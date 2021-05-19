Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України

Росія має негайно припинити свої агресивні дії, які вона здійснює проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

"Канада залишається глибоко занепокоєною погіршенням ситуації з правами людини на території незаконно окупованого Кримського півострова. Ми продовжуємо засуджувати заборону Росією Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, і закликаємо РФ припинити свої агресивні дії в регіоні", - сказав Гарно.

Він наголосив, що примусова депортація радянською владою кримських татар із землі їхніх предків "слугує сумним, але потужним нагадування про несправедливість, яка триває досі".

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"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять кримськотатарського народу та повторюємо, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року і загалом тривала до початку червня, а перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня.