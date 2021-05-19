Канада призвала РФ прекратить свои агрессивные действия против Украины

Россия должна немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые она осуществляет против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"Канада остается глубоко обеспокоенной ухудшением ситуации с правами человека на территории незаконно оккупированного Крымского полуострова. Мы продолжаем осуждать запрет Россией Меджлиса, самоуправляющегося органа крымских татар, и призываем РФ прекратить свои агрессивные действия в регионе", - сказал Гарно.

Он отметил, что принудительная депортация советской властью крымских татар с земли их предков "служит печальным, но мощным напоминанием о несправедливости, которая продолжается до сих пор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

"Сегодня мы чтим память крымскотатарского народа и повторяем, что Канада будет всегда поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил министр.

Напомним, ежегодно 18 мая в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 и в целом продолжалась до начала июня, а первая и самая волна закончилась 20 мая.