РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6930 посетителей онлайн
Новости
1 186 10

Действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

Действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной. Также он считает, что нынешние действия РФ представляют угрозу для всей Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.

В ходе беседы министры уделили особое внимание эскалации Россией ситуации по безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, Кулеба рассказал об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Глава МИД Украины также отметил о противоправных действиях России в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Министр иностранных дел Канады, в свою очередь, взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации. Он также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Также смотрите: Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней

Автор: 

Канада (2112) Гарно Марк (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
А Германии и Франции пофиг, лишь бы бабло с ****** мутить.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:13 Ответить
+4
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 4483
показать весь комментарий
22.04.2021 22:38 Ответить
+3
Помиляється шановний,РФія це загроза всьому світу !!)))
показать весь комментарий
22.04.2021 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це, тіпа, з боку краще видно?
показать весь комментарий
22.04.2021 22:06 Ответить
Ґарно, про Арктику не забувайте.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:06 Ответить
Помиляється шановний,РФія це загроза всьому світу !!)))
показать весь комментарий
22.04.2021 22:41 Ответить
А Германии и Франции пофиг, лишь бы бабло с ****** мутить.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:13 Ответить
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 1481
показать весь комментарий
22.04.2021 22:29 Ответить
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 4483
показать весь комментарий
22.04.2021 22:38 Ответить
Прейх и бесноватый фюрерок с ЯО.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:48 Ответить
канадцы , а вы тоже напишите путену Послание:
ПТН - ПосылаемтяНХ !!!
показать весь комментарий
22.04.2021 23:11 Ответить
Гарно сказав Гарно!
показать весь комментарий
23.04.2021 01:25 Ответить
 
 