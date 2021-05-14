Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию День Европы в Украине

15 мая Киевский Форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Так, в ходе дискуссии обсудят следующие вопросы:



- Что значит для нас идея Европы?

- Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО?

- Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021?

- Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО?

- Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии?

Участники дискуссии:



- Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;

- Яцек Чапутович - министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;

- Александр Вершбоу - почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;

- Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Дискуссия будет транслироваться 15 мая в 09:00.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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