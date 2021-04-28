Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент
Глобальное намерение России по отношению к Украине - подорвать ее успех.
Об этом заместитель помощника Государственного секретаря США по европейским и евразийским отношений Джордж Кент заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия всегда использует различные формы агрессии по отношению к Украине. Это классическая КГБ-стская тактика", - сказал он.
Кент отметил, что в дополнение к наращиванию сил и военного вооружения Россией у украинских границ есть и другие меры, которые вызывают тревогу.
"Это и кампании дезинформации, которые поступают из России - госпожа Симоньян, "Россия сегодня". И также нападки на Украину, что якобы Украина готовится к наступлению. А это отражает то, что сама Россия планирует делать", - сказал он.
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"Это делается и через российские компании, и через Беларусь иногда. И совпадает с посевной кампанией в Украине, активизацией "титушек" в Харькове и блокированием Черного моря. И также вытеснением торговых кораблей Мариуполя, чтобы навредить Украине", - подчеркнул заместитель помощника Госсекретаря.
Он отметил, что все это свидетельствует о широком спектре действий России по отношению к Украине.
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"К тому же еще и кибератаки, которые продолжаются против Украины. То есть, для нас всех, и украинцев, и американцев, мы должны рассматривать безопасность комплексно. Это не только количество военных, или самолетов, или танков. Мы должны понимать более широкие намерения России по отношению к Украине - подорвать ее успех", - резюмировал Кент.
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Успехи? В чем? Гм! А я и не знал
Розстроївся Нелох, шо нет как легко наживатися на війні...
а у нас дома - безробиття... ,
может зегнидам создать госпредприятия, набрать техники и спецов
дать им зарплаты ... всего то 85 грн./час
и отчухать украинские тротуары и парки в своих городах до польского блеска?
чего для этого не хватает?
Разницу улавливаете?
в Польше есть госпредприятия, погугль! именно потому там все и блестит, что совковых коммигосударственникой повбывалы
Агрессия вызвана тупо отмыванием бюджетных в зонах без аудита, география любая. Это старая тема чекистов.
Идеологии любой состоятельной у них до сих пор нет, тем более понятной народу
Они в углу, ибо любая смена власти значит турму для нынешней, а скорее конец по законам чк. Знают много. Читай Суворова
Россия, конечно, стремится подорвать какой-то там успех Украины (и где только Кент разглядел этот успех?), а вот проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито подрывает вышеупомянутый успех в самом зародыше