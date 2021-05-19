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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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депортация (618) Канада (1886) МИД (6653) крымские татары (2689) Гарно Марк (10)

Канада призвала РФ прекратить свои агрессивные действия против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Канада призвала РФ прекратить свои агрессивные действия против Украины

Россия должна немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые она осуществляет против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"Канада остается глубоко обеспокоенной ухудшением ситуации с правами человека на территории незаконно оккупированного Крымского полуострова. Мы продолжаем осуждать запрет Россией Меджлиса, самоуправляющегося органа крымских татар, и призываем РФ прекратить свои агрессивные действия в регионе", - сказал Гарно.

Он отметил, что принудительная депортация советской властью крымских татар с земли их предков "служит печальным, но мощным напоминанием о несправедливости, которая продолжается до сих пор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

"Сегодня мы чтим память крымскотатарского народа и повторяем, что Канада будет всегда поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил министр.

Напомним, ежегодно 18 мая в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 и в целом продолжалась до начала июня, а первая и самая волна закончилась 20 мая.
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Партія Медведчука ОПЗЖ вже абсолютно відкрито погрожує Україні. На її сайті опубліковано заяву, в якій угруповання Медведчука каже, що якщо їх будуть чіпати правоохоронні органи, то це призведе до ескалації на Донбасі та великої війни
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19.05.2021 08:05 Ответить
Шоу 95 кварталу. Атопутіннападьоть.
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19.05.2021 08:09 Ответить
Обнагліли геть псяюхи! Отих всіх ОПаЗаЖопників за жопи-і до буцгарні!
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19.05.2021 13:09 Ответить
Нет,не прекратит. На призывы кацапы ложат. Что дальше?
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19.05.2021 08:19 Ответить
а ниче, разбирайтесь своими силами,а если сил нет,то кто вам виноват что на протяжении 30 лет все только и думали как набить собственные карманы а не о стране?
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19.05.2021 08:22 Ответить
Угу,послухав пуцик,послухав отих канадців,які "глибоко стурбовані...",почухав лапою за вухом,зівнув і повернувся у кроваті рийкою до стіни.
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19.05.2021 13:12 Ответить
19 мая 1051 года день рождения Анны Киевской,дочери князя Ярослава Мудрого,Королевы Франции,на Мацковии в те времена жабы квакали да волки выли в лесах Падмацковья...,но РАБссия считает Анны Кремлевской чувихой Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 8513чувк Путлер лично Макрону кукарекнул о древности Ордынской РАБссии Хана Батыя... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3293
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19.05.2021 08:26 Ответить



Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

·9 год

У відповідь
@Dredd_Director

Тобто як стверджують його поціновувачі "харший актьор і добра людина" Зеленський не спромігся вивчити абзац тексту на кримсько-татарскій мові для демонстрації поваги та співчуття, а натомість закінчив на мові їхньої департації та принижень? Яке ж воно дебільне це просто за межею.
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19.05.2021 08:27 Ответить
Крысы Мавзолейные ведут войну с Украиной более 500 лет...,для тех кто не танке... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 8985
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19.05.2021 08:29 Ответить
Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3217 Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 3718
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19.05.2021 08:35 Ответить
а Украина заглядывает в глаза другой стороне и не позволит всяким подпиндосникам поссорить 2 братских нарота!
Мышибратья и будем говорить на нашем украинском русском языке с наротами Дамбасса !
Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 59
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19.05.2021 08:36 Ответить
Братья РАБссии это ХАМАС и Хезболла,и немного чеченские террористы захватившие школу в Беслане и НОРД ОСТ на Мацковии...,других братьев РАБссия не признаёть... Канада закликала РФ припинити свої агресивні дії проти України - Цензор.НЕТ 9447
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19.05.2021 08:39 Ответить
 
 