцев, и американцев, мы должны рассматривать безопасность комплексно. Это не только количество военных, или самолетов, или танков. Мы должны понимать более широкие намерения России по отношению к Украине - подорвать ее успех", - резюмировал Кент.

Автор: 

россия (95381) США (26439) Кент Джордж (50) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+6
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
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28.04.2021 20:13
+6
Сори за вопрос! А где, в чем этот успех Украины? Куда не глянь - одно разочарование, провал ! Какой именно успех подрывает рашка? Или вы имеете ввиду будущий успех? пилять где же он хоть начинается? и когда....
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28.04.2021 20:16
+5
В цьому і сенс гібридної війни ,робити(підривати) не особисто ,а за допомогою гнид ,яких незчисленна кількість в Україні !!!)))
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28.04.2021 20:19
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Правила форума Совет форумчан
Пока не найдет не подорвет,пусть дальше ищут..
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28.04.2021 20:07 Ответить
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 7903
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28.04.2021 23:15 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" і імперським амбіціям кремля !!!)))
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28.04.2021 20:12 Ответить
Успехи были с 14 по 19. Теперь успехи только виртуальные
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28.04.2021 20:12 Ответить
Тому і з"явився Віслючок ,а в перспективі зажопінці !!!)))
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28.04.2021 20:21 Ответить
От саме за допомогою цієї корумпованої гидоти,зеленого кубла гельмінтів, Росія і нищит Україну !!!)))
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28.04.2021 20:36 Ответить
Вася. А Крым все равно, это Украина. И можешь повесится.
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28.04.2021 22:03 Ответить
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
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28.04.2021 20:13 Ответить
Зелена пліснява,лялькі кремлівського балагана ,нищат все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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28.04.2021 20:16 Ответить
У Вас в одной строчке - две орфографических ошибки и две лишних запятых...
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28.04.2021 20:40 Ответить
Дякую за зауваження,на жаль не довелось вивчати українську раніше,доводиться вчити самотужки ,вже идалеко не юному віці !! Тому вибачте за помилки !!!)))
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28.04.2021 20:44 Ответить
У вас доречи теж помилка чи очепятка !!!)))
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28.04.2021 20:46 Ответить
Напоминаю для заблукавшей ватной рванины. В нете ошибки выискивают дебилы и педагоги. Вы явно не педагог.
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28.04.2021 22:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/486085.ЗАБЛУДИЛСЯ? ТЕБЕ НА ФОРУМ ЛИНГВИСТОВ
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28.04.2021 23:04 Ответить
Кто не умеет исправлять свои ошибки, тот будет ошибаться всегда...
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28.04.2021 23:34 Ответить
С такими ехидно-писсемистическими взглядами надо перестать хоть что-то делать и одевать "деревяный костюм". Такое впечатление, что это писал человек не о своей Родине, а о сеседней вражеской стране... Сколько яда! И нет переживания, дельных советов, действий...
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28.04.2021 21:42 Ответить
На бутылку тебя насадили очевидно? Не заметил?
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29.04.2021 00:43 Ответить
Угадай страну:
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 8003
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28.04.2021 20:14 Ответить
********?
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28.04.2021 23:05 Ответить
Руслан Стефанчук: За эти два года президент стал меньше улыбаться

