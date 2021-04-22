Действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной. Также он считает, что нынешние действия РФ представляют угрозу для всей Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.

В ходе беседы министры уделили особое внимание эскалации Россией ситуации по безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, Кулеба рассказал об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Глава МИД Украины также отметил о противоправных действиях России в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Министр иностранных дел Канады, в свою очередь, взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации. Он также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

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