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Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України

Росія має негайно припинити свої агресивні дії, які вона здійснює проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

"Канада залишається глибоко занепокоєною погіршенням ситуації з правами людини на території незаконно окупованого Кримського півострова. Ми продовжуємо засуджувати заборону Росією Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, і закликаємо РФ припинити свої агресивні дії в регіоні", - сказав Гарно.

Він наголосив, що примусова депортація радянською владою кримських татар із землі їхніх предків "слугує сумним, але потужним нагадування про несправедливість, яка триває досі".

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"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять кримськотатарського народу та повторюємо, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року і загалом тривала до початку червня, а перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня.

Автор: Наталя Джума
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19.05.2021 08:05 Відповісти
Шоу 95 кварталу. Атопутіннападьоть.
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19.05.2021 08:09 Відповісти
Обнагліли геть псяюхи! Отих всіх ОПаЗаЖопників за жопи-і до буцгарні!
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19.05.2021 13:09 Відповісти
Нет,не прекратит. На призывы кацапы ложат. Что дальше?
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19.05.2021 08:19 Відповісти
а ниче, разбирайтесь своими силами,а если сил нет,то кто вам виноват что на протяжении 30 лет все только и думали как набить собственные карманы а не о стране?
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19.05.2021 08:22 Відповісти
Угу,послухав пуцик,послухав отих канадців,які "глибоко стурбовані...",почухав лапою за вухом,зівнув і повернувся у кроваті рийкою до стіни.
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19.05.2021 13:12 Відповісти
19 мая 1051 года день рождения Анны Киевской,дочери князя Ярослава Мудрого,Королевы Франции,на Мацковии в те времена жабы квакали да волки выли в лесах Падмацковья...,но РАБссия считает Анны Кремлевской чувихой Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 8513чувк Путлер лично Макрону кукарекнул о древности Ордынской РАБссии Хана Батыя... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3293
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19.05.2021 08:26 Відповісти



Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

·9 год

У відповідь
@Dredd_Director

Тобто як стверджують його поціновувачі "харший актьор і добра людина" Зеленський не спромігся вивчити абзац тексту на кримсько-татарскій мові для демонстрації поваги та співчуття, а натомість закінчив на мові їхньої департації та принижень? Яке ж воно дебільне це просто за межею.
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19.05.2021 08:27 Відповісти
Крысы Мавзолейные ведут войну с Украиной более 500 лет...,для тех кто не танке... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 8985
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19.05.2021 08:29 Відповісти
Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3217 Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3718
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19.05.2021 08:35 Відповісти
а Украина заглядывает в глаза другой стороне и не позволит всяким подпиндосникам поссорить 2 братских нарота!
Мышибратья и будем говорить на нашем украинском русском языке с наротами Дамбасса !
Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 59
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19.05.2021 08:36 Відповісти
Братья РАБссии это ХАМАС и Хезболла,и немного чеченские террористы захватившие школу в Беслане и НОРД ОСТ на Мацковии...,других братьев РАБссия не признаёть... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 9447
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19.05.2021 08:39 Відповісти
 
 