Розстроївся Нелох, шо нет как легко наживатися на війні...
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28.04.2021 20:15 Ответить
Сори за вопрос! А где, в чем этот успех Украины? Куда не глянь - одно разочарование, провал ! Какой именно успех подрывает рашка? Или вы имеете ввиду будущий успех? пилять где же он хоть начинается? и когда....
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28.04.2021 20:16 Ответить
В цьому і сенс гібридної війни ,робити(підривати) не особисто ,а за допомогою гнид ,яких незчисленна кількість в Україні !!!)))
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28.04.2021 20:19 Ответить
не думаю, плевать им на нашу землю, у них своей хрен знает сколько.. так что ваш аргумент не аргумент))))))))))
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28.04.2021 20:56 Ответить
Так плевать, что Крым оккупировали и треть Донбасса?
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28.04.2021 22:45 Ответить
причем здесь это и подрыв УСПЕХОВ? вы читать статью умеете? в ней ни слова что крым и донбасс это успех Украины!! пипец я с вас окуеваю с тупых людей!
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28.04.2021 22:57 Ответить
И именно поэтому вы, как аргумент, вставили, что им плевать, так как у них земли дохрена?))) Так кто тупой?))) Все взаимосвязано))) И Петяня, которому вы ответили, именно рашкинские нарративы и распространяет...
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28.04.2021 23:20 Ответить
вы че действительно так не далек? Вы думаете крым из за земли забрали? которой там нет, один песок практически, и скалы.. а донбасс никто и не собирался брать, вы еще не поняли, донбасс - отвлекающий маневр от крыма , для мировго сообщества и сил Украины, пока не закрепятся основательно в крыму.. шахматная партия, турецкий гамбит! Не уж так сложно понять??!
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28.04.2021 23:24 Ответить
Песок и скалы?))) Блеснули умом и знаниями)))) Вы хоть на карте его найдете?) Кроме как о ЮБК ни о чем не слышали?))) Донбасс отвлекающий маневр? И он никому не нужен? С вашей логикой им и Крым был не нужен... А по факту, сам по себе, Крым и не нужен был... Им нужно было, как минимум, от Харькова по Одессу... А по максимуму вся Украина... И восточный Берлин...
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28.04.2021 23:38 Ответить
Мало того что найду на карте, я служил там! и в принципе земля там никакая, а с учетом отсутствия воды через время там будет пустыня, или вы там видели огромные запасы чернозема? на карте покажете где он? и накуя им харьков по одессу? что может предложить в экономическом плане, тот же донбассс? Крым отлетел из за базы флота и господства в черном море, и самое главное огромные залежи газа в черном море, а вы думали из за руського населения? Росія прагне підірвати успіх України, - заступник помічника держсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 9350
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29.04.2021 08:41 Ответить
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 7825
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28.04.2021 20:20 Ответить
Манька Аблігація йде підривати українську економіку !!!)))
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28.04.2021 20:23 Ответить
так вот ,оказывается с кого лепили скульптуру:
Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент - Цензор.НЕТ 1894
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28.04.2021 23:07 Ответить
наши заробитчане уже 4 года мучительно отчухивают Польшу до блеска за 15 тыс. грн./мес.
а у нас дома - безробиття... ,
может зегнидам создать госпредприятия, набрать техники и спецов
дать им зарплаты ... всего то 85 грн./час
и отчухать украинские тротуары и парки в своих городах до польского блеска?
чего для этого не хватает?
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28.04.2021 20:36 Ответить
Видите ли, сэр, поляки по воскресеньям в костелах Богу молятся, а наши по пивасику..
Разницу улавливаете?
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28.04.2021 21:49 Ответить
нахера создавать госпредприятия? чтобы чинуши на них жирели?
в Польше есть госпредприятия, погугль! именно потому там все и блестит, что совковых коммигосударственникой повбывалы
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29.04.2021 00:46 Ответить
Россия будет стремится подорвать успехи Украины, а они у неё несомненно будут- прогнозировал зампомощника госсекретаря США Кент.
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28.04.2021 20:39 Ответить
Та динамита не хватит на наши успехи! Складировать стоговать прессовать не успеваем! В окно гляну---через час всё иначе. Булки на деревьях обвисают.
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28.04.2021 21:08 Ответить
Почитал комментарии и понял, что для большинства успех, это ничего не делать, но при этом иметь всё. Верной дорогой идёте товарищи, всё как и обещал вам великий ЗЕ.
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28.04.2021 21:14 Ответить
Согласен. Посмотрите мой коммент сверху.
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28.04.2021 21:46 Ответить
Петров и Боширов?
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28.04.2021 21:35 Ответить
Кент, суть в том, что в безядерный Крым давно завезли яо, дальше пошли рефлексы
Агрессия вызвана тупо отмыванием бюджетных в зонах без аудита, география любая. Это старая тема чекистов.
Идеологии любой состоятельной у них до сих пор нет, тем более понятной народу
Они в углу, ибо любая смена власти значит турму для нынешней, а скорее конец по законам чк. Знают много. Читай Суворова
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28.04.2021 21:45 Ответить
Побольше бы таких здравомыслящих "кентов".
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28.04.2021 22:11 Ответить
Успішна Україна під боком Росії не потрібна.
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29.04.2021 04:27 Ответить
Госдеповский Кент пока не тянет на звание "Капитан Очевидность".
Россия, конечно, стремится подорвать какой-то там успех Украины (и где только Кент разглядел этот успех?), а вот проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито подрывает вышеупомянутый успех в самом зародыше
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29.04.2021 08:57 Ответить
Всім світом московію потрібно розвалити.....
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06.07.2021 21:36 Ответить
 
 