Канада призвала РФ прекратить свои агрессивные действия против Украины
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Россия должна немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые она осуществляет против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа.
"Канада остается глубоко обеспокоенной ухудшением ситуации с правами человека на территории незаконно оккупированного Крымского полуострова. Мы продолжаем осуждать запрет Россией Меджлиса, самоуправляющегося органа крымских татар, и призываем РФ прекратить свои агрессивные действия в регионе", - сказал Гарно.
Он отметил, что принудительная депортация советской властью крымских татар с земли их предков "служит печальным, но мощным напоминанием о несправедливости, которая продолжается до сих пор".
"Сегодня мы чтим память крымскотатарского народа и повторяем, что Канада будет всегда поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил министр.
Напомним, ежегодно 18 мая в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 и в целом продолжалась до начала июня, а первая и самая волна закончилась 20 мая.
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Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·9 год
У відповідь
@Dredd_Director
Тобто як стверджують його поціновувачі "харший актьор і добра людина" Зеленський не спромігся вивчити абзац тексту на кримсько-татарскій мові для демонстрації поваги та співчуття, а натомість закінчив на мові їхньої департації та принижень? Яке ж воно дебільне це просто за межею.
Мышибратья и будем говорить на нашем украинском русском языке с наротами Дамбасса !