Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України
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Росія має негайно припинити свої агресивні дії, які вона здійснює проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.
"Канада залишається глибоко занепокоєною погіршенням ситуації з правами людини на території незаконно окупованого Кримського півострова. Ми продовжуємо засуджувати заборону Росією Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, і закликаємо РФ припинити свої агресивні дії в регіоні", - сказав Гарно.
Він наголосив, що примусова депортація радянською владою кримських татар із землі їхніх предків "слугує сумним, але потужним нагадування про несправедливість, яка триває досі".
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять кримськотатарського народу та повторюємо, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив міністр.
Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року і загалом тривала до початку червня, а перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·9 год
У відповідь
@Dredd_Director
Тобто як стверджують його поціновувачі "харший актьор і добра людина" Зеленський не спромігся вивчити абзац тексту на кримсько-татарскій мові для демонстрації поваги та співчуття, а натомість закінчив на мові їхньої департації та принижень? Яке ж воно дебільне це просто за межею.
Мышибратья и будем говорить на нашем украинском русском языке с наротами Дамбасса !