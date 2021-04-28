Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Глобальное намерение России по отношению к Украине - подорвать ее успех.

Об этом заместитель помощника Государственного секретаря США по европейским и евразийским отношений Джордж Кент заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия всегда использует различные формы агрессии по отношению к Украине. Это классическая КГБ-стская тактика", - сказал он.

Кент отметил, что в дополнение к наращиванию сил и военного вооружения Россией у украинских границ есть и другие меры, которые вызывают тревогу.

"Это и кампании дезинформации, которые поступают из России - госпожа Симоньян, "Россия сегодня". И также нападки на Украину, что якобы Украина готовится к наступлению. А это отражает то, что сама Россия планирует делать", - сказал он.

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"Это делается и через российские компании, и через Беларусь иногда. И совпадает с посевной кампанией в Украине, активизацией "титушек" в Харькове и блокированием Черного моря. И также вытеснением торговых кораблей Мариуполя, чтобы навредить Украине", - подчеркнул заместитель помощника Госсекретаря.

Он отметил, что все это свидетельствует о широком спектре действий России по отношению к Украине.

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"К тому же еще и кибератаки, которые продолжаются против Украины. То есть, для нас всех, и украинцев, и американцев, мы должны рассматривать безопасность комплексно. Это не только количество военных, или самолетов, или танков. Мы должны понимать более широкие намерения России по отношению к Украине - подорвать ее успех", - резюмировал Кент.